Путін думає про паузу у війні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловив припущення, що керівництво РФ може замислюватися над паузою у війні на тлі погіршення фінансової ситуації в країні, зокрема через зростання бюджетного дефіциту.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Росія втрачає кошти

"Грошей стало менше у "рускіх". Ми бачимо, що є доповідь їхнього Центробанку - більше 80 мільярдів доларів дефіциту по 2025 року. Ми фіксуємо, що це в доповідях, а насправді це більше 100 мільярдів, тому що частину (виплат. - Ред.) вони перенесли на наступний рік. Буває так: розраховуєш певний мінус, хочеш зменшити суму, переносиш виплати на наступний рік. І в кінці року фіксуєш 83, а реально 83 плюс 19", - розповів Зеленський.

На його думку, це може свідчити про те, що Росія може шукати можливості поставити війну "на паузу".

Пауза

"Тому я думаю, що їм потрібна пауза. Думаю, що Путін думає про паузу. Вважаємо, у них буде дефіцит в цьому році ще більший", - сказав глава держави.

