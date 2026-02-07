Перемовини України та РФ уперше запропонували провести у США, - Зеленський

Сполучені Штати вперше запропонували провести черговий раунд тристоронніх переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України на своїй території.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами.

Що відомо?

За словами Зеленського, зустріч може відбутися у Маямі.

"Америка запропонувала вперше двом переговорним групам – України і Росії – зустрітися в Сполучених Штатах Америки, напевно, в Маямі, через тиждень. Ми підтвердили свою участь", – сказав президент.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що наступні зустрічі делегацій у межах мирних переговорів, ймовірно, відбудуться у США.

Своєю чергою прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "переговори щодо врегулювання в Україні в США проводити не планується".

