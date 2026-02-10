Украинское командование тайно распустило Интернациональный легион, - Le Monde
Украинское военное командование приняло решение о роспуске Интернационального легиона, созданного в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году, и призвало иностранных добровольцев присоединиться к штурмовым подразделениям регулярной армии.
Об этом сообщает Le Monde, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, решение о ликвидации легиона было принято 31 декабря 2025 года. Второй батальон обжаловал это решение и получил временную отсрочку до 15 февраля, однако его бойцов уже перевели в 253-й штурмовой полк 129-й бригады территориальной обороны.
Как отмечается, легионеры узнали о предстоящем переводе еще 1 ноября 2025 года - без объяснений со стороны командования. По их словам, после этого условия службы резко ухудшились: исчезли полноценные тренировки, коммуникация и понимание дальнейших перспектив, что привело к деморализации и оттоку личного состава.
Иностранные добровольцы также выражают обеспокоенность возможным переводом в подразделения, где командиры не владеют английским языком. Это, по их мнению, затрудняет управление и создает дополнительные риски для безопасности во время боевых действий.
Командование легиона и военные эксперты называют распуск подразделения "бесполезной тратой ресурсов", поскольку легионеры имели специальную подготовку, налаженное языковое и тактическое взаимодействие и были уникальным элементом в структуре Вооруженных сил Украины.
В то же время часть иностранных бойцов уже заявила о намерении расторгнуть контракты из-за принудительного перевода. Общая численность Интернационального легиона никогда не превышала 20 тысяч человек, а в начале 2025 года он состоял из четырех батальонов численностью примерно 400-600 военных.
росіяни готують новий наступ навесні (на додачу до поточного повзучого 2.5 річного наступу).
тут скоріше - тупорилість , недалекоглядність та неадекватність рішень .
натомість є особа, яка обіймає цю посаду та несе персональну відповідальність за рішення стосовно Легіону
Ось такі вони «саміти», від єрмака і зеленського для України…..
інакше не можливо пояснити такі ворожі дії цього керівництва нашої краіни!!
чи чекали чогось іншого від того, хто закрив ракетні програми, замість 100 нептунів заплатив бульбофюреру за бітум та асфальт, розмінував Чонгар, здав південь України, у т.ч. Маріуполь та його гарнізон, відправляв двушку на *********?
2. Показниками ефективності роботи підрозділу можуть бути, наприклад, кількість знищеного особового складу ворога. Або, якщо це не бойовий підрозділ, а, наприклад, медичний, то кількість тих, що вижили серед загального числа поранених, або, як ви правильно вказали, кількість втрат у підрозділі. У вас є данні по кількості втрат в іноземному легіоні, і кількість втрат в інших аналогічних підрозділах, щоби зробити порівняння?
3. Я не писав, що "нагорі там командуванню видніше", це ви збрехали. Інколи видніше на нижній ланці. Але, у будь-якому разі, щоби щось оцінювати, експерт (внизу, нагорі, чи всередині) має володіти даними. У командування вони є, а у вас їх немає. Тому, все, що ви пишете, це порожня балаканина.
2. Для того, щоб правильно розуміти контекст, треба мати мізки. І мій контекст ти або зрозумів неправильно (через їх відсутність), або робиш вигляд, що не зрозумів.
3. Тепер спробую тобі розжувати, що я написав, і що я мав на увазі.
Ані ти, ані я не володіємо інформацією, з якої ми можемо зробити висновки про ефективність роботи цього підрозділу. Але, цю інформацію має військове керівництво, і у нього більше можливості правильно оцінити роботу цього військового підрозділу. Чи може керівництво помилитись? Звичайно, може. Але вірогідність помилки військового керівництва значно менша, ніж вірогідність помилки диванних експертів, які не володіють повнотою інформації.
4. Тепер щодо іноземних найманців. Як ми можемо дізнатись з останніх новин, іноземці успішно воюють в інших іноземних підрозділах. Міжнародний легіон "Revanche" провів зачистку позицій ворога біля Степногірська.
5. Я, навіть, підозрюю, що "тайне розформування іноземного легіону" є черговою качкою. Але це вже моя особиста суб'єктивна думка, на правдивість якої я не претендую.
Одна з вагомих причин,чому повномасштабна так затягнулась і стратегії перемоги в нього як не було,так і не нема.
Для них потрібно створювати умови, а навіщо це? Краще наловити дідів за 50, безплатно
Вони навоюють.
який повинен захищати Украіну від русофашистів ,
а не готуватись до капітуляціі !!