Россия дает сигнал, чтобы США признали Крым российским, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия добивается признания США Крыма российской территорией, однако Украина никогда не согласится на действия, которые противоречат ее Конституции.
Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я считаю, что скорее всего, Россия дает сигнал Америке - признайте Крым. Понимая, что Украина не признает", - рассказал Зеленский.
В этом контексте он подчеркнул, что завершение войны должно быть достойным и надежным, "не создающим новых рисков войны из-за вознаграждения для агрессора".
"Мы просто говорим, что если кто-то хочет решить за нас те вопросы, которые противоречат Конституции Украины или украинскому законодательству, то таких договоренностей Украина поддерживать не будет", - подчеркнул президент.
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского,вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- Спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил, что делегации Украины, России и США достигли соглашения об обмене 314 пленными. Это первый такой обмен за пять месяцев.
В тебе країна повертається в кам'яний вік. Потужний ти наш. Кацапи перманентно нелюди, але ж коли б хтось не підтанцьовув їм зі сцени 20 років підряд. Могло все бути по іншому.
А хто вам вигнен? Я тут давно і постійно постив лінки на безпливну енергію, за що мене банили, а до вас як до стіни горохом. Тепер не скигліть.
Ви всі такі, ну такі розумні, один одного розумніший, ще й інженерами себе називаєте, а зрозуміти прості речі не можете. Завжди хтось повинен за вас щось робити, бо ви занадто розумні для того щоб плвлрушити звивинами, в кого вони є, і руками.
Безпаливна енергія - це концепція отримання енергії (найчастіше електричної) без використання традиційних викопних ресурсів (вугілля, нафта, газ) або палива взагалі
. Замість спалювання палива, такі системи використовують відновлювані джерела енергії або природні потоки.
Ось основні напрямки, які охоплює безпаливна енергетика:
1. Відновлювана енергетика (екологічно чиста)
Це найбільш реалістичні та широко використовувані методи, які не потребують палива для роботи:
Сонячна енергія: Перетворення сонячного світла в електрику за допомогою фотоелектричних панелей.Вітрова енергія: Використання кінетичної енергії вітру за допомогою вітрогенераторів.Гідроенергетика: Енергія руху води (річки, припливи).Геотермальна енергія: Використання тепла земних надр.
2. Пристрої "вільної енергії" та нові технології (теоретичні)
У ширшому, іноді фантастичному контексті, безпаливною енергією називають пристрої, що генерують енергію з навколишнього середовища:
Радіантна енергія: Концепція, розроблена Ніколою Теслою, яка передбачає використання високої напруги та частоти для збору енергії з навколишнього середовища.Магнітні генератори: Пристрої, що теоретично використовують магнітні поля постійних магнітів для обертання генератора.Енергія вакууму/ефіру: Теоретичні моделі, які наразі не мають наукового підтвердження як джерела промислової енергії.
3. Механічні та фізичні методи
Гравітаційні двигуни: Використання сили тяжіння для створення обертального моменту.Вихрові теплогенератори: Перетворення кінетичної енергії рідини в тепло.
Плюси безпаливної енергетики
Екологічність: Відсутність викидів вуглекислого газу та шкідливих речовин.Безкоштовне джерело: Не потрібно купувати вугілля чи газ.Автономність: Можливість отримання енергії у віддалених районах.
Скептицизм та реальність
Багато заяв про "вічні" безпаливні генератори (Free Energy Generators) не підтверджуються наукою, оскільки вони часто порушують перший або другий закони термодинаміки. Однак, технології, що використовують відновлювані потоки (сонце, вітер, воду), є ефективними, сталими та активно розвиваються.
Але вони підтверджуються практикою. Почекай чуток і тобі буде дакати енергію такий двигун.
Ось почитай про закони термодинаміки. Обхохочешся. https://litvek.com/book-read/152868-kniga-o-h-derevenskiy-dogonyalki-s-teplotoy-chitat-online
Це як роми та Рим або як гонорар та гонорея. Блазень патриот тільки власнрй кишені. Інше цю потвору не турбує.
І ********* що і до анексії більшість кримчан піддавалися тотальній пропаганді та шовіністичному оточенню ...
До цієї ситуації певні відомства мають розробляти продумані Плани, з певними грифами доступу..
А зараз треба думати не про втрачену область а про виживання нації та відновлення Державності
А що з ватанами? Та після війни "оно двері оно нахц#" , як Чехи зробили з етнічними німцями-сепаратистами після війни !!! А може якийсь інший та інноваційний варіант буде.. ХЗ, це вже потім