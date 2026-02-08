Трамп змінює підхід до дипломатії: у переговорах щодо України беруть участь військові, - Associated Press
Президент США Дональд Трамп уперше залучив найвище військове керівництво країни до участі в переговорах з Іраном та Росією, фактично змінивши підхід до дипломатії й посиливши роль армії у формуванні та реалізації зовнішньої політики Сполучених Штатів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Associated Press.
Американська адміністрація на чолі з Дональдом Трампом обрала нетипову тактику у зовнішній політиці, залучивши чинних військових до переговорів, які зазвичай велися дипломатами.
Військові замість дипломатів
Командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер уперше взяв участь у непрямих консультаціях з Іраном, що відбулися в Омані. Його поява у парадній військовій формі стала демонстративним сигналом посилення американської військової присутності та впливу в регіоні.
Український напрям: роль Пентагону зростає
Паралельно міністр армії США Ден Дрісколл активно залучений до процесів, пов’язаних із російсько-українською війною. Він підтримує регулярні контакти з українськими представниками, виконуючи роль постійного посередника між раундами переговорів.
Канали зв’язку між Києвом і Вашингтоном
Дрісколл координує взаємодію України з ключовими фігурами американської влади, зокрема з Джаредом Кушнером та спеціальним представником Стівом Віткоффом. Такий формат дозволяє зберігати безперервність діалогу навіть у періоди політичної паузи.
Контакти з Росією через військову лінію
В Абу-Дабі до переговорного процесу долучився генерал Алексус Грінкєвіч - командувач американськими та силами НАТО в Європі. За інформацією з військових джерел США, його участь має на меті відновлення прямого високорівневого військового спілкування з Росією.
Сигнал нової зовнішньої політики
Експерти вважають, що ставка на військових представників свідчить про зміну підходів Білого дому до міжнародних криз. Як зазначає колишній радник Держдепартаменту Еліот Коен, президенти часто обирають найбільш довірених осіб для передачі критично важливих сигналів.
Загалом така стратегія демонструє відхід від класичної дипломатії та посилення ролі армії у врегулюванні глобальних конфліктів, роблячи ставку на жорсткість, швидкість і прямий вплив.
Після того, як українські частини з боями почали відходити від Києва, червоні почали роззброювати і обстрілювати з артилерії нейтральні частини. Причина цього досі не зрозуміла дослідникам, однак більшовики карали усіх, хто їх не підтримував - навіть абсолютно нейтральних військових або цивільних. Сам Муравйов так нахвалявся у доповідях керівництву про початок захоплення Києва: «Я приказал артиллерии бить по высотным и богатым дворцам, по церквям и попам... Я сжег большой дом Грушевского, и он на протяжении трех суток пылал ярким пламенем». А ще пізніше він дав самостійну оцінку скоєному ним: «Мы идем огнем и мечом устанавливать советскую власть. Я занял город, бил по дворцам и церквям... бил, никому не давая пощады! 28 января Дума (Киева) просила перемирия. В ответ я приказал душить их газами. Сотни генералов, а может и тысячи, были безжалостно убиты... Мы могли остановить гнев мести, однако мы не делали этого, потому что наш лозунг - быть беспощадными
Так воно й було. Тiльки 90 вiдсоткiв не вчили iсторiю. А це наука , яка нiкому не прощае безпам'ятства. Завжди у всi вiки москалi прагнули знищити народ Украiни. Нiчого не змiнилося, все такiж хижi звiри за Хутором Михайлiвським. Але нiчого не вдасться людожерам,нiколи вони не переможуть Украiну . Навпаки згинуть у вiках
газы и тысячи генералов это аллегория?
Але ж не нам про це казати як шо у нас часи дипломаиії "Ларьочник та дискжокей" а президентом асоціальний брехливий блазент та крадій-піськограй.
Цирк власть имущих …
Невже справді той ТРАМП...? Чи це операція прикриття...
Щоб одного разу заявити: - Я зробив все, але Зеленський зриває - не хоче миру на умовах Кремля...
"Іранський парламентарій повідомив, що Трамп через своїх представників запропонував Тегерану обмежений, заздалегідь скоординований сценарій ескалації: США завдадуть ударів по кількох цілях, Іран відповість «символічно», і конфлікт вважатиметься завершеним."