Росія дає сигнал, щоб США визнали Крим російським, - Зеленський

Кому належить Крим

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія домагається визнання Криму російською територією США, однак Україна ніколи не погодиться на дії, які суперечать її Конституції.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я вважаю, що скоріш за все Росія дає сигнал Америці - визнайте Крим. Розуміючи, що Україна не визнає", - розповів Зеленський.

У цьому контексті він наголосив, що завершення війни має бути достойним та надійним, "яке не створює нових ризиків війни через винагороду для агресора".

"Ми просто говоримо, що якщо хтось хоче про нас вирішити ті питання, які суперечать Конституції України або українському законодавству, то таких домовленостей Україна підтримувати не буде", - наголосив президент.

Мирні перемовини в ОАЕ

  • Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
  • Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
  • Зеленський затвердив склад української делегації.
  • За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
  • За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
  • У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
  • 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
  • Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що делегації України, Росії та США дійшли згоди щодо обміну 314 полоненими. Це перший такий обмін за п’ять місяців.

Топ коментарі
+12
Як страшно, що ж тепер буде? Один маладой брехунець із міста Кривого Рога кричав, що помре, а Крим не віддасть... То що тепер чекати, смерті?
07.02.2026 14:11 Відповісти
+9
Бубубу бубу бубу.. далі шо? Фламінгом по москві? Та хрен там, пониємо в телеграмі і все 🤬🤬🤬🤬.
В тебе країна повертається в кам'яний вік. Потужний ти наш. Кацапи перманентно нелюди, але ж коли б хтось не підтанцьовув їм зі сцени 20 років підряд. Могло все бути по іншому.
07.02.2026 14:10 Відповісти
+4
Раша дає сигнал, щоб США визнали. Але який я молодець - не визнаю. Як ти вже всіх задовбав своїм самопіаром.
07.02.2026 14:22 Відповісти
Бубубу бубу бубу.. далі шо? Фламінгом по москві? Та хрен там, пониємо в телеграмі і все 🤬🤬🤬🤬.
В тебе країна повертається в кам'яний вік. Потужний ти наш. Кацапи перманентно нелюди, але ж коли б хтось не підтанцьовув їм зі сцени 20 років підряд. Могло все бути по іншому.
07.02.2026 14:10 Відповісти
" країна повертається в кам'яний вік"

А хто вам вигнен? Я тут давно і постійно постив лінки на безпливну енергію, за що мене банили, а до вас як до стіни горохом. Тепер не скигліть.
Ви всі такі, ну такі розумні, один одного розумніший, ще й інженерами себе називаєте, а зрозуміти прості речі не можете. Завжди хтось повинен за вас щось робити, бо ви занадто розумні для того щоб плвлрушити звивинами, в кого вони є, і руками.
07.02.2026 15:20 Відповісти
Надіюсь ви самі зробили той генератор ? А якшо зробили продемонструйте нам недолугим як воно працює .
07.02.2026 19:27 Відповісти
Не зробив, тут поки що війни нема, світло не відключають. Буду робити як буде треба, але надіюсь що не буде треба. У вас скоро зроблять і побачиш, не всі такі як ти, є й ті які здатні зрозуміти без "зробити", за допомогою розрахунків напр.
07.02.2026 21:25 Відповісти
Я колись дітваком заряджав воду - але я підріс і зрозумів шо то було намахування . А ви як я бачу продовжуєте заряджати воду .
09.02.2026 17:44 Відповісти
Продовжуй заряджати.
09.02.2026 17:59 Відповісти
Ви так і книжки читаєте - тіко перше речення в розділі ?
09.02.2026 18:08 Відповісти
Я ще й тебе можу навчити читати на 6-ти мовах.
09.02.2026 18:12 Відповісти
Читати слова не складно - складно розуміти шо вони хочуть тобі донести ті слова . Ви можливо можете прочитати якусь наукову працю ту саму на шести мовах - але якшо ви не розумієте значення слів то шо з того шо ви вмієте читати ?
09.02.2026 22:45 Відповісти
Якщо читати не складно то попробуй читати арабський текст, або японський, корейський....
09.02.2026 23:25 Відповісти
Ага і ви в нас знавець тих мов - знавець яки заряджає воду . Ну заряджайте далі .
10.02.2026 11:41 Відповісти
Ти заряджай, почав і продовжуй.
10.02.2026 12:16 Відповісти
безпливну енергію




