Трамп змінює підхід до дипломатії: у переговорах щодо України беруть участь військові, - Associated Press

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп уперше залучив найвище військове керівництво країни до участі в переговорах з Іраном та Росією, фактично змінивши підхід до дипломатії й посиливши роль армії у формуванні та реалізації зовнішньої політики Сполучених Штатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Associated Press.

Американська адміністрація на чолі з Дональдом Трампом обрала нетипову тактику у зовнішній політиці, залучивши чинних військових до переговорів, які зазвичай велися дипломатами.

Військові замість дипломатів

Командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер уперше взяв участь у непрямих консультаціях з Іраном, що відбулися в Омані. Його поява у парадній військовій формі стала демонстративним сигналом посилення американської військової присутності та впливу в регіоні.

Український напрям: роль Пентагону зростає

Паралельно міністр армії США Ден Дрісколл активно залучений до процесів, пов’язаних із російсько-українською війною. Він підтримує регулярні контакти з українськими представниками, виконуючи роль постійного посередника між раундами переговорів.

Канали зв’язку між Києвом і Вашингтоном

Дрісколл координує взаємодію України з ключовими фігурами американської влади, зокрема з Джаредом Кушнером та спеціальним представником Стівом Віткоффом. Такий формат дозволяє зберігати безперервність діалогу навіть у періоди політичної паузи.

Контакти з Росією через військову лінію

В Абу-Дабі до переговорного процесу долучився генерал Алексус Грінкєвіч - командувач американськими та силами НАТО в Європі. За інформацією з військових джерел США, його участь має на меті відновлення прямого високорівневого військового спілкування з Росією.

Сигнал нової зовнішньої політики

Експерти вважають, що ставка на військових представників свідчить про зміну підходів Білого дому до міжнародних криз. Як зазначає колишній радник Держдепартаменту Еліот Коен, президенти часто обирають найбільш довірених осіб для передачі критично важливих сигналів.

Загалом така стратегія демонструє відхід від класичної дипломатії та посилення ролі армії у врегулюванні глобальних конфліктів, роблячи ставку на жорсткість, швидкість і прямий вплив.

