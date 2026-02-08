Трамп планирует провести первое заседание "Совета мира" 19 февраля, - Bloomberg
США планируют созвать первое официальное заседание "Совета мира" президента Дональда Трампа в Вашингтоне 19 февраля.
Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
Первое заседание состоится в феврале
Встреча в этом месяце станет первой в Вашингтоне, где будет располагаться штаб-квартира Совета. Трамп заявил, что это будет "самый престижный совет лидеров, когда-либо созданный".
Изначально Белый дом описывал Совет как узкий надзорный орган, призванный помочь провести разоружение Газы и обеспечить технократический переход управления. В ноябре 2025 года эту инициативу, вместе с более широким мирным процессом, поддержала Организация Объединенных Наций.
Однако, как отмечает Bloomberg, союзники США в Европе, руководители международных организаций и эксперты выражали непонимание относительно ее истинного назначения, когда контуры Совета сформировались.
В частности, в проекте устава организации даже не упоминалась Газа, что вызвало беспокойство таких союзников, как Великобритания, Франция и другие страны Европейского Союза, которые в конечном итоге решили не присоединяться к "Совету мира".
"Администрация Трампа пыталась снять опасения, что Совет имеет целью заменить ООН или получить полномочия, выходящие за пределы вопроса Газы, хотя собственный проект устава организации свидетельствует об обратном", - пишет агентство.
"Совет мира" Дональда Трампа
- Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
- Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
- Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.
- В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".
- 22 января в
Давосе состоялась церемония создания международной организации "Совет мира".
Бо саме там місце всім хто в тій раді особливо Трампу
То Велика й Гречна Справа
І для цього він збирає
Цілувальників ораву
В них не буде просто часу
Проти когось воювати
Бо вони у "Раді миру"
Будть Трампа вдовольняти
Тож всі війни Трамп зупинить
Підсталяючи всім дупу
Ну а хто найкращим буде
Поцілує ще й ... ******
це був би буст для тієй чястини республіканців,
які щє не зовсім з глузду з'їхали,
але він такого не зробить - всі на цирлах!
прийшов справжний слоняра і розтоптав республіканську партію в гімно,
та і все навкруги...
(мабуть вже Бобік не гавкає)
Притому ще допоможе йому поповнити свої кишені за рахунок внесків "членів" цієї трамповської ради.
Мильна бульбашка.
«Баланс - на користь путіна. Під час холодної війни ключовою метою Радянського Союзу було зруйнувати НАТО, створивши розкол між США та Європою. Але НАТО розколоти не вдалося, і це було однією з причин, через яку СРСР програв холодну війну. Тепер Трамп робить за Кремль їхню роботу», - вважає Болтон.
Попередньо Білий дім надіслав запрошення понад 50 світовим лідерам і Папі Римському Леву. Ватикан, як повідомив головний дипломат кардинал П'єтро Паролін , «вивчає це питання».
Еммануель Макрон одразу відмовився від участі, у віповідь на що Трамп взявся погрожувати 200-відсотковими митами на шампанське.
Проєкт статуту так званої Ради миру передбачає, що Трамп стане її першим президентом і матиме широкі повноваження.
Саме він запрошуватиме або вилучатиме глав держав, затверджуватиме всі ухвали органу та матиме вирішальний голос у разі рівності.
Згідно з документом, Трамп сам визначатиме свого наступника. Зміна президента можлива лише за одностайного рішення виконавчого комітету. А він складатиметься з семи осіб: переважно громадян США, серед яких, зокрема, держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Стів Віткофф, а також Джаред Кушнер.
Єдиним неамериканцем у складі стане колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер.
Це сталося після виступу прем'єр-міністра Канади Марка Карні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Карні засудив сильні держави, які використовують економічну інтеграцію як зброю, а мита як важіль впливу.
Ми стаємо свідками народження нового жанру у світі "Цирку шапіто"!
Усе класично - рудий блазень, дресований шакал "віктор", недолугий напівкантужений фіцько, вусатий бульбашовий"акробат" з надувними кульками й купа інших ніх*я незначущих статистів...