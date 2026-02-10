РУС
Россия должна отказаться от максималистских требований в войне против Украины, - спикер правительства ФРГ Корнелиус

52% немцев хотят видеть еще больше помощи для Украины

Пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия призывает Россию перейти от максималистских требований в войне против Украины к поиску реалистичных компромиссов на мирных переговорах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, важно, что переговоры между Украиной и Россией продолжаются, а также состоялся первый за пять месяцев обмен пленными, что является небольшим сигналом прогресса. В то же время Москва продолжает настаивать на максималистских позициях, и Германия призывает ее изменить подход.

Корнелиус подчеркнул, что Германия тесно координирует свою поддержку с Украиной и сопровождает ее в мирном процессе. Он также подтвердил, что послы ЕС согласовали кредит для Украины в размере 90 млрд евро, который может быть использован, в частности, для закупки вооружения, произведенного за пределами ЕС.

Что предшествовало?

Германия (7543) россия (98978) война в Украине (7702)
+4
Бідні мають розбагатіти.
Хворі мають виздоровіти.
10.02.2026 15:26 Ответить
+4
Російська економіка має зруйнуватися.
10.02.2026 15:28 Ответить
+2
Уявляю як ці всі корнеліуси там кайфують з цими заявами. Просто ідеально все йде)
10.02.2026 15:25 Ответить
Має. Але хто її заставить крім ЗСУ? Тому всі ресурси на допомогу!
10.02.2026 15:24 Ответить
Всі ресурси на захист ЄС!
А поки Україна воює - https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/3645029,%D1%96%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%B0%D1%94-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE ЄС у безпеці.
10.02.2026 15:29 Ответить
Де ж ті ресурси брати? В мене, наприклад, вже нема. З 2014 народ витрачав на допомогу ЗСУ, а з 2019 міндічі з цукєрманами розкрадали під дахом зєлєнского. Схоже що єдиним способом допомоги війську є зміна "зєльоної влади".
показать весь комментарий
10.02.2026 15:30 Ответить
Уявляю як ці всі корнеліуси там кайфують з цими заявами. Просто ідеально все йде)
10.02.2026 15:25 Ответить
Бідні мають розбагатіти.
Хворі мають виздоровіти.
10.02.2026 15:26 Ответить
Російська економіка має зруйнуватися.
10.02.2026 15:28 Ответить
ВВХ має лягти в морозильник.
10.02.2026 15:30 Ответить
«Чи то колодязь був справді дуже глибоким, чи то летіла Аліса дуже не поспішаючи» (с)
10.02.2026 15:37 Ответить
Бажано для Німеччини та її патріотичних партій, почати з території Кьонігсбергу, яку використовують НЕЗАКОННО московіти!!
10.02.2026 15:31 Ответить
А з Гітлером теж були "реалістичні компроміси"?
Якось нічого іншого, як спробувати вбити Гітлера, німці тоді придумати не змогли. Але Гітлеру дуже везло, що довело в результаті німців до катастрофи.
Але щось про спроби вбити російського царя ***** нічого не чути.
10.02.2026 15:35 Ответить
Той був ідейний. Цей - за гроші.
10.02.2026 17:10 Ответить
должна - значит откажется раз дядька так сказал, особенно после того как европка потужно закупит ресурсов на 100+ лярдов фактические спонсируя эту войну не говоря уже о том какие цифры были до 2022😎
10.02.2026 15:38 Ответить
Парадокс помощи: платежи в рф превысили поддержку Украины Анализ данных выявил поразительный факт: с февраля 2022 года страны ЕС заплатили россии за энергоносители более 213 миллиардов евро. Эта сумма значительно превышает всю финансовую, военную и гуманитарную помощь, которую ЕС выделил Украине за тот же период - 167 миллиардов евро (по данным Кильского института). Эксперты CREA назвали такую ситуацию «формой самосаботажа» со стороны некоторых стран. «Кремль буквально получает финансирование для продолжения развертывания своих вооруженных сил в Украине», - отмечают они.
Разом до перемоги, Европа з вами!😎
10.02.2026 15:41 Ответить
куля в йбальнік кремлівського йбанутого хйла легко прибере "максималістські вимоги" параші.
10.02.2026 16:06 Ответить
Кацапстан має бути покапраний за всі злочини а не винагороджений навіть на копійку . Або закон один для всіх або - або вони або хтось інший прийде навіть до так званих наддержав ( точніше імперій - бо шо КНР шо США шо Британія шо Франція то є імперії ). Імперії мають зникнути і любого хто навіть заїкнеться про шось подібне тре виселяти на якийсь відалений острів - де любителі грабувати вбивати і принижувати ( ким і являються імперці ) нехай воюють між собою за пліснявілий кусень хліба і ковток брудної води ( на більше вони не заслуговують ).
10.02.2026 20:33 Ответить
Рососія має відмовитись від всього, що суперечить міжнародному праву! Або має перестати існувати! Бо якщо світ піде хоча б на 1 поступку, то вона і надалі буде нехтувати міжнародним правом!
Немає рососії, немає війни!
11.02.2026 10:04 Ответить
 
 