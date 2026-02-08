Трамп змінює підхід до дипломатії: у переговорах щодо України беруть участь військові, - Associated Press

Президент США Дональд Трамп уперше залучив найвище військове керівництво країни до участі в переговорах з Іраном та Росією, фактично змінивши підхід до дипломатії й посиливши роль армії у формуванні та реалізації зовнішньої політики Сполучених Штатів.

Американська адміністрація на чолі з Дональдом Трампом обрала нетипову тактику у зовнішній політиці, залучивши чинних військових до переговорів, які зазвичай велися дипломатами.

Військові замість дипломатів

Командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер уперше взяв участь у непрямих консультаціях з Іраном, що відбулися в Омані. Його поява у парадній військовій формі стала демонстративним сигналом посилення американської військової присутності та впливу в регіоні.

Український напрям: роль Пентагону зростає

Паралельно міністр армії США Ден Дрісколл активно залучений до процесів, пов’язаних із російсько-українською війною. Він підтримує регулярні контакти з українськими представниками, виконуючи роль постійного посередника між раундами переговорів.

Канали зв’язку між Києвом і Вашингтоном

Дрісколл координує взаємодію України з ключовими фігурами американської влади, зокрема з Джаредом Кушнером та спеціальним представником Стівом Віткоффом. Такий формат дозволяє зберігати безперервність діалогу навіть у періоди політичної паузи.

Контакти з Росією через військову лінію

В Абу-Дабі до переговорного процесу долучився генерал Алексус Грінкєвіч - командувач американськими та силами НАТО в Європі. За інформацією з військових джерел США, його участь має на меті відновлення прямого високорівневого військового спілкування з Росією.

Сигнал нової зовнішньої політики

Експерти вважають, що ставка на військових представників свідчить про зміну підходів Білого дому до міжнародних криз. Як зазначає колишній радник Держдепартаменту Еліот Коен, президенти часто обирають найбільш довірених осіб для передачі критично важливих сигналів.

Загалом така стратегія демонструє відхід від класичної дипломатії та посилення ролі армії у врегулюванні глобальних конфліктів, роблячи ставку на жорсткість, швидкість і прямий вплив.

