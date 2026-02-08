Трамп меняет подход к дипломатии: в переговорах относительно Украины участвуют военные, - Associated Press

Президент США Дональд Трамп впервые привлек высшее военное руководство страны к участию в переговорах с Ираном и Россией, фактически изменив подход к дипломатии и усилив роль армии в формировании и реализации внешней политики Соединенных Штатов.

Американская администрация во главе с Дональдом Трампом выбрала нетипичную тактику во внешней политике, привлекая действующих военных к переговорам, которые обычно велись дипломатами.

Военные вместо дипломатов

Командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер впервые принял участие в непрямых консультациях с Ираном, которые состоялись в Омане. Его появление в парадной военной форме стало демонстративным сигналом усиления американского военного присутствия и влияния в регионе.

Украинское направление: роль Пентагона растет

Параллельно министр армии США Дэн Дрисколл активно вовлечен в процессы, связанные с российско-украинской войной. Он поддерживает регулярные контакты с украинскими представителями, выполняя роль постоянного посредника между раундами переговоров.

Каналы связи между Киевом и Вашингтоном

Дрисколл координирует взаимодействие Украины с ключевыми фигурами американской власти, в частности с Джаредом Кушнером и специальным представителем Стивом Уиткоффом. Такой формат позволяет сохранять непрерывность диалога даже в периоды политической паузы.

Контакты с Россией через военную линию

В Абу-Даби к переговорному процессу присоединился генерал Алексус Гринкевич - командующий американскими и силами НАТО в Европе. По информации из военных источников США, его участие имеет целью восстановление прямого высокоуровневого военного общения с Россией.

Сигнал новой внешней политики

Эксперты считают, что ставка на военных представителей свидетельствует об изменении подходов Белого дома к международным кризисам. Как отмечает бывший советник Госдепартамента Элиот Коэн, президенты часто выбирают наиболее доверенных лиц для передачи критически важных сигналов.

В целом такая стратегия демонстрирует отход от классической дипломатии и усиление роли армии в урегулировании глобальных конфликтов, делая ставку на жесткость, скорость и прямое влияние.

08.02.2026 08:20 Ответить
В дипломатії США настали часи "Зятьок та Вітьок". А фулі, як шо там президент придурковатий асоціальний педофіл-шахрай.
Але ж не нам про це казати як шо у нас часи дипломаиії "Ларьочник та дискжокей" а президентом асоціальний брехливий блазент та крадій-піськограй.
08.02.2026 08:29 Ответить
Оксана КОРЧИНСЬКА
Після того, як українські частини з боями почали відходити від Києва, червоні почали роззброювати і обстрілювати з артилерії нейтральні частини. Причина цього досі не зрозуміла дослідникам, однак більшовики карали усіх, хто їх не підтримував - навіть абсолютно нейтральних військових або цивільних. Сам Муравйов так нахвалявся у доповідях керівництву про початок захоплення Києва: «Я приказал артиллерии бить по высотным и богатым дворцам, по церквям и попам... Я сжег большой дом Грушевского, и он на протяжении трех суток пылал ярким пламенем». А ще пізніше він дав самостійну оцінку скоєному ним: «Мы идем огнем и мечом устанавливать советскую власть. Я занял город, бил по дворцам и церквям... бил, никому не давая пощады! 28 января Дума (Киева) просила перемирия. В ответ я приказал душить их газами. Сотни генералов, а может и тысячи, были безжалостно убиты... Мы могли остановить гнев мести, однако мы не делали этого, потому что наш лозунг - быть беспощадными
08.02.2026 08:44 Ответить
Правила форума Совет форумчан
поки в нас не буде Томагавок толку не буде
08.02.2026 08:13 Ответить
Хоча б Таурус.
08.02.2026 08:20 Ответить
покиньте вже надрочувати на ті "тауруси", їх взагалі у природі існує у боовому стані всього лиш менше двох сотень, і то це не точно.
08.02.2026 14:17 Ответить
Покі в нас Zе не буде Томогавків, а будуть ФлаМінлічи з д'ермаками.
08.02.2026 08:32 Ответить
100%
08.02.2026 10:05 Ответить
А де ж ХВламінго?
08.02.2026 10:13 Ответить
В теплі краї відлетіли. У валізах міндіча у вигляді пачок новесеньких хрустких зелених купюр
08.02.2026 11:27 Ответить
от що конкретно змінять наприклад 100-200 томагавків, більше точно не дадуть...?
08.02.2026 10:59 Ответить
знищимо єлабугу і багато чого
09.02.2026 01:57 Ответить
дупломат від Бога!... але суть залишається незмінною - знову піськами мірятимуться...
08.02.2026 08:20 Ответить
Оксана КОРЧИНСЬКА
08.02.2026 08:44 Ответить
https://www.facebook.com/light.kartash?comment_id=Y29tbWVudDoxMjY4NjY3Nzk1MTMyOTUwXzE1MzYyNzY1MDExOTg5NzY%3D&__cft__[0]=AZYII68KQ2RYV1AV3Ow8JHPmjMopaO_3ja3d9iqaX6HhdQCiXmNCGD74U457zFBThyRMTTxBBKzrYaP9lYSMs46ibcRdfkINkaz6zpZgevY2q-EDR_56YOZ1KWkow8VV8d-F4S5AuG45PQe2LqFBCEewZfiEj6Gho5Pnlzj-ZtaInvnWr7dJPwqdi1z1K56So0g&__tn__=R*F Юрий Онищенко

