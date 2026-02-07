Путін думає про паузу у війні, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський висловив припущення, що керівництво РФ може замислюватися над паузою у війні на тлі погіршення фінансової ситуації в країні, зокрема через зростання бюджетного дефіциту.
Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Росія втрачає кошти
"Грошей стало менше у "рускіх". Ми бачимо, що є доповідь їхнього Центробанку - більше 80 мільярдів доларів дефіциту по 2025 року. Ми фіксуємо, що це в доповідях, а насправді це більше 100 мільярдів, тому що частину (виплат. - Ред.) вони перенесли на наступний рік. Буває так: розраховуєш певний мінус, хочеш зменшити суму, переносиш виплати на наступний рік. І в кінці року фіксуєш 83, а реально 83 плюс 19", - розповів Зеленський.
На його думку, це може свідчити про те, що Росія може шукати можливості поставити війну "на паузу".
Пауза
"Тому я думаю, що їм потрібна пауза. Думаю, що Путін думає про паузу. Вважаємо, у них буде дефіцит в цьому році ще більший", - сказав глава держави.
Ясновидний, а в лютому 2022-го ти не бачив, що путін думає про війну? Тоді такого дару не мав , бо весь Захід волав тобі: "Схаменіться ідіоти. Буде війна".