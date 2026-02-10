РУС
Новости Иностранные добровольцы в ВСУ
13 525 69

Украинское командование тайно распустило Интернациональный легион, - Le Monde

интернациональный,легион

Украинское военное командование приняло решение о роспуске Интернационального легиона, созданного в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году, и призвало иностранных добровольцев присоединиться к штурмовым подразделениям регулярной армии.

Об этом сообщает Le Monde, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным издания, решение о ликвидации легиона было принято 31 декабря 2025 года. Второй батальон обжаловал это решение и получил временную отсрочку до 15 февраля, однако его бойцов уже перевели в 253-й штурмовой полк 129-й бригады территориальной обороны.

Как отмечается, легионеры узнали о предстоящем переводе еще 1 ноября 2025 года - без объяснений со стороны командования. По их словам, после этого условия службы резко ухудшились: исчезли полноценные тренировки, коммуникация и понимание дальнейших перспектив, что привело к деморализации и оттоку личного состава.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Защищая Украину, погиб белорусский доброволец Алексей Лазарев (Вуж). ФОТО

Иностранные добровольцы также выражают обеспокоенность возможным переводом в подразделения, где командиры не владеют английским языком. Это, по их мнению, затрудняет управление и создает дополнительные риски для безопасности во время боевых действий.

Командование легиона и военные эксперты называют распуск подразделения "бесполезной тратой ресурсов", поскольку легионеры имели специальную подготовку, налаженное языковое и тактическое взаимодействие и были уникальным элементом в структуре Вооруженных сил Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Защищая Украину, погиб белорусский доброволец Алексей Лазарев (Вуж). ФОТО

В то же время часть иностранных бойцов уже заявила о намерении расторгнуть контракты из-за принудительного перевода. Общая численность Интернационального легиона никогда не превышала 20 тысяч человек, а в начале 2025 года он состоял из четырех батальонов численностью примерно 400-600 военных.

Автор: 

Интернациональный легион (26) война в Украине (7695)
+56
Українське командування таємно розпустило, Зеленьський таємно зустрічається з Їрмаком. Наріт ні в хєр вже не ставлять, все таємно. В ОМані теж таємно було
показать весь комментарий
10.02.2026 12:28 Ответить
+50
Дивне рішення української влади. Можливо вже готуються до миру та здачі територій та щоб не було зайвих свідків.
показать весь комментарий
10.02.2026 12:27 Ответить
+44
и что єто если не намеренное вредительство?!
показать весь комментарий
10.02.2026 12:28 Ответить
Дивне рішення української влади. Можливо вже готуються до миру та здачі територій та щоб не було зайвих свідків.
показать весь комментарий
10.02.2026 12:27 Ответить
Пакують чемодани
показать весь комментарий
10.02.2026 12:35 Ответить
подоляцьке , в лужу перднув , пакувати доведеться Зе&Ермачні і кроту " харошому хлопцю " сирьському , з ойго призначенням , ситуація , летить в прірву , " чего ізволіте?" пристосуванці -генерали , Іуди малайські, за міндічем&цукерманом , чи , до *****
показать весь комментарий
10.02.2026 13:14 Ответить
Зелений кібуц буде завжди шкодити і вбивати українців, бо кібуц не український і там немає жодного патріота.
показать весь комментарий
10.02.2026 14:49 Ответить
На превеликий жаль так звана влада в Україні не українська
показать весь комментарий
10.02.2026 13:01 Ответить
ZE Зрадник , співпрацює з рашистами на знищення України Ті , генерали , які підтанцьовують саботажу , незаконним наказам перевертня Зейла - зрадники українського народу ‼️
показать весь комментарий
10.02.2026 13:35 Ответить
який мир? яке прибирання свідків?

росіяни готують новий наступ навесні (на додачу до поточного повзучого 2.5 річного наступу).

