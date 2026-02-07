Новости Мирные переговоры
Переговоры Украины и РФ впервые предложили провести в США, - Зеленский

Соединенные Штаты впервые предложили провести очередной раунд трехсторонних переговоров по урегулированию войны России против Украины на своей территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами.

Что известно?

По словам Зеленского, встреча может состояться в Майами.

"Америка предложила впервые двум переговорным группам – Украины и России – встретиться в Соединенных Штатах Америки, наверное, в Майами, через неделю. Мы подтвердили свое участие", – сказал президент.

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что следующие встречи делегаций в рамках мирных переговоров, вероятно, состоятся в США.
  • В свою очередь пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "переговоры по урегулированию в Украине в США проводить не планируется".

Топ комментарии
+6
Норм.Рашисти вхожі до америки стали.Це чергова перемога нашої дипломатії
07.02.2026 12:58 Ответить
+5
Щоб Умєров взагалі з дому на них в халаті та капцях приходив
07.02.2026 13:08 Ответить
+3
Так, завдяки Потужному чотирижди ухилянту Боневтіку Позорно- Брехливому США більше стали допомагати рашистам чим Україні. Який у нас дипломат - така і дипломатія, такі і відносини. Його там зневажають, бо знають про корупцію найвищого рівня, про його отчосення відьмаків і ворогів України. Про мародерів і брехунів. Для Боневтіка головне щоб хуцпі міндічів, цукерманів, шефірів,баканових, наумових, шурмам, юзікам було зручно крсти у бідних і обездолених українців і частку віддавати своєму феодалу - Вовану Потужному.
Боневтік Потужно-Брехливий за сім років загнав Україну з процвітаючої демократії у феодальний стан. Ще рік, а можливо і менше і Боневтік Херпідович загонить мудрих баранів 73% у рабовласницький стан. А мені їх і не шкода - вони самі цього захотіли. Дуже шкода тільки України.
Проживаю в областному місті, зранку ні світла, ні інтернета, ні тролейбусів, ні трамваїв...туман, сиро на вулиці і моторошно на душі. Якась постійна безнадія. Ворог бє всім що у нього є, а Боневтік бреше і вводить українців в оману, ніби в нас все нормально і ще чуточку і на горизонті перемога. Криворізький малорос під брехню і піар загнав українців в цю пітьму, під постійні удари ракетами, дронами і саме страшне, що продовжує даді брехати і рветься неправдами перевибраним президентгом. А в яку Україну Боневтік зібрався перебиратися? Того, що залишив Порошенко вже немає і ніколи не буде. Майже всі адекватні виїхали зща кордон, залишилися ті, що на фронті і пенсіонери, які ніколму не потрібні на заході. Ось цими тілами і прикриваєтиься Боневтік!!!!
07.02.2026 13:31 Ответить
А коли вони були туди "не вхожі" ...?
07.02.2026 13:03 Ответить
При "слабкому" Байдені
07.02.2026 14:05 Ответить
07.02.2026 13:31 Ответить
Кемп Девід і Мар о Лаго - це різні виміри...
07.02.2026 12:59 Ответить
В Маямі?
Рустем давно не бачив родичів?
А чому не в Х'юстоні, Чикаго, Бостоні чи Детройті?
07.02.2026 13:12 Ответить
а сьогодні я не в формі.

завтра протокол оформим.

завтра буду в формі я,

здрастуй, Каліфорнія
07.02.2026 13:51 Ответить
Піськов вже ригнув що расія проти.
07.02.2026 13:26 Ответить
ПОФІГ. Умови будуть ті самі - рузкім НЕОБХІДНО знищення нашого етносу - і вони на це покладуть хоч 500 років
07.02.2026 13:30 Ответить
Хто це тобі сказав, портніков? Про денацифікацію мова вже давно не йде.
07.02.2026 13:46 Ответить
ще один на 4 році повномасштабки_))))) ті хто вірили що "рузкіе тоже люді" - зазнали втрат найбільших. ЧУВАК РОЗЗУЙ ОЧІ - за 15 років уже можна б було
07.02.2026 13:51 Ответить
а про що йде ?
07.02.2026 13:52 Ответить
а до цього з ким зустрічався умєров в США???
07.02.2026 13:51 Ответить
перекладаю з квартального:

- кривавий серіал - триває

- актори імітують бурхливу діяльність: "95% питань вирішено", "мир до літа", "росіяни вперше в сша", "в цьому році війна має завершитись"

- імітація переговорів - мінімум до 2029, і в залежності від нового президента сша, стане ясно, чи продовжуватиметься війна.

- сидите без світла і тепла? зате у вас було цілих 4 дні енергетичного перемир'я, не дякуйте
07.02.2026 14:29 Ответить
 
 