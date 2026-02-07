Переговоры Украины и РФ впервые предложили провести в США, - Зеленский

Соединенные Штаты впервые предложили провести очередной раунд трехсторонних переговоров по урегулированию войны России против Украины на своей территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами.

Что известно?

По словам Зеленского, встреча может состояться в Майами.

"Америка предложила впервые двум переговорным группам – Украины и России – встретиться в Соединенных Штатах Америки, наверное, в Майами, через неделю. Мы подтвердили свое участие", – сказал президент.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что следующие встречи делегаций в рамках мирных переговоров, вероятно, состоятся в США.

В свою очередь пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "переговоры по урегулированию в Украине в США проводить не планируется".

