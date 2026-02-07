Росія дає сигнал, щоб США визнали Крим російським, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія домагається визнання Криму російською територією США, однак Україна ніколи не погодиться на дії, які суперечать її Конституції.
Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я вважаю, що скоріш за все Росія дає сигнал Америці - визнайте Крим. Розуміючи, що Україна не визнає", - розповів Зеленський.
У цьому контексті він наголосив, що завершення війни має бути достойним та надійним, "яке не створює нових ризиків війни через винагороду для агресора".
"Ми просто говоримо, що якщо хтось хоче про нас вирішити ті питання, які суперечать Конституції України або українському законодавству, то таких домовленостей Україна підтримувати не буде", - наголосив президент.
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що делегації України, Росії та США дійшли згоди щодо обміну 314 полоненими. Це перший такий обмін за п’ять місяців.
В тебе країна повертається в кам'яний вік. Потужний ти наш. Кацапи перманентно нелюди, але ж коли б хтось не підтанцьовув їм зі сцени 20 років підряд. Могло все бути по іншому.
А хто вам вигнен? Я тут давно і постійно постив лінки на безпливну енергію, за що мене банили, а до вас як до стіни горохом. Тепер не скигліть.
Ви всі такі, ну такі розумні, один одного розумніший, ще й інженерами себе називаєте, а зрозуміти прості речі не можете. Завжди хтось повинен за вас щось робити, бо ви занадто розумні для того щоб плвлрушити звивинами, в кого вони є, і руками.
Це як роми та Рим або як гонорар та гонорея. Блазень патриот тільки власнрй кишені. Інше цю потвору не турбує.
І ********* що і до анексії більшість кримчан піддавалися тотальній пропаганді та шовіністичному оточенню ...
До цієї ситуації певні відомства мають розробляти продумані Плани, з певними грифами доступу..
А зараз треба думати не про втрачену область а про виживання нації та відновлення Державності
А що з ватанами? Та після війни "оно двері оно нахц#" , як Чехи зробили з етнічними німцями-сепаратистами після війни !!! А може якийсь інший та інноваційний варіант буде.. ХЗ, це вже потім