+6

Безпаливна енергія - це концепція отримання енергії (найчастіше електричної) без використання традиційних викопних ресурсів (вугілля, нафта, газ) або палива взагалі
. Замість спалювання палива, такі системи використовують відновлювані джерела енергії або природні потоки.
Ось основні напрямки, які охоплює безпаливна енергетика:

1. Відновлювана енергетика (екологічно чиста)
Це найбільш реалістичні та широко використовувані методи, які не потребують палива для роботи:
Сонячна енергія: Перетворення сонячного світла в електрику за допомогою фотоелектричних панелей.Вітрова енергія: Використання кінетичної енергії вітру за допомогою вітрогенераторів.Гідроенергетика: Енергія руху води (річки, припливи).Геотермальна енергія: Використання тепла земних надр.

2. Пристрої "вільної енергії" та нові технології (теоретичні)
У ширшому, іноді фантастичному контексті, безпаливною енергією називають пристрої, що генерують енергію з навколишнього середовища:
Радіантна енергія: Концепція, розроблена Ніколою Теслою, яка передбачає використання високої напруги та частоти для збору енергії з навколишнього середовища.Магнітні генератори: Пристрої, що теоретично використовують магнітні поля постійних магнітів для обертання генератора.Енергія вакууму/ефіру: Теоретичні моделі, які наразі не мають наукового підтвердження як джерела промислової енергії.

3. Механічні та фізичні методи
Гравітаційні двигуни: Використання сили тяжіння для створення обертального моменту.Вихрові теплогенератори: Перетворення кінетичної енергії рідини в тепло.

Плюси безпаливної енергетики
Екологічність: Відсутність викидів вуглекислого газу та шкідливих речовин.Безкоштовне джерело: Не потрібно купувати вугілля чи газ.Автономність: Можливість отримання енергії у віддалених районах.

Скептицизм та реальність
Багато заяв про "вічні" безпаливні генератори (Free Energy Generators) не підтверджуються наукою, оскільки вони часто порушують перший або другий закони термодинаміки. Однак, технології, що використовують відновлювані потоки (сонце, вітер, воду), є ефективними, сталими та активно розвиваються.
07.02.2026 21:38 Відповісти
"Багато заяв про "вічні" безпаливні генератори (Free Energy Generators) не підтверджуються наукою"

Але вони підтверджуються практикою. Почекай чуток і тобі буде дакати енергію такий двигун.

