Трамп планує провести перше засідання "Ради миру" 19 лютого, - Bloomberg
США планують скликати перше офіційне засідання "Ради миру" президента Дональда Трампа у Вашингтоні 19 лютого.
Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Перше засідання відбудеться у лютому
Зустріч цього місяця стане першою у Вашингтоні, де розміщуватиметься штаб-квартира Ради. Трамп заявив, що це буде "найпрестижніша рада лідерів, коли-небудь створена".
Спочатку Білий дім описував Раду як вузький наглядовий орган, покликаний допомогти провести роззброєння Гази та забезпечити технократичний перехід управління. У листопаді 2025 року цю ініціативу, разом із ширшим мирним процесом, підтримала Організація Об’єднаних Націй.
Однак, як зауважує Bloomberg, союзники США в Європі, керівники міжнародних організацій та експерти висловлювали нерозуміння щодо її справжнього призначення, коли контури Ради сформувались.
Зокрема, у проєкті статуту організації навіть не згадувалася Газа, що викликало занепокоєння таких союзників, як Велика Британія, Франція та інших країн Європейського Союзу, які зрештою вирішили не приєднуватися до "Ради миру".
"Адміністрація Трампа намагалася зняти побоювання, що Рада має на меті замінити ООН або отримати повноваження, які виходять за межі питання Гази, хоча власний проєкт статуту організації свідчить про інше", - пише агентство.
"Рада миру" Дональда Трампа
- Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
- Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
- Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –- самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.
- Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".
- 22 січня у
Давосі відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру".
Бо саме там місце всім хто в тій раді особливо Трампу
То Велика й Гречна Справа
І для цього він збирає
Цілувальників ораву
В них не буде просто часу
Проти когось воювати
Бо вони у "Раді миру"
Будть Трампа вдовольняти
Тож всі війни Трамп зупинить
Підсталяючи всім дупу
Ну а хто найкращим буде
Поцілує ще й ... ******
це був би буст для тієй чястини республіканців,
які щє не зовсім з глузду з'їхали,
але він такого не зробить - всі на цирлах!
прийшов справжний слоняра і розтоптав республіканську партію в гімно,
та і все навкруги...
(мабуть вже Бобік не гавкає)
Притому ще допоможе йому поповнити свої кишені за рахунок внесків "членів" цієї трамповської ради.
Мильна бульбашка.
«Баланс - на користь путіна. Під час холодної війни ключовою метою Радянського Союзу було зруйнувати НАТО, створивши розкол між США та Європою. Але НАТО розколоти не вдалося, і це було однією з причин, через яку СРСР програв холодну війну. Тепер Трамп робить за Кремль їхню роботу», - вважає Болтон.
Попередньо Білий дім надіслав запрошення понад 50 світовим лідерам і Папі Римському Леву. Ватикан, як повідомив головний дипломат кардинал П'єтро Паролін , «вивчає це питання».
Еммануель Макрон одразу відмовився від участі, у віповідь на що Трамп взявся погрожувати 200-відсотковими митами на шампанське.
Проєкт статуту так званої Ради миру передбачає, що Трамп стане її першим президентом і матиме широкі повноваження.
Саме він запрошуватиме або вилучатиме глав держав, затверджуватиме всі ухвали органу та матиме вирішальний голос у разі рівності.
Згідно з документом, Трамп сам визначатиме свого наступника. Зміна президента можлива лише за одностайного рішення виконавчого комітету. А він складатиметься з семи осіб: переважно громадян США, серед яких, зокрема, держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Стів Віткофф, а також Джаред Кушнер.
Єдиним неамериканцем у складі стане колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер.
Це сталося після виступу прем'єр-міністра Канади Марка Карні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Карні засудив сильні держави, які використовують економічну інтеграцію як зброю, а мита як важіль впливу.
Ми стаємо свідками народження нового жанру у світі "Цирку шапіто"!
Усе класично - рудий блазень, дресований шакал "віктор", недолугий напівкантужений фіцько, вусатий бульбашовий"акробат" з надувними кульками й купа інших ніх*я незначущих статистів...