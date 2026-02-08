Сибига: Только Трамп может остановить войну РФ против Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что только президент США Дональд Трамп может остановить войну РФ против Украины.

Об этом он сказал в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Украина хочет ускорить усилия по прекращению войны

Министр отметил, что Украина хочет ускорить усилия по прекращению войны, которая длится уже четыре года, и воспользоваться импульсом в переговорах, которые ведут США, до того, как вмешаются другие факторы, такие как предвыборная кампания к промежуточным выборам в Конгресс США в ноябре.

"Только Трамп может остановить войну", - сказал Сибига.

По его словам, из 20-пунктного проекта мирного плана сейчас осталось только "несколько" нерешенных пунктов.

"Наиболее чувствительные и сложные должны быть рассмотрены на уровне лидеров", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Гарантии безопасности 

Украина сосредоточена на получении гарантий безопасности Запада для сдерживания потенциальной будущей российской агрессии после вступления в силу соглашения о прекращении огня.

Сибига отметил, что США подтвердили Украине свою готовность ратифицировать гарантии безопасности в Конгрессе США.

"Лично я на этом этапе не верю в какую-либо инфраструктуру или архитектуру безопасности без американцев... Мы должны иметь их рядом - и они уже в этом процессе. Это огромное, огромное достижение", - добавил глава МИД.

Тільки ЗСУ можуть виграти і припинити цю війну! Українська влада має промовляти правильні меседжі, а вони лижуть дупу Трампу.
08.02.2026 18:24 Ответить
А взагалі який може бути бойовий дух, настрій на перемогу коли всі заклики та промови влади зводяться до того, що ми без допомоги нуль, постійне ниття не активізує партнерів, а більше викликає огидного жалю, а от кацапам навпаки настрій та посил до дій.
08.02.2026 18:26 Ответить
Якось мєрзко плямкаєш, коли лижеш дупу трампу. Можна плямкати не так гучно?
показать весь комментарий
08.02.2026 18:25 Ответить
Трамп президент України 😎😎🔥🔥🇺🇦🇺🇦🇺🇦❗❗❗
08.02.2026 18:23 Ответить
Какаяразніца!😎
08.02.2026 18:34 Ответить
Ну це ж не я постійно без вазеліну Трампу дупу прочищаю)
08.02.2026 18:46 Ответить
Сибіга, коли мовчить, може зійти за розумного. Висновок: Сибізі треба якомога рідше відкривати рота.
08.02.2026 19:18 Ответить
Або Іноді краще жувати чим говорити
08.02.2026 20:24 Ответить
"Правильні меседжі промовляти" це як? Кордони 1991? Кава в ялті? Ще якісь лозунги?
08.02.2026 18:34 Ответить
Правильні меседжі - Тільки ЗСУ можуть перемогти путіна і завершити цю війну!
08.02.2026 18:36 Ответить
трампону подобається, коли йому голосно підлизують, і шоб всі бачили, інакше длч ного нецікаво...
А в 2919 році брехали наріду, що лише Голобородько закінчить війну, бо знає як. То Порошенко не закінчував, бо на ній наживався. А виявилося то ''двушки'' на москву возив Голобородько і воно не знає як закінчити війну і не хоче. Його справа - запустити до бюджету і західної допомоги своє воровите не українське кодло. А самому на марафоні і у відосах грати роль патріота та брехати, обіцяти, лякати.
08.02.2026 18:28 Ответить
Цілодобово проклинали українця Ющенка - вибрали чи то білоруського росіянина, чи то російського білоруса Януковича...благадать...цілодобово проклинали українця Порошенка - вибрали єврея Зеленського...благадать...
08.02.2026 18:41 Ответить
Трамп хіба що може Америку путлеру відкроїти, бо тупоголовий бbк на утриманні *****.
08.02.2026 18:28 Ответить
Пе*офіл пе*офіла бачить здалеку. Сибіга лизни ще пед*офілу Краснову.
08.02.2026 18:30 Ответить
Це Себіга глибоко лиже, натякаючи, що Трамп права рука Бога на Землі і одночас він "найкращий друг" безбожника Ху...ла.
08.02.2026 18:31 Ответить
Як ти без нього народився, дебіл?
08.02.2026 18:31 Ответить
Аж кавою подавилась..на Банковій день д@біла??? Чи колумбійську гуманітарку завезли??
08.02.2026 18:32 Ответить
Сам таке херню вигадав чи хтось підказав?
08.02.2026 18:34 Ответить
Може досить вже?
08.02.2026 18:35 Ответить
В вас хоч якась самоповага є ? горе президент і його компанія лягли під Трампа , саме того який ненадає жодної допомоги ,а рашиського варвара намагаєтся відбілити ,за час правління Трампа рашиський терор в Україні посилився число жертв серед мирного населення від рашиських обстрілів майже подоїлась , що Трамп зробив для закінчення війни ?
08.02.2026 18:38 Ответить
Яка гидота цей Сибіга фанат пед*філа Краснова і кровосос на тілі України. Героїчний Український Народ заслуговує на Українську Владу.
08.02.2026 18:40 Ответить
А шо прєдвадітель команчей? Верховний фельдмаршал та свєточ тисячоліття? Вабще ніхрена мишей не ловить? Трампу (а насправді любому іншому президенту США) ми до жопи, бо унтерменіші необрізані.
08.02.2026 18:40 Ответить
А зеленський, уже в чергове, «нічого не ЗНАЄ» про розслідування щодо злочинів в Україні на держпосадах баканова-наумова, шурми, Дейнеко, єрмака, кабміндічів з Урядовцями шмигаля-Свириденко????
співпадіння ???
08.02.2026 18:45 Ответить
Війну Росії проти України може зупинити Захід в цілому, якщо діятиме системно, скоординовано та дуже жорстко. А щодо Трампа, то це просто черговий комплімент від України, який, на жаль, не дуже діє. Може натомість все ж спробувати спровокувати жорсткий конфлікт Трампа з Путлером?
08.02.2026 18:48 Ответить
Як на мене Сибіга не той міністр закордонних справ який нам потрібен він неначе постійно пасе задніх він неактивний. Мабуть єрмаківській.
08.02.2026 18:56 Ответить
Ну так досвід Кулеби показав, що саме головне - не затьмарювати сонцеясного ЗЄ.