тут скоріше - тупорилість , недалекоглядність та неадекватність рішень .
показать весь комментарий
10.02.2026 13:59 Ответить
и что єто если не намеренное вредительство?!
показать весь комментарий
10.02.2026 12:28 Ответить
Ну чого можна чекати від Сирського ,про його успіхи на фронті всі побачили.
показать весь комментарий
10.02.2026 12:28 Ответить
Українське командування таємно розпустило, Зеленьський таємно зустрічається з Їрмаком. Наріт ні в хєр вже не ставлять, все таємно. В ОМані теж таємно було
показать весь комментарий
10.02.2026 12:28 Ответить
"Таємна горбата гора" на дачі, прямо якийсь єротичний триллер жахів можна зняти 😂
показать весь комментарий
10.02.2026 12:36 Ответить
А хто автор такого наказу? Призвіще зрадника в МО України?
показать весь комментарий
10.02.2026 12:28 Ответить
Це питання до творожнікова.
показать весь комментарий
10.02.2026 12:32 Ответить
в України є верховний головнокомандувач
показать весь комментарий
10.02.2026 12:34 Ответить
Якби в Україні був верховний головнокомандувач то військові не збирали би на грілки,ремонт авто і інши речі.
показать весь комментарий
10.02.2026 12:39 Ответить
так, згоден
натомість є особа, яка обіймає цю посаду та несе персональну відповідальність за рішення стосовно Легіону
показать весь комментарий
10.02.2026 12:44 Ответить
Призвищє - Зеленський ‼️ Ще " неначасі" , казати правду ⁉️🤢🤡🎪тільки він по всіх законах віддає накази , як верховний , дякуйтє безмозглим самогубцям 73%
показать весь комментарий
10.02.2026 13:18 Ответить
Стефанчуки-зеленський, в котре підтвердили своїми діями виконання Оманських задач від ******!!
Ось такі вони «саміти», від єрмака і зеленського для України…..
показать весь комментарий
10.02.2026 12:30 Ответить
Командування ЗСУ -просто саботажники, дебіли і сволота.
показать весь комментарий
10.02.2026 12:30 Ответить
Сирський і Зе виконують завдання кремлівського виродка ,
інакше не можливо пояснити такі ворожі дії цього керівництва нашої краіни!!
показать весь комментарий
10.02.2026 12:31 Ответить
рішення зе-гівнокомандувача
чи чекали чогось іншого від того, хто закрив ракетні програми, замість 100 нептунів заплатив бульбофюреру за бітум та асфальт, розмінував Чонгар, здав південь України, у т.ч. Маріуполь та його гарнізон, відправляв двушку на *********?
показать весь комментарий
10.02.2026 12:33 Ответить
Знищувати все що ефективно працює, це логіка саботажників та диверсантів. За цією логікою зелена падаль нищить не лише армію, а й економіку, енергетику, зовнішню політику. Всіх ефективних та компетентних прибирають, на їх місце стають некомпетентні, людоблизи і потім вся система буксує, а потім рушиться. І зовні, для мудрого наріда, все виглядає як природні пройоби та факапи, а насправді це результат саботажу на рівні керівництва державою.
показать весь комментарий
10.02.2026 12:36 Ответить
Наскільки ефективно? По яким критеріям ви ефективність роботи легіону оцінюєти?
показать весь комментарий
10.02.2026 13:44 Ответить
по яких критеріях ви визначили що іноземний легіон неефективний і що його треба розпустити або розпорошити по звичайним піхотним або ТРОшним підрозділам?
показать весь комментарий
10.02.2026 13:59 Ответить
Ви сплутали, я нічого не визначав. У мене, як і у вас, немає даних, щоби визначити ефективність роботи цього підрізділу. Ці дані є у військового командування, яке прийняло відповідне рішення.
показать весь комментарий
10.02.2026 14:02 Ответить
