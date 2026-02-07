Путин думает о паузе в войне, - Зеленский

Зеленский о втором президентском сроке

Президент Владимир Зеленский высказал предположение, что руководство РФ может задуматься о паузе в войне на фоне ухудшения финансовой ситуации в стране, в частности из-за роста бюджетного дефицита.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Россия теряет средства

"Денег стало меньше у "русских". Мы видим, что есть доклад их Центробанка - более 80 миллиардов долларов дефицита по 2025 году. Мы фиксируем, что это в докладах, а на самом деле это более 100 миллиардов, потому что часть (выплат - Ред.) они перенесли на следующий год. Бывает так: рассчитываешь определенный минус, хочешь уменьшить сумму, переносишь выплаты на следующий год. И в конце года фиксируешь 83, а реально 83 плюс 19", - рассказал Зеленский.

По его мнению, это может свидетельствовать о том, что Россия может искать возможности поставить войну "на паузу".

Пауза

"Поэтому я думаю, что им нужна пауза. Думаю, что Путин думает о паузе. Считаем, у них будет дефицит в этом году еще больший", - сказал глава государства.

ти нам мено-паузой ***** зуби не загаворюй, краще розкажи де поділися ті наші 3000 ракет, які ти, брехлива курва, обіцяв на кінець 2025 ? Чи вони заблукали між мільярдом дерев чи їх й@бнуло отим 1 гігіавттом електроенергії про який ти теж так потужно брехало? Ти ще про каву в масквє розкажи, куди ти постійно двушкі відправляєш...
07.02.2026 15:03
Коли вже брехунець Потужний приступить до виконання своїх конститкційних обов'язків по захисту України, а не заливати брудною брехнею всі новини в Україні і інтернет в світі? Ще залишилося небагато, в пітьму опустив всю Україну, інтернет з перебоями, як і з'вязок. Ще трішечки і опинимося в рабовласницькому стані без всіх необхідних умов для людини в 21 столітті. Дякую вам 73%. Дійсно, гірше вже не може бути.
07.02.2026 15:06
Що то забагато сьогодні Мудочки у стрічці.
Що, рейтинг у плінтуса свербить?
07.02.2026 14:58
Ой, не треба фантазій...
07.02.2026 14:53
Це не фантазії, а оманські наративи для недолугого зеленого лохторату
07.02.2026 15:18
Ми маємо нав'язувати путіну свої умови, а не чекати доки путін погодиться на припинення вогню, а для цього ми маємо проводити мобілізацію молоді та жінок і посилювати ЗСУ на фронті!
07.02.2026 15:38
Це ж його рожеві фантазії про найдорожче - гроші! Зеля судить по собі і думає, що пуйло ще ненажерся грошей і теж про них тільки і думає. Насправді дід в кацапстані вже давно злетів з котушок і навіть не знає, що у них там з грішми.,
07.02.2026 15:24
Він їх не називає руськими, а цілком правильно - русскіє. Русь це Україні, руські це ми - українці. А вони русскіє - кацапи.
07.02.2026 14:59
Вони таки були руські. В значенні "чиїх будете?". Вони були раби, або підніжки русичів/русинів/рутенів. Хоча я більше сприймаю слово "рюзге".
07.02.2026 15:18
Русские це погоняли яке москалям, та іншим народам дав Петр алкаш, якщо правильно пам'ятаю, у 1721 році
07.02.2026 15:21
Для тебе слово "русский" святе? Чи ти сам русский?
07.02.2026 14:59
А зто такі по твоєму русскіє? Де їх етнічна територія?
07.02.2026 15:16
Тобто ти вважаєш Україну етнічною територію росіян.
07.02.2026 16:36
Шоооо? Апять?!! 😲 Його Трамп покусав?
07.02.2026 14:58
знов потужно занюхнув.
07.02.2026 15:14
У Трампа? 🤔 У пуцина?!!! 😲
07.02.2026 15:15
07.02.2026 14:58
Заплатив за ефірний час, за газетні площі, за дописи на інтернет-ресурсах, тому і використовує для самореклами.
07.02.2026 15:20
07.02.2026 15:00
Балабол.
07.02.2026 15:00
Чому такі заяви робить сам Президент - навіщо тоді Нікіфоров ...?
07.02.2026 15:02
Мабуть як піськов, валізи чистить
07.02.2026 15:24
А члєнограй про що думає? Про шашлики? Чи нове піаніно?
07.02.2026 15:03
Воєний злочинець, варвар терорист путін думає про капітуляцію України ,хто його може зупинити це ЗСУ і ліквідація цього маняка убивці.
07.02.2026 15:05
07.02.2026 15:06
АБО МАЙДАН
АБО ВІЧНА ГАНЬБА ТА СЦЯННЯ У ВІЧІ від ЗЕ

