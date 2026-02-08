Трамп меняет подход к дипломатии: в переговорах относительно Украины участвуют военные, - Associated Press
Президент США Дональд Трамп впервые привлек высшее военное руководство страны к участию в переговорах с Ираном и Россией, фактически изменив подход к дипломатии и усилив роль армии в формировании и реализации внешней политики Соединенных Штатов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Associated Press.
Американская администрация во главе с Дональдом Трампом выбрала нетипичную тактику во внешней политике, привлекая действующих военных к переговорам, которые обычно велись дипломатами.
Военные вместо дипломатов
Командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер впервые принял участие в непрямых консультациях с Ираном, которые состоялись в Омане. Его появление в парадной военной форме стало демонстративным сигналом усиления американского военного присутствия и влияния в регионе.
Украинское направление: роль Пентагона растет
Параллельно министр армии США Дэн Дрисколл активно вовлечен в процессы, связанные с российско-украинской войной. Он поддерживает регулярные контакты с украинскими представителями, выполняя роль постоянного посредника между раундами переговоров.
Каналы связи между Киевом и Вашингтоном
Дрисколл координирует взаимодействие Украины с ключевыми фигурами американской власти, в частности с Джаредом Кушнером и специальным представителем Стивом Уиткоффом. Такой формат позволяет сохранять непрерывность диалога даже в периоды политической паузы.
Контакты с Россией через военную линию
В Абу-Даби к переговорному процессу присоединился генерал Алексус Гринкевич - командующий американскими и силами НАТО в Европе. По информации из военных источников США, его участие имеет целью восстановление прямого высокоуровневого военного общения с Россией.
Сигнал новой внешней политики
Эксперты считают, что ставка на военных представителей свидетельствует об изменении подходов Белого дома к международным кризисам. Как отмечает бывший советник Госдепартамента Элиот Коэн, президенты часто выбирают наиболее доверенных лиц для передачи критически важных сигналов.
В целом такая стратегия демонстрирует отход от классической дипломатии и усиление роли армии в урегулировании глобальных конфликтов, делая ставку на жесткость, скорость и прямое влияние.
Після того, як українські частини з боями почали відходити від Києва, червоні почали роззброювати і обстрілювати з артилерії нейтральні частини. Причина цього досі не зрозуміла дослідникам, однак більшовики карали усіх, хто їх не підтримував - навіть абсолютно нейтральних військових або цивільних. Сам Муравйов так нахвалявся у доповідях керівництву про початок захоплення Києва: «Я приказал артиллерии бить по высотным и богатым дворцам, по церквям и попам... Я сжег большой дом Грушевского, и он на протяжении трех суток пылал ярким пламенем». А ще пізніше він дав самостійну оцінку скоєному ним: «Мы идем огнем и мечом устанавливать советскую власть. Я занял город, бил по дворцам и церквям... бил, никому не давая пощады! 28 января Дума (Киева) просила перемирия. В ответ я приказал душить их газами. Сотни генералов, а может и тысячи, были безжалостно убиты... Мы могли остановить гнев мести, однако мы не делали этого, потому что наш лозунг - быть беспощадными
Так воно й було. Тiльки 90 вiдсоткiв не вчили iсторiю. А це наука , яка нiкому не прощае безпам'ятства. Завжди у всi вiки москалi прагнули знищити народ Украiни. Нiчого не змiнилося, все такiж хижi звiри за Хутором Михайлiвським. Але нiчого не вдасться людожерам,нiколи вони не переможуть Украiну . Навпаки згинуть у вiках
газы и тысячи генералов это аллегория?
Але ж не нам про це казати як шо у нас часи дипломаиії "Ларьочник та дискжокей" а президентом асоціальний брехливий блазент та крадій-піськограй.
Цирк власть имущих …
Невже справді той ТРАМП...? Чи це операція прикриття...
Щоб одного разу заявити: - Я зробив все, але Зеленський зриває - не хоче миру на умовах Кремля...
"Іранський парламентарій повідомив, що Трамп через своїх представників запропонував Тегерану обмежений, заздалегідь скоординований сценарій ескалації: США завдадуть ударів по кількох цілях, Іран відповість «символічно», і конфлікт вважатиметься завершеним."