Ну так ви б спочатку хоч поцікавилися що таке легіон і як влаштована його структура та як вони воюють. З того що вже писав та розповідав про них Бутусов, то легіон це самодостатня й непогано збалансована система, досить закрита, але ефективна на полі бою. Уся піхота трьох батальйонів - майже на 100 % іноземці, крім офіцерів, котрі на 100 % українці. У підрозділах забезпечення і підтримки іноземців - третина. Якоїсь миті в Легіоні зрозуміли, що потік рекрутів усихає, піхоти все менше, наступальні можливості невпинно знижуються, а у противника - навпаки. І з цим щось слід робити якнайшвидше. Маючи доступ до іноземного досвіду з перших рук, командування легіонерів зробило ставку на комбінацію «авіаудар БпЛА - наземні штурмові дії піхоти». Тобто об'єкт атаки ретельно розвідують з повітря, після цього основні його елементи знищують ударами БпЛА різних типів і вогнем важких вогневих засобів - і лише тоді свою справу робить піхота. Цю тактику вони назвали «концепція підтримки маневру».Така тактика не потребує великої кількості штурмовиків, їхні втрати мінімальні, але застосовувати БпЛА навчено 60-70 % персоналу батальйону, адже в штаті - лише взвод БпЛА, тому багатьом доводиться опановувати суміжну ВОС. Зворотний бік медальки - нагальна потреба мати якісно навчену, добре треновану та вмотивовану піхоту. Тобто 2/3 батальйону вогнем готують штурмову дію, третина виконує її. У Легіоні дійшли висновку про пряму залежність успішності тактичних дій від ретельного планування, організації, забезпечення та постійного стійкого оперативного управління боєм. І застосували неочікуваний і дуже простий підхід, котрого я, витративши на комунікацію з іноземними військовими добряче так часу й особисто відвідавши і МО різних країн-членів НАТО, і штаби, і військові частини, не зустрів ніде: командний пункт батальйону поділили на два складники, чого бойовий статут Сухопутних військ не передбачає в цій ланці. На передовий КП максимально близько до бойових порядків першого ешелону винесли інформаційно-аналітичний підрозділ штабу батальйону, котрий в режимі реального часу збирає, аналізує, узагальнює інформацію про перебіг бою та передає висновки на основний КП. Там розгорнуті всі структурні підрозділи, які планують, управляють, забезпечують і підтримують бойові дії. Формально це класична S-структура штабу батальйону, прийнята в НАТО.
показать весь комментарий
10.02.2026 14:08 Ответить
Знання структури легіону не можуть дати відповідь, наскільки ефективно працював легіон. Для оцінки ефективності його роботи потрібно знати, скільки техніки та особового складу знищив підрозділ, порівняти ці данні з данними по іншим підрозділам, які виконують аналогічні задачі.
показать весь комментарий
10.02.2026 14:19 Ответить
Ваша думка, що "нагорі там командуванню видніше", не дивує, бо так жити простіше. Бачу ви навіть не читали що вам відповіли в пості 10.02.2026 14:08 . Де ви в звичайних підрозділах ТРО (куди будуть перерозподіляти бійців легіону) бачили планування, управління та забезпечення дій по стандартах НАТО? Ну хіба що в 3 ОШБ, в Хартії, ще в декількох підрозділах, які по пальцях руки перерахувати можна. Де ви бачили щоб на стадії планування бойових дій підрозділу до планування залучалися командири тих підрозділів, які потім будуть приймати безпосередню участь в бою (командири рот, взводів, командири відділень)??? А в легіоні це норма, тому у них і втрати і ефективність на високому рівні. А тепер їх розкидають по звичайним підрозділам, де про планування та аналіз бойових дій і мова іноді не йде. До того ж хто з командирів звичайних підрохділів знають англійську чи іспанську мови? ))) Як тепер цим бійцям з легіону розуміти які накази та команди їм дають? Яка тепер буде комунікація?
показать весь комментарий
10.02.2026 14:54 Ответить
1. Я просив вас не описувати структуру підрозділу, а навести показники ефективності роботи підрозділу. Щодо якості структури, то це суб'єктивна думка якихось експертів. З ними можна погоджуватись, можна не погоджуватись, але підрозділи навіть з найкращою структурою можуть не брати участь у бойових діях, і тому їх ефективність дорівнює нулю. Це, як автомобіль, який має потужний двигун та шикарний салон, але який з якихось причин не їздить і стоїть в гаражі.