Ідеальний голова МЗС для ЗЄ - ніякий чувак десь збоку, який тільки щось підпьоздує і не заважає послам вивозити валюту, завозити контрабас та бути посередниками між Єрмаком та Міндічем.
08.02.2026 19:09 Ответить
Почему Украину представляют какие то не красивые люди. Неужели нельзя какую то супермодельной внешности дипломатку умную и начитанную. Сыбига, Стефанчук, что за отпугивающий контингент. Министр иностранных дел - должна быть красивая девушка и умная, чтобы могла постоянно договоры заключать - партнерства в разных областях. Она должна как дьявол с ангельским телом соблазнять и добиваться пользы. Это практически вербовщица должна быть.
08.02.2026 18:58 Ответить
08.02.2026 18:58 Ответить
Все так, тільки не потрібно одягати чотирижди ухилянта і ворога у військовий однострій ЗСУ. Йому пасує російська косоворотка.
08.02.2026 19:16 Ответить
Трамп давай хоч ти зупини війну в Україні, а то на гундосого надії вже нема, він живе своє найкраще життя.
08.02.2026 18:58 Ответить
Він це і робить, Трамп на прохання пуйла спостерігає доки війна сама зупиниться...
08.02.2026 18:59 Ответить
Що ти плетеш,який Трамп.Здається вже всі пишуть-тупо ділять Україну з мордором
08.02.2026 19:01 Ответить
Він не плете, а меле.
08.02.2026 19:10 Ответить
Х*йові булиб наші діла, якби все залежало від цього трампоцептива...
08.02.2026 19:04 Ответить
Тобто, ЗСУ під головуванням ЗЄ та Сирського ні на що більше за повзучий відступ не спроможні.

