Трамп меняет подход к дипломатии: в переговорах относительно Украины участвуют военные, - Associated Press

Президент США Дональд Трамп впервые привлек высшее военное руководство страны к участию в переговорах с Ираном и Россией, фактически изменив подход к дипломатии и усилив роль армии в формировании и реализации внешней политики Соединенных Штатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Associated Press.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Американская администрация во главе с Дональдом Трампом выбрала нетипичную тактику во внешней политике, привлекая действующих военных к переговорам, которые обычно велись дипломатами.

Военные вместо дипломатов

Командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер впервые принял участие в непрямых консультациях с Ираном, которые состоялись в Омане. Его появление в парадной военной форме стало демонстративным сигналом усиления американского военного присутствия и влияния в регионе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп планирует провести первое заседание "Совета мира" 19 февраля, - Bloomberg

Украинское направление: роль Пентагона растет

Параллельно министр армии США Дэн Дрисколл активно вовлечен в процессы, связанные с российско-украинской войной. Он поддерживает регулярные контакты с украинскими представителями, выполняя роль постоянного посредника между раундами переговоров.

Каналы связи между Киевом и Вашингтоном

Дрисколл координирует взаимодействие Украины с ключевыми фигурами американской власти, в частности с Джаредом Кушнером и специальным представителем Стивом Уиткоффом. Такой формат позволяет сохранять непрерывность диалога даже в периоды политической паузы.

Читайте также: Путин думает о паузе в войне, - Зеленский

Контакты с Россией через военную линию

В Абу-Даби к переговорному процессу присоединился генерал Алексус Гринкевич - командующий американскими и силами НАТО в Европе. По информации из военных источников США, его участие имеет целью восстановление прямого высокоуровневого военного общения с Россией.

Сигнал новой внешней политики

Эксперты считают, что ставка на военных представителей свидетельствует об изменении подходов Белого дома к международным кризисам. Как отмечает бывший советник Госдепартамента Элиот Коэн, президенты часто выбирают наиболее доверенных лиц для передачи критически важных сигналов.

В целом такая стратегия демонстрирует отход от классической дипломатии и усиление роли армии в урегулировании глобальных конфликтов, делая ставку на жесткость, скорость и прямое влияние.

Читайте: Переговоры Украины и РФ впервые предложили провести в США, - Зеленский