Ось почитай про закони термодинаміки. Обхохочешся. https://litvek.com/book-read/152868-kniga-o-h-derevenskiy-dogonyalki-s-teplotoy-chitat-online
09.02.2026 18:05 Відповісти
Доні б хоть зараз визнав що хочеш,але там є конгрес.
07.02.2026 14:11 Відповісти
Я тут погоджуюсь з президентом,але здається шо він тут трохи занадто давить на патріотизм,навіть передавлює...
07.02.2026 14:12 Відповісти
переграє, а не передавлює В нього в ценарії зараз такі слова...
07.02.2026 14:22 Відповісти
Патриотизм та Ze це антогонізми.
Це як роми та Рим або як гонорар та гонорея. Блазень патриот тільки власнрй кишені. Інше цю потвору не турбує.
07.02.2026 15:04 Відповісти
Не знаю про ромів і Рим,але ніхто не отримує таких гонорарів як ті,що лікують гонорею.
07.02.2026 18:11 Відповісти
Мабуть вам віднійше скільки вони отримують.
07.02.2026 18:21 Відповісти
Не тільки роми ))) Румунія також називається на честь Риму а також російська династія Романови ( мабуть Циганкови чи Румуни, в перекладі на Солов'їну )
07.02.2026 21:42 Відповісти
Конгрес прийняв закон шо Крим це Україна , хто порушить його в допру
07.02.2026 14:13 Відповісти
Тому що бачать що ти м'яке лайно і на все погоджуєшся. Вимагай визнати Ростов, Кубань і Курськ територією України. Бо які сигнали ти даєш крім пакетів про процвітання і відновлення вжесьогодні? Якщо будеш далі вести переговори в такому ж дусі що Україна на все погоджується то скоро рашисти і Україну вимагатимуть визнати своєю територією. Бо рашисти ніколи не зупиняться а будуть відгризати шматок за шматком поки не зжеруть все. Любима поговорка Х'уйла курочка по зернишку тук-тук-тук. Тому якщо зразу не давати по зубам людоїду то вкусивши за палець він зжере все.
07.02.2026 14:25 Відповісти
У обранця зехудоби є шанс вмерти за Крим,разом зі своїм дебільним виборцем,як він ім розповідав.
07.02.2026 14:27 Відповісти
07.02.2026 14:29 Відповісти
Та ти шо? Згадав нарешті, що виявляється в Україні є Конституція. Ну то, не завадило би її і почати. Там багато чого цікавого.
07.02.2026 14:30 Відповісти
А тобі не терпиться визнати Донбас рашистським і звалити з золотим парашютом..
07.02.2026 14:33 Відповісти
Поміж рядків: Я з Трампом домовився, що США визнають Крим москальским, а я буду грати роль "А Конституція проти"
07.02.2026 14:38 Відповісти
Просто не погоджувати і патякати це нічого не робити і ти цим займаєшся, замість змусити всю дипломатичну рать України на всіх рівнях від трибуни ООН до провідних ЗМІ 24/7 апелювати Будапештським меморандумом для примусу США дотримуватись своїх зобов'язань і будувати переговорний процес на засадах міжнародного права та статуту ООН.
07.02.2026 14:48 Відповісти
Він все життя тільки патякав і отримав мільярди - тож це працює
07.02.2026 14:58 Відповісти
не отримав, а вкрав. Подавиться.
07.02.2026 22:14 Відповісти
А Зеля не дає сигналу Трампу про те, що слід вводити санкції на касапів за окупацію території України в її міжнародно визнаних кордонах.
07.02.2026 15:14 Відповісти
Твоя задача, песдюк хрипатый, сделать так чтобы от этой страны хоть что-то осталось после твоего срока. Тем чтобы война не повторилась, даст Бог, будут другие заниматься. Может хоть у них мозгов хватит. Ты эту войну закончи, а не про следующую думай.
07.02.2026 15:14 Відповісти
07.02.2026 16:36 Відповісти
Геть мудака - зрадника та мародера!
07.02.2026 16:39 Відповісти
Є соціальна проблема: 12 років Кримська область без України!! Вже друге покоління молоді не знає власної Держави та служить ворогу ( в тому числі гарматним м'ясом, курсантами, поліцаями, фсбістами тощо тощо ) .
І ********* що і до анексії більшість кримчан піддавалися тотальній пропаганді та шовіністичному оточенню ...
До цієї ситуації певні відомства мають розробляти продумані Плани, з певними грифами доступу..
А зараз треба думати не про втрачену область а про виживання нації та відновлення Державності
А що з ватанами? Та після війни "оно двері оно нахц#" , як Чехи зробили з етнічними німцями-сепаратистами після війни !!! А може якийсь інший та інноваційний варіант буде.. ХЗ, це вже потім
07.02.2026 21:28 Відповісти
 
 