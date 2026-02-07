Путин думает о паузе в войне, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский высказал предположение, что руководство РФ может задуматься о паузе в войне на фоне ухудшения финансовой ситуации в стране, в частности из-за роста бюджетного дефицита.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Россия теряет средства

"Денег стало меньше у "русских". Мы видим, что есть доклад их Центробанка - более 80 миллиардов долларов дефицита по 2025 году. Мы фиксируем, что это в докладах, а на самом деле это более 100 миллиардов, потому что часть (выплат - Ред.) они перенесли на следующий год. Бывает так: рассчитываешь определенный минус, хочешь уменьшить сумму, переносишь выплаты на следующий год. И в конце года фиксируешь 83, а реально 83 плюс 19", - рассказал Зеленский.

По его мнению, это может свидетельствовать о том, что Россия может искать возможности поставить войну "на паузу".

Пауза

"Поэтому я думаю, что им нужна пауза. Думаю, что Путин думает о паузе. Считаем, у них будет дефицит в этом году еще больший", - сказал глава государства.

