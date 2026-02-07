Россия дает сигнал, чтобы США признали Крым российским, - Зеленский

Кому принадлежит Крым

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия добивается признания США Крыма российской территорией, однако Украина никогда не согласится на действия, которые противоречат ее Конституции.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я считаю, что скорее всего, Россия дает сигнал Америке - признайте Крым. Понимая, что Украина не признает", - рассказал Зеленский.

В этом контексте он подчеркнул, что завершение войны должно быть достойным и надежным, "не создающим новых рисков войны из-за вознаграждения для агрессора".

"Мы просто говорим, что если кто-то хочет решить за нас те вопросы, которые противоречат Конституции Украины или украинскому законодательству, то таких договоренностей Украина поддерживать не будет", - подчеркнул президент.

Мирные переговоры в ОАЭ

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
  • Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
  • Зеленский утвердил состав украинской делегации.
  • По словам Зеленского,вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
  • По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
  • В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
  • 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
  • Спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил, что делегации Украины, России и США достигли соглашения об обмене 314 пленными. Это первый такой обмен за пять месяцев.

Як страшно, що ж тепер буде? Один маладой брехунець із міста Кривого Рога кричав, що помре, а Крим не віддасть... То що тепер чекати, смерті?
Бубубу бубу бубу.. далі шо? Фламінгом по москві? Та хрен там, пониємо в телеграмі і все 🤬🤬🤬🤬.
В тебе країна повертається в кам'яний вік. Потужний ти наш. Кацапи перманентно нелюди, але ж коли б хтось не підтанцьовув їм зі сцени 20 років підряд. Могло все бути по іншому.
Раша дає сигнал, щоб США визнали. Але який я молодець - не визнаю. Як ти вже всіх задовбав своїм самопіаром.
А хто вам вигнен? Я тут давно і постійно постив лінки на безпливну енергію, за що мене банили, а до вас як до стіни горохом. Тепер не скигліть.
Ви всі такі, ну такі розумні, один одного розумніший, ще й інженерами себе називаєте, а зрозуміти прості речі не можете. Завжди хтось повинен за вас щось робити, бо ви занадто розумні для того щоб плвлрушити звивинами, в кого вони є, і руками.
Надіюсь ви самі зробили той генератор ? А якшо зробили продемонструйте нам недолугим як воно працює .
Не зробив, тут поки що війни нема, світло не відключають. Буду робити як буде треба, але надіюсь що не буде треба. У вас скоро зроблять і побачиш, не всі такі як ти, є й ті які здатні зрозуміти без "зробити", за допомогою розрахунків напр.
Я колись дітваком заряджав воду - але я підріс і зрозумів шо то було намахування . А ви як я бачу продовжуєте заряджати воду .
Продовжуй заряджати.
Ви так і книжки читаєте - тіко перше речення в розділі ?
Я ще й тебе можу навчити читати на 6-ти мовах.
Читати слова не складно - складно розуміти шо вони хочуть тобі донести ті слова . Ви можливо можете прочитати якусь наукову працю ту саму на шести мовах - але якшо ви не розумієте значення слів то шо з того шо ви вмієте читати ?
Якщо читати не складно то попробуй читати арабський текст, або японський, корейський....
Ага і ви в нас знавець тих мов - знавець яки заряджає воду . Ну заряджайте далі .
Ти заряджай, почав і продовжуй.
Безпаливна енергія - це концепція отримання енергії (найчастіше електричної) без використання традиційних викопних ресурсів (вугілля, нафта, газ) або палива взагалі
. Замість спалювання палива, такі системи використовують відновлювані джерела енергії або природні потоки.
Ось основні напрямки, які охоплює безпаливна енергетика:

1. Відновлювана енергетика (екологічно чиста)
Це найбільш реалістичні та широко використовувані методи, які не потребують палива для роботи:
Сонячна енергія: Перетворення сонячного світла в електрику за допомогою фотоелектричних панелей.Вітрова енергія: Використання кінетичної енергії вітру за допомогою вітрогенераторів.Гідроенергетика: Енергія руху води (річки, припливи).Геотермальна енергія: Використання тепла земних надр.

2. Пристрої "вільної енергії" та нові технології (теоретичні)
У ширшому, іноді фантастичному контексті, безпаливною енергією називають пристрої, що генерують енергію з навколишнього середовища:
Радіантна енергія: Концепція, розроблена Ніколою Теслою, яка передбачає використання високої напруги та частоти для збору енергії з навколишнього середовища.Магнітні генератори: Пристрої, що теоретично використовують магнітні поля постійних магнітів для обертання генератора.Енергія вакууму/ефіру: Теоретичні моделі, які наразі не мають наукового підтвердження як джерела промислової енергії.