Тільки чувак з іншого боку Атлантики може вплинути. Збройні сили ніяк.
08.02.2026 19:04 Ответить
У тебе 14 трильйонів є? Немає? Ну тоді від нього ти можеш отримати лише одну проаозицію щодо припинення війни - капітуляцію.
08.02.2026 19:04 Ответить
"Тільки Трамп може зупинити війну".Так працюйте з Трампом,не язиком,а головою.
08.02.2026 19:17 Ответить
Вже рік він війну зупиняє але кожен день йому не дістає 24 години.
08.02.2026 19:18 Ответить
Припинити цю війну може тільки Сі Цзінпінь
08.02.2026 19:37 Ответить
Спершу всі кивали на ***** і казали що тільки він може зупинити війну. ***** довів що він дійсно ***** і для нього війна спосіб утримання влади. Тому він війну зупиняти не має наміру. Тепер відповідальність за припинення війни покладають на Трампа - "тільки Трамп може зупинити війну". Ага! Злочинець, дебіл, педофіл, брехун, нарцис і виживший з розуму дідуган яким ***** крутить як циган сонцем... Війну зупинить лише поразка *****стану. Чи можливо цього досягти без Трампа і США? Важко, займе більше часу, але можливо. То ж нам своє робить. І поки ми знищуємо окупантів світ нам допомагає. Врешті ми їх заженемо "за порєбрік" та ізолюємо.
08.02.2026 20:02 Ответить
Без трампонутого і США так, без ЄС ні.
08.02.2026 20:31 Ответить
Все насправді залежить від нашої волі і силу духу. Зелєнскі і міндічі з єрмаками та умєровими навязують українцям байки про "силу непереборних обставин". Але в українців, на відміну від цієї мразоти, немає іншої Батьківщини. А Трамп то таке. Тимчасове. Сьогодні є, завтра не буде. До початку 90-х європеці були євроцентристами і сповідували ідеологію "Fortres of Europe". Ця ідеологія повертається і ми маємо стати "українським валом".
08.02.2026 22:53 Ответить
Та не зможе, памперсів не вистачить!
08.02.2026 20:05 Ответить
Кожних три дні хтось видає цю фразу про «шиш Трамп…» Це пігулка для рудого дурня.
08.02.2026 20:15 Ответить
Ой!
То віддай бамбас і війна закінчиться!
То, не я! То трамп сказав!
Сибіга, **********, віддаш бамбас?
08.02.2026 20:19 Ответить
Цікаво, що їм трампонутий особисто на обіцяв, ЄС допомагає, а дупу трампонутому вилизують
08.02.2026 20:29 Ответить
Є одна на весь світ Тварюка на ім'я ***** , зібрав навколо себе стратегів різного калібру, які вірили в його обіцянки і досі вірять, вони вже зомбовані .. Невже не зрозуміло, що ця тварюка просто сміється перед усіма, це ібанута четвірка підарів, *****, Кінь-Лавр, Піськов, ну і на кінець ібанітова голова Медведєв... Просто плюють на всіх миротворців, дрищи кулі писати...
08.02.2026 20:30 Ответить
@ NEXTA:
"Іранський парламентарій повідомив, що Трамп через своїх представників запропонував Тегерану обмежений, заздалегідь скоординований сценарій ескалації: США завдадуть ударів по кількох цілях, Іран відповість «символічно», і конфлікт вважатиметься завершеним."
08.02.2026 20:50 Ответить
А уявляєте, аби в 2019 вибрати патріота, який би продовжив зміцнювати оборону України.
Або якби Зеля нахрен втік в 2022. Тоді Залужного і десятки генералів з бойовим досвідом успішного знищення кацапні ніхто б не звільняв, і лаптєногі вже б сиділи в себе на болотах. Ті, які б встигли добігти.
08.02.2026 21:09 Ответить
Так, лише Трамп може зупинити війну, правда, на умовах путіна, але то вже дрібниці. Хоча, а що робити, якщо в Україні президента немає?
08.02.2026 21:15 Ответить
Тай дипломатичний корпус в дупі
09.02.2026 09:57 Ответить
Да не может он ничего сделать тот Трамп. ***** клал на него с прибором. Когда уже это до вас дойдёт?
08.02.2026 21:58 Ответить
Яке марення ! І це дипломат ! Кому це потрібно той може і остановити. А Трамп це повний імпотент який підриває авторитет США на багато років
09.02.2026 09:56 Ответить
 
 