Россия должна отказаться от максималистских требований в войне против Украины, - спикер правительства ФРГ Корнелиус
Пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия призывает Россию перейти от максималистских требований в войне против Украины к поиску реалистичных компромиссов на мирных переговорах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, важно, что переговоры между Украиной и Россией продолжаются, а также состоялся первый за пять месяцев обмен пленными, что является небольшим сигналом прогресса. В то же время Москва продолжает настаивать на максималистских позициях, и Германия призывает ее изменить подход.
Корнелиус подчеркнул, что Германия тесно координирует свою поддержку с Украиной и сопровождает ее в мирном процессе. Он также подтвердил, что послы ЕС согласовали кредит для Украины в размере 90 млрд евро, который может быть использован, в частности, для закупки вооружения, произведенного за пределами ЕС.
Что предшествовало?
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
А поки Україна воює - https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/3645029,%D1%96%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%B0%D1%94-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE ЄС у безпеці.
Хворі мають виздоровіти.
Якось нічого іншого, як спробувати вбити Гітлера, німці тоді придумати не змогли. Але Гітлеру дуже везло, що довело в результаті німців до катастрофи.
Але щось про спроби вбити російського царя ***** нічого не чути.
Разом до перемоги, Европа з вами!😎
Немає рососії, немає війни!