перемовини Трамп Дональд Дрісколл Деніел Патрік
08.02.2026 08:20 Відповісти
+12
В дипломатії США настали часи "Зятьок та Вітьок". А фулі, як шо там президент придурковатий асоціальний педофіл-шахрай.
Але ж не нам про це казати як шо у нас часи дипломаиії "Ларьочник та дискжокей" а президентом асоціальний брехливий блазент та крадій-піськограй.
08.02.2026 08:29 Відповісти
+9
Оксана КОРЧИНСЬКА
Після того, як українські частини з боями почали відходити від Києва, червоні почали роззброювати і обстрілювати з артилерії нейтральні частини. Причина цього досі не зрозуміла дослідникам, однак більшовики карали усіх, хто їх не підтримував - навіть абсолютно нейтральних військових або цивільних. Сам Муравйов так нахвалявся у доповідях керівництву про початок захоплення Києва: «Я приказал артиллерии бить по высотным и богатым дворцам, по церквям и попам... Я сжег большой дом Грушевского, и он на протяжении трех суток пылал ярким пламенем». А ще пізніше він дав самостійну оцінку скоєному ним: «Мы идем огнем и мечом устанавливать советскую власть. Я занял город, бил по дворцам и церквям... бил, никому не давая пощады! 28 января Дума (Киева) просила перемирия. В ответ я приказал душить их газами. Сотни генералов, а может и тысячи, были безжалостно убиты... Мы могли остановить гнев мести, однако мы не делали этого, потому что наш лозунг - быть беспощадными
08.02.2026 08:44 Відповісти
поки в нас не буде Томагавок толку не буде
08.02.2026 08:13 Відповісти
Хоча б Таурус.
08.02.2026 08:20 Відповісти
покиньте вже надрочувати на ті "тауруси", їх взагалі у природі існує у боовому стані всього лиш менше двох сотень, і то це не точно.
08.02.2026 14:17 Відповісти
Покі в нас Zе не буде Томогавків, а будуть ФлаМінлічи з д'ермаками.
08.02.2026 08:32 Відповісти
100%
08.02.2026 10:05 Відповісти
А де ж ХВламінго?
08.02.2026 10:13 Відповісти
В теплі краї відлетіли. У валізах міндіча у вигляді пачок новесеньких хрустких зелених купюр
08.02.2026 11:27 Відповісти
от що конкретно змінять наприклад 100-200 томагавків, більше точно не дадуть...?
08.02.2026 10:59 Відповісти
знищимо єлабугу і багато чого
09.02.2026 01:57 Відповісти
дупломат від Бога!... але суть залишається незмінною - знову піськами мірятимуться...
08.02.2026 08:20 Відповісти
08.02.2026 08:20 Відповісти
08.02.2026 08:44 Відповісти
Так воно й було. Тiльки 90 вiдсоткiв не вчили iсторiю. А це наука , яка нiкому не прощае безпам'ятства. Завжди у всi вiки москалi прагнули знищити народ Украiни. Нiчого не змiнилося, все такiж хижi звiри за Хутором Михайлiвським. Але нiчого не вдасться людожерам,нiколи вони не переможуть Украiну . Навпаки згинуть у вiках
08.02.2026 08:52 Відповісти
Амінь
08.02.2026 10:07 Відповісти
Знає Оксана, молодець, незрозуміло чого її чоловік злигався з дугіним та їм подібними.
08.02.2026 09:14 Відповісти
І що змінилося? Тільки види зброї...
08.02.2026 09:43 Відповісти
я приказал душить их газами. Сотни генералов, а может и тысячи, были безжалостно убиты
газы и тысячи генералов это аллегория?
08.02.2026 10:45 Відповісти
У трампона не дипломатія а довбане шапіто.
08.02.2026 08:26 Відповісти
08.02.2026 08:29 Відповісти
І радник в нього - Маск. Із синдромом Аспергера, найгірша його форма..Маск - соціопат..
08.02.2026 08:49 Відповісти
Ні... Маск тут - "не при ділах"... Ще коли Трамп його призначив "радником" і "руками водітєлєм" американської ПЕРЕБУДОВИ", я писав: "Не протянуть довго удвох - два "нарциси" у одному горщику не цвітуть...". Так і вийшло... І вони "розісралися" та розбіглися... Крім того, Маску "затисли яйця в лещатах", акціонери "Тесли"... Поставили ультиматум - Або "Тесла", або "Трамп" ... Маск вибрав "Теслу" - бо гроші надійніші за Трампа...
08.02.2026 09:48 Відповісти
08.02.2026 08:54 Відповісти
Трамп - близький по духу до Вови **********- безпринципний популіст. Трамп , як і Вова ********* вів в 90-і популярне шоу на телебаченні на протязі довгих 14 років, завдяки якому було створено образ Трампа, що не має нічого спільного з дійсністю. Пам'ятаєте Голобородька, який не має нічого спільного з реальним Вовою *********им? І от такого Трампа згодували жителям "іржавого поясу" США і привели до посади президента. Саме такого президента- безпринципну аморальну маріонетку і хотіли нові власники США - цифрові(технологічні) мільярдери- Маск, Безос, Тілль і інші.
08.02.2026 15:54 Відповісти
У переговорах беруть всі кому не ліньки - окрім дипломатів
08.02.2026 09:10 Відповісти
В шо зять?
08.02.2026 09:11 Відповісти
Працює євреєм в трампона, і цим все сказано
08.02.2026 09:44 Відповісти
С жира бесятся, придумывают себе разные этикеты и расшаркивания друг пред другом … А сейчас это блть, уже целое достижение !, к этикеточным придуркам , военные присоединяются … Для них это игра , для простых людей - потеря жизни …
Цирк власть имущих …
08.02.2026 09:48 Відповісти
Невже справді той ТРАМП...? Чи це операція прикриття...

Щоб одного разу заявити: - Я зробив все, але Зеленський зриває - не хоче миру на умовах Кремля...
08.02.2026 10:07 Відповісти
Він тільки може памперси змінити.
08.02.2026 11:52 Відповісти
Черговий Верховний Гімнокомандувач" "обісрався" з дипломатією... І, як і наш "Блазень", робить спроби "розгребти гімно", ним "насране", руками військових... (А якщо не вдасться - перекинуть вину, за провал, на них...) Класика "засранців при владі"...
08.02.2026 10:21 Відповісти
Дрісколл координує взаємодію України з ключовими фігурами американської влади, зокрема з Джаредом Кушнером та спеціальним представником Стівом Віткоффом. Такий формат дозволяє зберігати безперервність діалогу навіть у періоди МАСОВАНИХ РАШИСТСЬКИХ УДАРІВ ПО ЖИТТЄВО ВАЖЛИВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЕНЕРГО СТРУКТУРІ, ЗА ВЗАЄМНОЮ ЗГОДОЮ АМЕРИКАНО- РАШИСТСЬКИХ ВОРОГІВ УКРАЇНИ.КОТРІ ПРИЙМАЮТЬ УЧАСТЬ В ДИПЛОМАТИЧНІЙ КУЙНІ.ДЛЯ ПРИКРИТТЯ РЕАЛЬНИХ ЇХНІХ ДІЙ ПО ЗНИЩЕННЮ ЕНЕРГОСИСТЕМИ УКРАЇНИ...
08.02.2026 10:30 Відповісти
Не зарано?!
08.02.2026 11:46 Відповісти
участь американських дрісколов і куперов у "пєрєговорной *******" ніяк не змінить Конституцію України.
08.02.2026 14:26 Відповісти
@ NEXTA:
"Іранський парламентарій повідомив, що Трамп через своїх представників запропонував Тегерану обмежений, заздалегідь скоординований сценарій ескалації: США завдадуть ударів по кількох цілях, Іран відповість «символічно», і конфлікт вважатиметься завершеним."
08.02.2026 17:21 Відповісти
 
 