Так воно й було. Тiльки 90 вiдсоткiв не вчили iсторiю. А це наука , яка нiкому не прощае безпам'ятства. Завжди у всi вiки москалi прагнули знищити народ Украiни. Нiчого не змiнилося, все такiж хижi звiри за Хутором Михайлiвським. Але нiчого не вдасться людожерам,нiколи вони не переможуть Украiну . Навпаки згинуть у вiках
08.02.2026 08:52 Ответить
Амінь
08.02.2026 10:07 Ответить
Знає Оксана, молодець, незрозуміло чого її чоловік злигався з дугіним та їм подібними.
08.02.2026 09:14 Ответить
І що змінилося? Тільки види зброї...
08.02.2026 09:43 Ответить
я приказал душить их газами. Сотни генералов, а может и тысячи, были безжалостно убиты
газы и тысячи генералов это аллегория?
08.02.2026 10:45 Ответить
У трампона не дипломатія а довбане шапіто.
08.02.2026 08:26 Ответить
08.02.2026 08:29 Ответить
І радник в нього - Маск. Із синдромом Аспергера, найгірша його форма..Маск - соціопат..
08.02.2026 08:49 Ответить
Ні... Маск тут - "не при ділах"... Ще коли Трамп його призначив "радником" і "руками водітєлєм" американської ПЕРЕБУДОВИ", я писав: "Не протянуть довго удвох - два "нарциси" у одному горщику не цвітуть...". Так і вийшло... І вони "розісралися" та розбіглися... Крім того, Маску "затисли яйця в лещатах", акціонери "Тесли"... Поставили ультиматум - Або "Тесла", або "Трамп" ... Маск вибрав "Теслу" - бо гроші надійніші за Трампа...
08.02.2026 09:48 Ответить
08.02.2026 08:54 Ответить
Трамп - близький по духу до Вови **********- безпринципний популіст. Трамп , як і Вова ********* вів в 90-і популярне шоу на телебаченні на протязі довгих 14 років, завдяки якому було створено образ Трампа, що не має нічого спільного з дійсністю. Пам'ятаєте Голобородька, який не має нічого спільного з реальним Вовою *********им? І от такого Трампа згодували жителям "іржавого поясу" США і привели до посади президента. Саме такого президента- безпринципну аморальну маріонетку і хотіли нові власники США - цифрові(технологічні) мільярдери- Маск, Безос, Тілль і інші.
08.02.2026 15:54 Ответить
У переговорах беруть всі кому не ліньки - окрім дипломатів
08.02.2026 09:10 Ответить
В шо зять?
08.02.2026 09:11 Ответить
Працює євреєм в трампона, і цим все сказано
08.02.2026 09:44 Ответить
С жира бесятся, придумывают себе разные этикеты и расшаркивания друг пред другом … А сейчас это блть, уже целое достижение !, к этикеточным придуркам , военные присоединяются … Для них это игра , для простых людей - потеря жизни …
Цирк власть имущих …
08.02.2026 09:48 Ответить
Невже справді той ТРАМП...? Чи це операція прикриття...

Щоб одного разу заявити: - Я зробив все, але Зеленський зриває - не хоче миру на умовах Кремля...
08.02.2026 10:07 Ответить
Він тільки може памперси змінити.
08.02.2026 11:52 Ответить
Черговий Верховний Гімнокомандувач" "обісрався" з дипломатією... І, як і наш "Блазень", робить спроби "розгребти гімно", ним "насране", руками військових... (А якщо не вдасться - перекинуть вину, за провал, на них...) Класика "засранців при владі"...
08.02.2026 10:21 Ответить
Дрісколл координує взаємодію України з ключовими фігурами американської влади, зокрема з Джаредом Кушнером та спеціальним представником Стівом Віткоффом. Такий формат дозволяє зберігати безперервність діалогу навіть у періоди МАСОВАНИХ РАШИСТСЬКИХ УДАРІВ ПО ЖИТТЄВО ВАЖЛИВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЕНЕРГО СТРУКТУРІ, ЗА ВЗАЄМНОЮ ЗГОДОЮ АМЕРИКАНО- РАШИСТСЬКИХ ВОРОГІВ УКРАЇНИ.КОТРІ ПРИЙМАЮТЬ УЧАСТЬ В ДИПЛОМАТИЧНІЙ КУЙНІ.ДЛЯ ПРИКРИТТЯ РЕАЛЬНИХ ЇХНІХ ДІЙ ПО ЗНИЩЕННЮ ЕНЕРГОСИСТЕМИ УКРАЇНИ...
08.02.2026 10:30 Ответить
Не зарано?!
08.02.2026 11:46 Ответить
участь американських дрісколов і куперов у "пєрєговорной *******" ніяк не змінить Конституцію України.
08.02.2026 14:26 Ответить
@ NEXTA:
"Іранський парламентарій повідомив, що Трамп через своїх представників запропонував Тегерану обмежений, заздалегідь скоординований сценарій ескалації: США завдадуть ударів по кількох цілях, Іран відповість «символічно», і конфлікт вважатиметься завершеним."
08.02.2026 17:21 Ответить
 
 