Росія дає сигнал, щоб США визнали Крим російським, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія домагається визнання Криму російською територією США, однак Україна ніколи не погодиться на дії, які суперечать її Конституції.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я вважаю, що скоріш за все Росія дає сигнал Америці - визнайте Крим. Розуміючи, що Україна не визнає", - розповів Зеленський.

У цьому контексті він наголосив, що завершення війни має бути достойним та надійним, "яке не створює нових ризиків війни через винагороду для агресора".

"Ми просто говоримо, що якщо хтось хоче про нас вирішити ті питання, які суперечать Конституції України або українському законодавству, то таких домовленостей Україна підтримувати не буде", - наголосив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна передала США деталі щодо обстрілів, які відбулися після "згоди" РФ на енергетичне перемир’я, - Стефанішина

Мирні перемовини в ОАЕ

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.

Зеленський затвердив склад української делегації.

За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.

За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.

У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.

4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що делегації України, Росії та США дійшли згоди щодо обміну 314 полоненими. Це перший такий обмін за п’ять місяців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про "енергетичне перемир’я" в Україні: Путін дотримав свого слова