1 332 17
Переговоры Украины и РФ впервые предложили провести в США, - Зеленский
Соединенные Штаты впервые предложили провести очередной раунд трехсторонних переговоров по урегулированию войны России против Украины на своей территории.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами.
Что известно?
По словам Зеленского, встреча может состояться в Майами.
"Америка предложила впервые двум переговорным группам – Украины и России – встретиться в Соединенных Штатах Америки, наверное, в Майами, через неделю. Мы подтвердили свое участие", – сказал президент.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что следующие встречи делегаций в рамках мирных переговоров, вероятно, состоятся в США.
- В свою очередь пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "переговоры по урегулированию в Украине в США проводить не планируется".
Топ комментарии
+6 Bogdan #603107
показать весь комментарий07.02.2026 12:58 Ответить Ссылка
+5 Besya #601314
показать весь комментарий07.02.2026 13:08 Ответить Ссылка
+3 Поділля16
показать весь комментарий07.02.2026 13:31 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Боневтік Потужно-Брехливий за сім років загнав Україну з процвітаючої демократії у феодальний стан. Ще рік, а можливо і менше і Боневтік Херпідович загонить мудрих баранів 73% у рабовласницький стан. А мені їх і не шкода - вони самі цього захотіли. Дуже шкода тільки України.
Проживаю в областному місті, зранку ні світла, ні інтернета, ні тролейбусів, ні трамваїв...туман, сиро на вулиці і моторошно на душі. Якась постійна безнадія. Ворог бє всім що у нього є, а Боневтік бреше і вводить українців в оману, ніби в нас все нормально і ще чуточку і на горизонті перемога. Криворізький малорос під брехню і піар загнав українців в цю пітьму, під постійні удари ракетами, дронами і саме страшне, що продовжує даді брехати і рветься неправдами перевибраним президентгом. А в яку Україну Боневтік зібрався перебиратися? Того, що залишив Порошенко вже немає і ніколи не буде. Майже всі адекватні виїхали зща кордон, залишилися ті, що на фронті і пенсіонери, які ніколму не потрібні на заході. Ось цими тілами і прикриваєтиься Боневтік!!!!
Рустем давно не бачив родичів?
А чому не в Х'юстоні, Чикаго, Бостоні чи Детройті?
завтра протокол оформим.
завтра буду в формі я,
здрастуй, Каліфорнія
- кривавий серіал - триває
- актори імітують бурхливу діяльність: "95% питань вирішено", "мир до літа", "росіяни вперше в сша", "в цьому році війна має завершитись"
- імітація переговорів - мінімум до 2029, і в залежності від нового президента сша, стане ясно, чи продовжуватиметься війна.
- сидите без світла і тепла? зате у вас було цілих 4 дні енергетичного перемир'я, не дякуйте