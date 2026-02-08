Сибига: Только Трамп может остановить войну РФ против Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что только президент США Дональд Трамп может остановить войну РФ против Украины.

Об этом он сказал в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Украина хочет ускорить усилия по прекращению войны

Министр отметил, что Украина хочет ускорить усилия по прекращению войны, которая длится уже четыре года, и воспользоваться импульсом в переговорах, которые ведут США, до того, как вмешаются другие факторы, такие как предвыборная кампания к промежуточным выборам в Конгресс США в ноябре.

"Только Трамп может остановить войну", - сказал Сибига.

По его словам, из 20-пунктного проекта мирного плана сейчас осталось только "несколько" нерешенных пунктов.

"Наиболее чувствительные и сложные должны быть рассмотрены на уровне лидеров", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Гарантии безопасности

Украина сосредоточена на получении гарантий безопасности Запада для сдерживания потенциальной будущей российской агрессии после вступления в силу соглашения о прекращении огня.

Сибига отметил, что США подтвердили Украине свою готовность ратифицировать гарантии безопасности в Конгрессе США.

"Лично я на этом этапе не верю в какую-либо инфраструктуру или архитектуру безопасности без американцев... Мы должны иметь их рядом - и они уже в этом процессе. Это огромное, огромное достижение", - добавил глава МИД.

