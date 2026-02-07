Перемовини України та РФ уперше запропонували провести у США, - Зеленський
Сполучені Штати вперше запропонували провести черговий раунд тристоронніх переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України на своїй території.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами.
Що відомо?
За словами Зеленського, зустріч може відбутися у Маямі.
"Америка запропонувала вперше двом переговорним групам – України і Росії – зустрітися в Сполучених Штатах Америки, напевно, в Маямі, через тиждень. Ми підтвердили свою участь", – сказав президент.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що наступні зустрічі делегацій у межах мирних переговорів, ймовірно, відбудуться у США.
- Своєю чергою прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "переговори щодо врегулювання в Україні в США проводити не планується".
Боневтік Потужно-Брехливий за сім років загнав Україну з процвітаючої демократії у феодальний стан. Ще рік, а можливо і менше і Боневтік Херпідович загонить мудрих баранів 73% у рабовласницький стан. А мені їх і не шкода - вони самі цього захотіли. Дуже шкода тільки України.
Проживаю в областному місті, зранку ні світла, ні інтернета, ні тролейбусів, ні трамваїв...туман, сиро на вулиці і моторошно на душі. Якась постійна безнадія. Ворог бє всім що у нього є, а Боневтік бреше і вводить українців в оману, ніби в нас все нормально і ще чуточку і на горизонті перемога. Криворізький малорос під брехню і піар загнав українців в цю пітьму, під постійні удари ракетами, дронами і саме страшне, що продовжує даді брехати і рветься неправдами перевибраним президентгом. А в яку Україну Боневтік зібрався перебиратися? Того, що залишив Порошенко вже немає і ніколи не буде. Майже всі адекватні виїхали зща кордон, залишилися ті, що на фронті і пенсіонери, які ніколму не потрібні на заході. Ось цими тілами і прикриваєтиься Боневтік!!!!
Рустем давно не бачив родичів?
А чому не в Х'юстоні, Чикаго, Бостоні чи Детройті?
завтра протокол оформим.
завтра буду в формі я,
здрастуй, Каліфорнія
- кривавий серіал - триває
- актори імітують бурхливу діяльність: "95% питань вирішено", "мир до літа", "росіяни вперше в сша", "в цьому році війна має завершитись"
- імітація переговорів - мінімум до 2029, і в залежності від нового президента сша, стане ясно, чи продовжуватиметься війна.
- сидите без світла і тепла? зате у вас було цілих 4 дні енергетичного перемир'я, не дякуйте