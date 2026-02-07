Россия дает сигнал, чтобы США признали Крым российским, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия добивается признания США Крыма российской территорией, однако Украина никогда не согласится на действия, которые противоречат ее Конституции.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я считаю, что скорее всего, Россия дает сигнал Америке - признайте Крым. Понимая, что Украина не признает", - рассказал Зеленский.

В этом контексте он подчеркнул, что завершение войны должно быть достойным и надежным, "не создающим новых рисков войны из-за вознаграждения для агрессора".

"Мы просто говорим, что если кто-то хочет решить за нас те вопросы, которые противоречат Конституции Украины или украинскому законодательству, то таких договоренностей Украина поддерживать не будет", - подчеркнул президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина передала США детали об обстрелах, которые произошли после "согласия" РФ на энергетическое перемирие, - Стефанишина

Мирные переговоры в ОАЭ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.

Зеленский утвердил состав украинской делегации.

По словам Зеленского,вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.

По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.

В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.

4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.

Спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил, что делегации Украины, России и США достигли соглашения об обмене 314 пленными. Это первый такой обмен за пять месяцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп об "энергетическом перемирии" в Украине: Путин сдержал свое слово