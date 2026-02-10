Россия должна отказаться от максималистских требований в войне против Украины, - спикер правительства ФРГ Корнелиус

Пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия призывает Россию перейти от максималистских требований в войне против Украины к поиску реалистичных компромиссов на мирных переговорах.

По его словам, важно, что переговоры между Украиной и Россией продолжаются, а также состоялся первый за пять месяцев обмен пленными, что является небольшим сигналом прогресса. В то же время Москва продолжает настаивать на максималистских позициях, и Германия призывает ее изменить подход.

Корнелиус подчеркнул, что Германия тесно координирует свою поддержку с Украиной и сопровождает ее в мирном процессе. Он также подтвердил, что послы ЕС согласовали кредит для Украины в размере 90 млрд евро, который может быть использован, в частности, для закупки вооружения, произведенного за пределами ЕС.

Что предшествовало?

