Трамп планирует провести первое заседание "Совета мира" 19 февраля, - Bloomberg

США планируют созвать первое официальное заседание "Совета мира" президента Дональда Трампа в Вашингтоне 19 февраля.

Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Встреча в этом месяце станет первой в Вашингтоне, где будет располагаться штаб-квартира Совета. Трамп заявил, что это будет "самый престижный совет лидеров, когда-либо созданный".

Изначально Белый дом описывал Совет как узкий надзорный орган, призванный помочь провести разоружение Газы и обеспечить технократический переход управления. В ноябре 2025 года эту инициативу, вместе с более широким мирным процессом, поддержала Организация Объединенных Наций.

Однако, как отмечает Bloomberg, союзники США в Европе, руководители международных организаций и эксперты выражали непонимание относительно ее истинного назначения, когда контуры Совета сформировались.

В частности, в проекте устава организации даже не упоминалась Газа, что вызвало беспокойство таких союзников, как Великобритания, Франция и другие страны Европейского Союза, которые в конечном итоге решили не присоединяться к "Совету мира".

"Администрация Трампа пыталась снять опасения, что Совет имеет целью заменить ООН или получить полномочия, выходящие за пределы вопроса Газы, хотя собственный проект устава организации свидетельствует об обратном", - пишет агентство.

"Совет мира" Дональда Трампа

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".

Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.

В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".

22 января в Давосе состоялась церемония создания международной организации "Совет мира".

