Новини
Трамп планує провести перше засідання "Ради миру" 19 лютого, - Bloomberg

США планують скликати перше офіційне засідання "Ради миру" президента Дональда Трампа у Вашингтоні 19 лютого.

Перше засідання відбудеться у лютому 

Зустріч цього місяця стане першою у Вашингтоні, де розміщуватиметься штаб-квартира Ради. Трамп заявив, що це буде "найпрестижніша рада лідерів, коли-небудь створена".

Спочатку Білий дім описував Раду як вузький наглядовий орган, покликаний допомогти провести роззброєння Гази та забезпечити технократичний перехід управління. У листопаді 2025 року цю ініціативу, разом із ширшим мирним процесом, підтримала Організація Об’єднаних Націй.

Однак, як зауважує Bloomberg, союзники США в Європі, керівники міжнародних організацій та експерти висловлювали нерозуміння щодо її справжнього призначення, коли контури Ради сформувались.

Зокрема, у проєкті статуту організації навіть не згадувалася Газа, що викликало занепокоєння таких союзників, як Велика Британія, Франція та інших країн Європейського Союзу, які зрештою вирішили не приєднуватися до "Ради миру".

"Адміністрація Трампа намагалася зняти побоювання, що Рада має на меті замінити ООН або отримати повноваження, які виходять за межі питання Гази, хоча власний проєкт статуту організації свідчить про інше", - пише агентство.

"Рада миру" Дональда Трампа

  • Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
  • Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
  • Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –- самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
  • Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.
  • Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".
  • 22 січня у

    Давосі відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру".

Це ,тіпа, "Рада директорів" де керує один Генеральний директор і вирішує він один!
08.02.2026 00:13 Відповісти
Цілування дупи Трампа
То Велика й Гречна Справа
І для цього він збирає
Цілувальників ораву

В них не буде просто часу
Проти когось воювати
Бо вони у "Раді миру"
Будть Трампа вдовольняти

Тож всі війни Трамп зупинить
Підсталяючи всім дупу
Ну а хто найкращим буде
Поцілує ще й ... ******
Це ,тіпа, "Рада директорів" де керує один Генеральний директор і вирішує він один!
08.02.2026 00:13
08.02.2026 00:13 Відповісти
Чергові гойдалки для оточення трампа, на курсах акцій Світових Бірж, для «стрижки» з баранів дєньог!!
08.02.2026 00:52 Відповісти
Це ганебно, але Трамп збагачує своє оточення за рахунок інших держав, в бюджет США і їх цінності не лізе. А в Україні Голобородько запустив своїх бізнес- партнерів міндичів, цукерманів, шефірів, юзиків до бюджету. А кумів, як наприклад чернишова в міністерства. Ворогу України і герою росії деркачу віддав цілий Енергоатом і нарід все проковтнув. Йому народного, українського не школа. Їх увагу відволікає на дії Трампа'', Макрона, Мерца, Порошенка і Кличка.
08.02.2026 09:12 Відповісти
знов вийде та почне розповідати про рай, про те щов він закінчів вісім війн та інше лайно ...
08.02.2026 00:14 Відповісти
Щоб не говорив лиш би не усрався як у овальному під час інтерв'ю.
08.02.2026 11:40 Відповісти
зараз він розбирається, коли буде 19 лютого )
08.02.2026 00:16 Відповісти
Коли..коли - на 29 перенесе та й по всьому..
08.02.2026 00:34 Відповісти
Нічого йому не завадить перенести на 29 лютого. Таким навіть Ісак Ньютон - фейк ньюзер.
08.02.2026 00:37 Відповісти
На острові? 😁
08.02.2026 00:18 Відповісти
Актора Юрія Великого йому в поміч , посміємося разом .
08.02.2026 00:19 Відповісти
Сколачивает себе банду по интересам.) Вот и формируется понемногу тот самый желанный ****** многополярный мир. Правда итоги не обладают старика. Но кому сейчас легко.
08.02.2026 00:25 Відповісти
В психушці ?

