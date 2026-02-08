Трамп планирует провести первое заседание "Совета мира" 19 февраля, - Bloomberg

США планируют созвать первое официальное заседание "Совета мира" президента Дональда Трампа в Вашингтоне 19 февраля.

Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Первое заседание состоится в феврале 

Встреча в этом месяце станет первой в Вашингтоне, где будет располагаться штаб-квартира Совета. Трамп заявил, что это будет "самый престижный совет лидеров, когда-либо созданный".

Изначально Белый дом описывал Совет как узкий надзорный орган, призванный помочь провести разоружение Газы и обеспечить технократический переход управления. В ноябре 2025 года эту инициативу, вместе с более широким мирным процессом, поддержала Организация Объединенных Наций.

Однако, как отмечает Bloomberg, союзники США в Европе, руководители международных организаций и эксперты выражали непонимание относительно ее истинного назначения, когда контуры Совета сформировались.

В частности, в проекте устава организации даже не упоминалась Газа, что вызвало беспокойство таких союзников, как Великобритания, Франция и другие страны Европейского Союза, которые в конечном итоге решили не присоединяться к "Совету мира".

"Администрация Трампа пыталась снять опасения, что Совет имеет целью заменить ООН или получить полномочия, выходящие за пределы вопроса Газы, хотя собственный проект устава организации свидетельствует об обратном", - пишет агентство.

"Совет мира" Дональда Трампа

  • Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
  • Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
  • Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.
  • В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".
  • 22 января в

    Давосе состоялась церемония создания международной организации "Совет мира".

США Трамп Дональд Совет мира
Топ комментарии
+9
Це ,тіпа, "Рада директорів" де керує один Генеральний директор і вирішує він один!
показать весь комментарий
08.02.2026 00:13 Ответить
+9
Цілування дупи Трампа
То Велика й Гречна Справа
І для цього він збирає
Цілувальників ораву

В них не буде просто часу
Проти когось воювати
Бо вони у "Раді миру"
Будть Трампа вдовольняти

Тож всі війни Трамп зупинить
Підсталяючи всім дупу
Ну а хто найкращим буде
Поцілує ще й ... ******
показать весь комментарий
08.02.2026 00:31 Ответить
+9
Коли..коли - на 29 перенесе та й по всьому..
показать весь комментарий
08.02.2026 00:34 Ответить
Чергові гойдалки для оточення трампа, на курсах акцій Світових Бірж, для «стрижки» з баранів дєньог!!
показать весь комментарий
08.02.2026 00:52 Ответить
Це ганебно, але Трамп збагачує своє оточення за рахунок інших держав, в бюджет США і їх цінності не лізе. А в Україні Голобородько запустив своїх бізнес- партнерів міндичів, цукерманів, шефірів, юзиків до бюджету. А кумів, як наприклад чернишова в міністерства. Ворогу України і герою росії деркачу віддав цілий Енергоатом і нарід все проковтнув. Йому народного, українського не школа. Їх увагу відволікає на дії Трампа'', Макрона, Мерца, Порошенка і Кличка.
показать весь комментарий
08.02.2026 09:12 Ответить
знов вийде та почне розповідати про рай, про те щов він закінчів вісім війн та інше лайно ...
показать весь комментарий
08.02.2026 00:14 Ответить
Щоб не говорив лиш би не усрався як у овальному під час інтерв'ю.
показать весь комментарий
08.02.2026 11:40 Ответить
зараз він розбирається, коли буде 19 лютого )
показать весь комментарий
08.02.2026 00:16 Ответить
Коли..коли - на 29 перенесе та й по всьому..
показать весь комментарий
08.02.2026 00:34 Ответить
Нічого йому не завадить перенести на 29 лютого. Таким навіть Ісак Ньютон - фейк ньюзер.
показать весь комментарий
08.02.2026 00:37 Ответить
На острові? 😁
показать весь комментарий
08.02.2026 00:18 Ответить
Актора Юрія Великого йому в поміч , посміємося разом .
показать весь комментарий
08.02.2026 00:19 Ответить
Сколачивает себе банду по интересам.) Вот и формируется понемногу тот самый желанный ****** многополярный мир. Правда итоги не обладают старика. Но кому сейчас легко.
показать весь комментарий
08.02.2026 00:25 Ответить
В психушці ?