3. Механічні та фізичні методи
Гравітаційні двигуни: Використання сили тяжіння для створення обертального моменту.Вихрові теплогенератори: Перетворення кінетичної енергії рідини в тепло.

Плюси безпаливної енергетики
Екологічність: Відсутність викидів вуглекислого газу та шкідливих речовин.Безкоштовне джерело: Не потрібно купувати вугілля чи газ.Автономність: Можливість отримання енергії у віддалених районах.

Скептицизм та реальність
Багато заяв про "вічні" безпаливні генератори (Free Energy Generators) не підтверджуються наукою, оскільки вони часто порушують перший або другий закони термодинаміки. Однак, технології, що використовують відновлювані потоки (сонце, вітер, воду), є ефективними, сталими та активно розвиваються.
"Багато заяв про "вічні" безпаливні генератори (Free Energy Generators) не підтверджуються наукою"

Але вони підтверджуються практикою. Почекай чуток і тобі буде дакати енергію такий двигун.

Ось почитай про закони термодинаміки. Обхохочешся. https://litvek.com/book-read/152868-kniga-o-h-derevenskiy-dogonyalki-s-teplotoy-chitat-online
Доні б хоть зараз визнав що хочеш,але там є конгрес.
Я тут погоджуюсь з президентом,але здається шо він тут трохи занадто давить на патріотизм,навіть передавлює...
переграє, а не передавлює В нього в ценарії зараз такі слова...
Патриотизм та Ze це антогонізми.
Це як роми та Рим або як гонорар та гонорея. Блазень патриот тільки власнрй кишені. Інше цю потвору не турбує.
Не знаю про ромів і Рим,але ніхто не отримує таких гонорарів як ті,що лікують гонорею.
Мабуть вам віднійше скільки вони отримують.
Не тільки роми ))) Румунія також називається на честь Риму а також російська династія Романови ( мабуть Циганкови чи Румуни, в перекладі на Солов'їну )
Конгрес прийняв закон шо Крим це Україна , хто порушить його в допру
Тому що бачать що ти м'яке лайно і на все погоджуєшся. Вимагай визнати Ростов, Кубань і Курськ територією України. Бо які сигнали ти даєш крім пакетів про процвітання і відновлення вжесьогодні? Якщо будеш далі вести переговори в такому ж дусі що Україна на все погоджується то скоро рашисти і Україну вимагатимуть визнати своєю територією. Бо рашисти ніколи не зупиняться а будуть відгризати шматок за шматком поки не зжеруть все. Любима поговорка Х'уйла курочка по зернишку тук-тук-тук. Тому якщо зразу не давати по зубам людоїду то вкусивши за палець він зжере все.
У обранця зехудоби є шанс вмерти за Крим,разом зі своїм дебільним виборцем,як він ім розповідав.
Та ти шо? Згадав нарешті, що виявляється в Україні є Конституція. Ну то, не завадило би її і почати. Там багато чого цікавого.
А тобі не терпиться визнати Донбас рашистським і звалити з золотим парашютом..
Поміж рядків: Я з Трампом домовився, що США визнають Крим москальским, а я буду грати роль "А Конституція проти"
Просто не погоджувати і патякати це нічого не робити і ти цим займаєшся, замість змусити всю дипломатичну рать України на всіх рівнях від трибуни ООН до провідних ЗМІ 24/7 апелювати Будапештським меморандумом для примусу США дотримуватись своїх зобов'язань і будувати переговорний процес на засадах міжнародного права та статуту ООН.
Він все життя тільки патякав і отримав мільярди - тож це працює
не отримав, а вкрав. Подавиться.
А Зеля не дає сигналу Трампу про те, що слід вводити санкції на касапів за окупацію території України в її міжнародно визнаних кордонах.
Твоя задача, песдюк хрипатый, сделать так чтобы от этой страны хоть что-то осталось после твоего срока. Тем чтобы война не повторилась, даст Бог, будут другие заниматься. Может хоть у них мозгов хватит. Ты эту войну закончи, а не про следующую думай.
Геть мудака - зрадника та мародера!
Є соціальна проблема: 12 років Кримська область без України!! Вже друге покоління молоді не знає власної Держави та служить ворогу ( в тому числі гарматним м'ясом, курсантами, поліцаями, фсбістами тощо тощо ) .
І ********* що і до анексії більшість кримчан піддавалися тотальній пропаганді та шовіністичному оточенню ...
До цієї ситуації певні відомства мають розробляти продумані Плани, з певними грифами доступу..
А зараз треба думати не про втрачену область а про виживання нації та відновлення Державності
А що з ватанами? Та після війни "оно двері оно нахц#" , як Чехи зробили з етнічними німцями-сепаратистами після війни !!! А може якийсь інший та інноваційний варіант буде.. ХЗ, це вже потім