вибирайте
07.02.2026 15:06
справедливо платити нормально та контракт обмежений
07.02.2026 15:51
О, минутка финансовой и биржевой аналитики. Это все на столько плохо, что надежда только на то что у кацапов деньги закончатся?
07.02.2026 15:09
Ze, ІДНХЙ!
07.02.2026 15:09
Тільки Зеля не уточнив про характер паузи, якої хоче *****. А саме: пауза з-за капітуляції України.
07.02.2026 15:10
Паузу, щоб Зельман добряче все розмінував, порозводив війська, сдав укрепи, потужно просрав ракетну програму, шашличкі замарінував, молодь назавжди відправив на Захід.
07.02.2026 15:13
Андрію, не "Сдав" а "Здав". Граматика української мови. Тільки перед 5 приголосними префікс "З" переходить в префікс "С". Щоби краще тобі запам'ятати ці приголосні скажу тобі речення яке мені казала моя мати. "Тьотя Катя Пече Хліб Формами". От перші приголосні цих слів і є ці 5 приголосних. Розкажи своїм нащадкам це речення, щоби не роби такихомилок які ти робиш.
07.02.2026 15:21
До чого це? Це не ресурс з вивчення граматики.
07.02.2026 15:46
Ні. Це про освіту.
07.02.2026 15:50
І про русифікацію.
07.02.2026 15:51
Путін думає про паузу у війні, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3599421

Ясновидний, а в лютому 2022-го ти не бачив, що путін думає про війну? Тоді такого дару не мав , бо весь Захід волав тобі: "Схаменіться ідіоти. Буде війна".
07.02.2026 15:14
та не думає він про ніяку паузу,він думає як вас всіх нає..ти,бо пауза для нього це ще більший хаос в середині рашки.Питання перше,що робити з орками які приїдуть з фронту,так вони зразу ламануться все грабувати бо грошей немає,а далі привіт 1917р.
07.02.2026 15:15
зеленський ти хто з квартет мавпа віслюк козел чи криса а. Ви сукі як в тій басні щоб не робили а всеодна херня виходить.
07.02.2026 15:16
"Тому я думаю, що їм потрібна пауза. Думаю, що Путін думає про паузу."( В.Зеленский повесть "Дума о паузе")
07.02.2026 15:20
Розвідка доклала про думки х..йла?? Трамп включить бізнес з прокаженними і ми взнаємо про нові думки цього пдр курвославного путіна
07.02.2026 15:20
Гений,читает ваши на расстоянии.
07.02.2026 15:26
Тобі твій начальник з кремля нашепотів мабуть? Подзвонив по секретній лінії і сказав, "Балодя мабуть я зроблю паузу у війні бо в нас погіршена фінансова ситуація в країні".
07.02.2026 15:35
Зе е зе
07.02.2026 16:13
Світан казав, що російським військам треба оперативна пауза до пів року. Ця зелень хоче забезпечити оперативну паузу , та вже забезпечив гарантії безпеки НПЗ та енергетики. Де балістика погань? Де удари по НПЗ та ТП750кВт?
07.02.2026 16:21
А Зеленскій думає, що перемир'я для нього або втеча, або смерть.
07.02.2026 16:30
Поки товстий схудне, худий здохне ©
07.02.2026 16:32
Обкурений шльоцик видає усім відоме з своє власне.
07.02.2026 16:37
шо воно нюхає це потворне зелене недорозуміння
07.02.2026 17:07
Україна потужна та незламна, натомість рашисти ледве тримаються з останіх сил. Якщо дати кацапам перепочинок, то згоді накопичать сили та нападуть знову. Треба добивати рашистське кубло зараз.
07.02.2026 19:02
наш наполеончик научился читать мысли?
07.02.2026 19:35
Не забирай роботу у гордонівськиї " ясновідящіх"
08.02.2026 01:23
 
 