2. Показниками ефективності роботи підрозділу можуть бути, наприклад, кількість знищеного особового складу ворога. Або, якщо це не бойовий підрозділ, а, наприклад, медичний, то кількість тих, що вижили серед загального числа поранених, або, як ви правильно вказали, кількість втрат у підрозділі. У вас є данні по кількості втрат в іноземному легіоні, і кількість втрат в інших аналогічних підрозділах, щоби зробити порівняння?

3. Я не писав, що "нагорі там командуванню видніше", це ви збрехали. Інколи видніше на нижній ланці. Але, у будь-якому разі, щоби щось оцінювати, експерт (внизу, нагорі, чи всередині) має володіти даними. У командування вони є, а у вас їх немає. Тому, все, що ви пишете, це порожня балаканина.
показать весь комментарий
10.02.2026 20:30 Ответить
Пустою балаканиною вже декілька постів поспіль займаєтеся ви. Бо саме ви кажете, що командування правильно робить, що розформувало злагоджений бойовий підрозділ, який воювє з 2022 в Бахмуті, Лимані, на Херсонщині, який планує та виконує свої завдання за стандартами НАТО та використовує аналіз бойової роботи по ітогам виконаних завдань after-action review (те саме впроваджено в 3 ОШБ, в Хартії і т.д) і ви кажете що командування правильно робить, що такий підрозділ розпорошує поміж бригадами ТРО, де все вищеописане ніколи ніким не проводиться і командири яких не знають іноземної мови, хоча б англійської, хоча питома кількість легіонерів іспаномовна. Ви реально прикидаєтесь що не розумієте - розкидати бійців легіону по звичайним підрозділам це фактично його знищити, як бойову одиницю, а його бійці, скоріш за все просто поїдуть з України, бо це добровольчий підрозділ, де лише командири українці, решта іноземці. Судячи з усього ви і звільнення Залужного та 18 генералів у лютому 2024 сприймаєте як правильний крок, бо типу начальству віднєє, у начальства вся інформація для аналізу, бла бла бла...
показать весь комментарий
10.02.2026 21:58 Ответить
Дай мені цитату, де я кажу, що: "командування правильно робить, що розформувало злагоджений бойовий підрозділ".
показать весь комментарий
10.02.2026 22:23 Ответить
це слідує з контексту твоїх тверджень. Що таке контекст можеш подивитися в Гуглі
показать весь комментарий
10.02.2026 22:46 Ответить
1. Отже, зазначимо факт того, що ти збрехав, що я написав : "командування правильно робить, що розформувало злагоджений бойовий підрозділ".

2. Для того, щоб правильно розуміти контекст, треба мати мізки. І мій контекст ти або зрозумів неправильно (через їх відсутність), або робиш вигляд, що не зрозумів.

3. Тепер спробую тобі розжувати, що я написав, і що я мав на увазі.
Ані ти, ані я не володіємо інформацією, з якої ми можемо зробити висновки про ефективність роботи цього підрозділу. Але, цю інформацію має військове керівництво, і у нього більше можливості правильно оцінити роботу цього військового підрозділу. Чи може керівництво помилитись? Звичайно, може. Але вірогідність помилки військового керівництва значно менша, ніж вірогідність помилки диванних експертів, які не володіють повнотою інформації.

4. Тепер щодо іноземних найманців. Як ми можемо дізнатись з останніх новин, іноземці успішно воюють в інших іноземних підрозділах. Міжнародний легіон "Revanche" провів зачистку позицій ворога біля Степногірська.