Бо саме там місце всім хто в тій раді особливо Трампу
08.02.2026 00:27 Відповісти
На острові Епштейна?
08.02.2026 00:30 Відповісти
от доню клінануло, шо піпець...
08.02.2026 00:35 Відповісти
рубіо, поки щє не зовсім мага-скурвився, мав би подати у відставку.
це був би буст для тієй чястини республіканців,
які щє не зовсім з глузду з'їхали,
але він такого не зробить - всі на цирлах!
08.02.2026 00:44 Відповісти
Він не може - дід пообіцяв йому звільнити Кубу
08.02.2026 01:50 Відповісти
та гімно тей рубіо виявився.
прийшов справжний слоняра і розтоптав республіканську партію в гімно,
та і все навкруги...
08.02.2026 01:56 Відповісти
Краще відразу у Маро-Лазі, щоб валізи із "членськими внесками" по лярду далеко не тягати.
08.02.2026 00:59 Відповісти
Нарід! Це ж рада миру по питанню Гази, ви яким боком?
08.02.2026 01:08 Відповісти
З жінок легкої поведінки Трамбон переключився на "боротьбу за мир".
(мабуть вже Бобік не гавкає)
08.02.2026 01:12 Відповісти
Це не " Рада миру" а "Рудий мир" Трампа, вершина його ідіотичного "ЕГО".
Притому ще допоможе йому поповнити свої кишені за рахунок внесків "членів" цієї трамповської ради.
Мильна бульбашка.
08.02.2026 01:16 Відповісти
Щось дуже сумнівно, що внески будуть, зважаючи на склад цієї компашки, більшість якої не надто платоспроможна.
08.02.2026 07:50 Відповісти
Дурням гори немає.Будуть обирати чергового Епштейна та острів для розваг. Виберуть Кубу.
08.02.2026 01:44 Відповісти
"Зрада миру", так буде правильно.
08.02.2026 02:13 Відповісти
На "повістці дня", 19 лютого, одним з питань стоятиме перейменування Гренландії, у "Трампландію"...
08.02.2026 02:30 Відповісти
з дітойоба трампона-гандона такий миротворець, як з мене нобелівський лауреат!
08.02.2026 03:02 Відповісти
Активність США на пострадянському просторі, повалення Мадуро та втрата Росією провідної ролі в Сирії послаблюють геополітичні позиції Москви. Але якщо порівняти це з шкодою, яку претензії Трампа на Гренландію завдали НАТО, то все, що відбувається, йде на користь путіну, говорить Бі-бі-сі Джон Болтон - один із провідних вашингтонських «яструбів», який служив радником з національної безпеки в першій адміністрації Трампа.

«Баланс - на користь путіна. Під час холодної війни ключовою метою Радянського Союзу було зруйнувати НАТО, створивши розкол між США та Європою. Але НАТО розколоти не вдалося, і це було однією з причин, через яку СРСР програв холодну війну. Тепер Трамп робить за Кремль їхню роботу», - вважає Болтон.
08.02.2026 04:20 Відповісти
«Насправді Рада миру нагадує примху Трампа... "Хто любить мене - за мною"», - каже Євген Магда, директор Інституту світової політики.

Попередньо Білий дім надіслав запрошення понад 50 світовим лідерам і Папі Римському Леву. Ватикан, як повідомив головний дипломат кардинал П'єтро Паролін , «вивчає це питання».

Еммануель Макрон одразу відмовився від участі, у віповідь на що Трамп взявся погрожувати 200-відсотковими митами на шампанське.
Проєкт статуту так званої Ради миру передбачає, що Трамп стане її першим президентом і матиме широкі повноваження.
Саме він запрошуватиме або вилучатиме глав держав, затверджуватиме всі ухвали органу та матиме вирішальний голос у разі рівності.

Згідно з документом, Трамп сам визначатиме свого наступника. Зміна президента можлива лише за одностайного рішення виконавчого комітету. А він складатиметься з семи осіб: переважно громадян США, серед яких, зокрема, держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Стів Віткофф, а також Джаред Кушнер.
Єдиним неамериканцем у складі стане колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер.
08.02.2026 04:51 Відповісти
Раніше Трамп відкликав запрошення Канади до "Ради миру".
Це сталося після виступу прем'єр-міністра Канади Марка Карні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Карні засудив сильні держави, які використовують економічну інтеграцію як зброю, а мита як важіль впливу.
08.02.2026 05:03 Відповісти
Це історична подія!
Ми стаємо свідками народження нового жанру у світі "Цирку шапіто"!
Усе класично - рудий блазень, дресований шакал "віктор", недолугий напівкантужений фіцько, вусатий бульбашовий"акробат" з надувними кульками й купа інших ніх*я незначущих статистів...
08.02.2026 07:20 Відповісти
Клуб імені Трампа, якого не стане як тільки не стане Трампа
08.02.2026 07:40 Відповісти
Старий ідіот
08.02.2026 07:41 Відповісти
Проводити засідання будуть в цирку, а всіх учасників за рахунок Трампа забезпечать клоунівськими ковпаками? Show must go!
08.02.2026 07:44 Відповісти
Голодуючи діти Поволжья - чекають допомоги!!! "Союз меча и орала"!!!! Делайте взносы,господа!!
08.02.2026 08:47 Відповісти
Кончений старий шизоїд. Сере в штани і скликає таких самих диктаторів-серунів з усього світу на засідання поїдання гівна з його памперсу. А хто скаже що його гівно не смачне натого накладе 200% мит. Тому всі будуть плямкати і хвалити Тромба за смачне гівно
08.02.2026 09:25 Відповісти
дурний думкою багатіє"рада війни ,смерті і окупації".так її потрібно називати
08.02.2026 10:36 Відповісти
 
 