Бо саме там місце всім хто в тій раді особливо Трампу
показать весь комментарий
08.02.2026 00:27 Ответить
На острові Епштейна?
показать весь комментарий
08.02.2026 00:30 Ответить
от доню клінануло, шо піпець...
показать весь комментарий
08.02.2026 00:35 Ответить
рубіо, поки щє не зовсім мага-скурвився, мав би подати у відставку.
це був би буст для тієй чястини республіканців,
які щє не зовсім з глузду з'їхали,
але він такого не зробить - всі на цирлах!
показать весь комментарий
08.02.2026 00:44 Ответить
Він не може - дід пообіцяв йому звільнити Кубу
показать весь комментарий
08.02.2026 01:50 Ответить
та гімно тей рубіо виявився.
прийшов справжний слоняра і розтоптав республіканську партію в гімно,
та і все навкруги...
показать весь комментарий
08.02.2026 01:56 Ответить
Краще відразу у Маро-Лазі, щоб валізи із "членськими внесками" по лярду далеко не тягати.
показать весь комментарий
08.02.2026 00:59 Ответить
Нарід! Це ж рада миру по питанню Гази, ви яким боком?
показать весь комментарий
08.02.2026 01:08 Ответить
З жінок легкої поведінки Трамбон переключився на "боротьбу за мир".
(мабуть вже Бобік не гавкає)
показать весь комментарий
08.02.2026 01:12 Ответить
Це не " Рада миру" а "Рудий мир" Трампа, вершина його ідіотичного "ЕГО".
Притому ще допоможе йому поповнити свої кишені за рахунок внесків "членів" цієї трамповської ради.
Мильна бульбашка.
показать весь комментарий
08.02.2026 01:16 Ответить
Щось дуже сумнівно, що внески будуть, зважаючи на склад цієї компашки, більшість якої не надто платоспроможна.
показать весь комментарий
08.02.2026 07:50 Ответить
Дурням гори немає.Будуть обирати чергового Епштейна та острів для розваг. Виберуть Кубу.
показать весь комментарий
08.02.2026 01:44 Ответить
"Зрада миру", так буде правильно.
показать весь комментарий
08.02.2026 02:13 Ответить
На "повістці дня", 19 лютого, одним з питань стоятиме перейменування Гренландії, у "Трампландію"...
показать весь комментарий
08.02.2026 02:30 Ответить
з дітойоба трампона-гандона такий миротворець, як з мене нобелівський лауреат!
показать весь комментарий
08.02.2026 03:02 Ответить
Активність США на пострадянському просторі, повалення Мадуро та втрата Росією провідної ролі в Сирії послаблюють геополітичні позиції Москви. Але якщо порівняти це з шкодою, яку претензії Трампа на Гренландію завдали НАТО, то все, що відбувається, йде на користь путіну, говорить Бі-бі-сі Джон Болтон - один із провідних вашингтонських «яструбів», який служив радником з національної безпеки в першій адміністрації Трампа.

«Баланс - на користь путіна. Під час холодної війни ключовою метою Радянського Союзу було зруйнувати НАТО, створивши розкол між США та Європою. Але НАТО розколоти не вдалося, і це було однією з причин, через яку СРСР програв холодну війну. Тепер Трамп робить за Кремль їхню роботу», - вважає Болтон.
показать весь комментарий
08.02.2026 04:20 Ответить
«Насправді Рада миру нагадує примху Трампа... "Хто любить мене - за мною"», - каже Євген Магда, директор Інституту світової політики.

Попередньо Білий дім надіслав запрошення понад 50 світовим лідерам і Папі Римському Леву. Ватикан, як повідомив головний дипломат кардинал П'єтро Паролін , «вивчає це питання».

Еммануель Макрон одразу відмовився від участі, у віповідь на що Трамп взявся погрожувати 200-відсотковими митами на шампанське.
Проєкт статуту так званої Ради миру передбачає, що Трамп стане її першим президентом і матиме широкі повноваження.
Саме він запрошуватиме або вилучатиме глав держав, затверджуватиме всі ухвали органу та матиме вирішальний голос у разі рівності.

Згідно з документом, Трамп сам визначатиме свого наступника. Зміна президента можлива лише за одностайного рішення виконавчого комітету. А він складатиметься з семи осіб: переважно громадян США, серед яких, зокрема, держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Стів Віткофф, а також Джаред Кушнер.
Єдиним неамериканцем у складі стане колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер.
показать весь комментарий
08.02.2026 04:51 Ответить
Раніше Трамп відкликав запрошення Канади до "Ради миру".
Це сталося після виступу прем'єр-міністра Канади Марка Карні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Карні засудив сильні держави, які використовують економічну інтеграцію як зброю, а мита як важіль впливу.
показать весь комментарий
08.02.2026 05:03 Ответить
Це історична подія!
Ми стаємо свідками народження нового жанру у світі "Цирку шапіто"!
Усе класично - рудий блазень, дресований шакал "віктор", недолугий напівкантужений фіцько, вусатий бульбашовий"акробат" з надувними кульками й купа інших ніх*я незначущих статистів...
показать весь комментарий
08.02.2026 07:20 Ответить
Клуб імені Трампа, якого не стане як тільки не стане Трампа
показать весь комментарий
08.02.2026 07:40 Ответить
Старий ідіот
показать весь комментарий
08.02.2026 07:41 Ответить
Проводити засідання будуть в цирку, а всіх учасників за рахунок Трампа забезпечать клоунівськими ковпаками? Show must go!
показать весь комментарий
08.02.2026 07:44 Ответить
Голодуючи діти Поволжья - чекають допомоги!!! "Союз меча и орала"!!!! Делайте взносы,господа!!
показать весь комментарий
08.02.2026 08:47 Ответить
Кончений старий шизоїд. Сере в штани і скликає таких самих диктаторів-серунів з усього світу на засідання поїдання гівна з його памперсу. А хто скаже що його гівно не смачне натого накладе 200% мит. Тому всі будуть плямкати і хвалити Тромба за смачне гівно
показать весь комментарий
08.02.2026 09:25 Ответить
дурний думкою багатіє"рада війни ,смерті і окупації".так її потрібно називати
показать весь комментарий
08.02.2026 10:36 Ответить
 
 