5. Я, навіть, підозрюю, що "тайне розформування іноземного легіону" є черговою качкою. Але це вже моя особиста суб'єктивна думка, на правдивість якої я не претендую.
показать весь комментарий
10.02.2026 23:24 Ответить
Вони заміняють тебе на фронті, достатньо ефективно?
показать весь комментарий
10.02.2026 13:59 Ответить
Тобто у нас нестача особистого складу і тому вирішили викинути 20 тисяч іноземних профі, перевівши їх до недолугого ТРО?
показать весь комментарий
10.02.2026 12:38 Ответить
"на початку 2025 року він складався з чотирьох батальйонів чисельністю приблизно 400-600"
показать весь комментарий
10.02.2026 12:41 Ответить
Тобто - з 20 тисяч довели до 2 тисяч, а зараз і від цих позбавитись вирішили? 2000 профі зайві на фронті?
показать весь комментарий
10.02.2026 12:45 Ответить
Їм ще і платити потрібно. Міндіч відмовився спонсорувати.
показать весь комментарий
10.02.2026 12:51 Ответить
брешешь , зейло-міндіч , платив рашистам :"двушечка ушла на москву"
показать весь комментарий
10.02.2026 13:21 Ответить
Які у тебе данні про роботу цього легіона, щоб оцінити його професійність і результативність?
показать весь комментарий
10.02.2026 13:43 Ответить
Хто і чому чмошник? І при чому тут Подоляк?
показать весь комментарий
10.02.2026 13:51 Ответить
А послухати,що говорить найвеличніший і що робить на практиці - небо і земля.
Одна з вагомих причин,чому повномасштабна так затягнулась і стратегії перемоги в нього як не було,так і не нема.
показать весь комментарий
10.02.2026 12:48 Ответить
А оні нам и даром не нать, и за деньгі не нать.
Для них потрібно створювати умови, а навіщо це? Краще наловити дідів за 50, безплатно
Вони навоюють.
показать весь комментарий
10.02.2026 12:49 Ответить
100%
показать весь комментарий
10.02.2026 12:55 Ответить
Антиукраїнська влада робить все щоб підвести Україну до капітуляції.
показать весь комментарий
10.02.2026 12:49 Ответить
рашка наймає корейців, індусів, і сомалійців. Україна розпускає інтернаціональний легіон. І посилює бусифікацію 50+ українців з хворобами. Що це, якщо не зелена зрада?
показать весь комментарий
10.02.2026 12:55 Ответить
Ну тобто, вище військове та політичне командування відверто саботує захист держави але винні у всьому кляті ухилянти, які відмовляються табунами забиватись під командуванням кацапа?
показать весь комментарий
10.02.2026 12:59 Ответить
бо ху*ло поставив умови, а Зеля зробив
показать весь комментарий
10.02.2026 13:05 Ответить
А то втратить він свою кінокомпанію в рашці, по самому болісному Бьють (
показать весь комментарий
10.02.2026 13:13 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2026 13:05 Ответить
Ми маємо злодія і зрадника , замість головнокомандувача ,
який повинен захищати Украіну від русофашистів ,
а не готуватись до капітуляціі !!
показать весь комментарий
10.02.2026 13:06 Ответить
Чому зелені малороси постійно приймають рішення не на користь України, а на користь ворога?
показать весь комментарий
10.02.2026 13:11 Ответить
безродна верховна Зєля сциться будь-якої притомної проукраїнської сили..
показать весь комментарий
10.02.2026 13:21 Ответить
Схоже - "дух анкоріджа" таки працює . Рішення прийняті і "дорожна карта" , поступово впроваджується в життя
показать весь комментарий
10.02.2026 13:25 Ответить
Що відбувається в країні?Якби не ЗЕлені гниди такої війни не було б.На 100% впевнений.Невже командуванню не потрібні люди?ЗЕлені тварі випустили за кордон через численні схематози.Чому не дають роз'яснення.
показать весь комментарий
10.02.2026 13:31 Ответить
Зесрань вже ВІДКРИТО зливає Україну
показать весь комментарий
10.02.2026 13:57 Ответить
Оманський ішак все робить для капітуляції...
показать весь комментарий
10.02.2026 14:26 Ответить
Навіть іноземці що воюють за Україну цій владі не потрібні. Як ви гадаєте, чи не почнуть іноземці тікати з України ?
показать весь комментарий
10.02.2026 16:13 Ответить
...зрадники привладні виконують завдання мордору.
показать весь комментарий
10.02.2026 16:46 Ответить
Навіть і не дивуюся з 2019 вже стільки всього було..,подивимося, що далі узеленського ухвалять..
показать весь комментарий
11.02.2026 12:49 Ответить
 
 