1 332 17

Перемовини України та РФ уперше запропонували провести у США, - Зеленський

Зеленський про переговори у США

Сполучені Штати вперше запропонували провести черговий раунд тристоронніх переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України на своїй території.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами.

Що відомо?

За словами Зеленського, зустріч може відбутися у Маямі.

"Америка запропонувала вперше двом переговорним групам – України і Росії – зустрітися в Сполучених Штатах Америки, напевно, в Маямі, через тиждень. Ми підтвердили свою участь", – сказав президент.

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що наступні зустрічі делегацій у межах мирних переговорів, ймовірно, відбудуться у США.
  • Своєю чергою прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "переговори щодо врегулювання в Україні в США проводити не планується".

Норм.Рашисти вхожі до америки стали.Це чергова перемога нашої дипломатії
07.02.2026 12:58 Відповісти
Щоб Умєров взагалі з дому на них в халаті та капцях приходив
07.02.2026 13:08 Відповісти
Так, завдяки Потужному чотирижди ухилянту Боневтіку Позорно- Брехливому США більше стали допомагати рашистам чим Україні. Який у нас дипломат - така і дипломатія, такі і відносини. Його там зневажають, бо знають про корупцію найвищого рівня, про його отчосення відьмаків і ворогів України. Про мародерів і брехунів. Для Боневтіка головне щоб хуцпі міндічів, цукерманів, шефірів,баканових, наумових, шурмам, юзікам було зручно крсти у бідних і обездолених українців і частку віддавати своєму феодалу - Вовану Потужному.
Боневтік Потужно-Брехливий за сім років загнав Україну з процвітаючої демократії у феодальний стан. Ще рік, а можливо і менше і Боневтік Херпідович загонить мудрих баранів 73% у рабовласницький стан. А мені їх і не шкода - вони самі цього захотіли. Дуже шкода тільки України.
Проживаю в областному місті, зранку ні світла, ні інтернета, ні тролейбусів, ні трамваїв...туман, сиро на вулиці і моторошно на душі. Якась постійна безнадія. Ворог бє всім що у нього є, а Боневтік бреше і вводить українців в оману, ніби в нас все нормально і ще чуточку і на горизонті перемога. Криворізький малорос під брехню і піар загнав українців в цю пітьму, під постійні удари ракетами, дронами і саме страшне, що продовжує даді брехати і рветься неправдами перевибраним президентгом. А в яку Україну Боневтік зібрався перебиратися? Того, що залишив Порошенко вже немає і ніколи не буде. Майже всі адекватні виїхали зща кордон, залишилися ті, що на фронті і пенсіонери, які ніколму не потрібні на заході. Ось цими тілами і прикриваєтиься Боневтік!!!!
07.02.2026 13:31 Відповісти
Норм.Рашисти вхожі до америки стали.Це чергова перемога нашої дипломатії
07.02.2026 12:58 Відповісти
А коли вони були туди "не вхожі" ...?
07.02.2026 13:03 Відповісти
При "слабкому" Байдені
07.02.2026 14:05 Відповісти
07.02.2026 13:31 Відповісти
Кемп Девід і Мар о Лаго - це різні виміри...
07.02.2026 12:59 Відповісти
Щоб Умєров взагалі з дому на них в халаті та капцях приходив
07.02.2026 13:08 Відповісти
В Маямі?
Рустем давно не бачив родичів?
А чому не в Х'юстоні, Чикаго, Бостоні чи Детройті?
07.02.2026 13:12 Відповісти
а сьогодні я не в формі.

завтра протокол оформим.

завтра буду в формі я,

здрастуй, Каліфорнія
07.02.2026 13:51 Відповісти
Піськов вже ригнув що расія проти.
07.02.2026 13:26 Відповісти
ПОФІГ. Умови будуть ті самі - рузкім НЕОБХІДНО знищення нашого етносу - і вони на це покладуть хоч 500 років
07.02.2026 13:30 Відповісти
Хто це тобі сказав, портніков? Про денацифікацію мова вже давно не йде.
07.02.2026 13:46 Відповісти
ще один на 4 році повномасштабки_))))) ті хто вірили що "рузкіе тоже люді" - зазнали втрат найбільших. ЧУВАК РОЗЗУЙ ОЧІ - за 15 років уже можна б було
07.02.2026 13:51 Відповісти
а про що йде ?
07.02.2026 13:52 Відповісти
а до цього з ким зустрічався умєров в США???
07.02.2026 13:51 Відповісти
перекладаю з квартального:

- кривавий серіал - триває

- актори імітують бурхливу діяльність: "95% питань вирішено", "мир до літа", "росіяни вперше в сша", "в цьому році війна має завершитись"

- імітація переговорів - мінімум до 2029, і в залежності від нового президента сша, стане ясно, чи продовжуватиметься війна.

- сидите без світла і тепла? зате у вас було цілих 4 дні енергетичного перемир'я, не дякуйте
07.02.2026 14:29 Відповісти
 
 