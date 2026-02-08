Трамп планує провести перше засідання "Ради миру" 19 лютого, - Bloomberg

США планують скликати перше офіційне засідання "Ради миру" президента Дональда Трампа у Вашингтоні 19 лютого.

Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Перше засідання відбудеться у лютому

Зустріч цього місяця стане першою у Вашингтоні, де розміщуватиметься штаб-квартира Ради. Трамп заявив, що це буде "найпрестижніша рада лідерів, коли-небудь створена".

Спочатку Білий дім описував Раду як вузький наглядовий орган, покликаний допомогти провести роззброєння Гази та забезпечити технократичний перехід управління. У листопаді 2025 року цю ініціативу, разом із ширшим мирним процесом, підтримала Організація Об’єднаних Націй.

Однак, як зауважує Bloomberg, союзники США в Європі, керівники міжнародних організацій та експерти висловлювали нерозуміння щодо її справжнього призначення, коли контури Ради сформувались.

Зокрема, у проєкті статуту організації навіть не згадувалася Газа, що викликало занепокоєння таких союзників, як Велика Британія, Франція та інших країн Європейського Союзу, які зрештою вирішили не приєднуватися до "Ради миру".

"Адміністрація Трампа намагалася зняти побоювання, що Рада має на меті замінити ООН або отримати повноваження, які виходять за межі питання Гази, хоча власний проєкт статуту організації свідчить про інше", - пише агентство.

"Рада миру" Дональда Трампа

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".

Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –- самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.

Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".

22 січня у Давосі відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру".

