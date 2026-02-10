Украинское командование тайно распустило Интернациональный легион, - Le Monde

Украинское военное командование приняло решение о роспуске Интернационального легиона, созданного в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году, и призвало иностранных добровольцев присоединиться к штурмовым подразделениям регулярной армии.

Об этом сообщает Le Monde, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, решение о ликвидации легиона было принято 31 декабря 2025 года. Второй батальон обжаловал это решение и получил временную отсрочку до 15 февраля, однако его бойцов уже перевели в 253-й штурмовой полк 129-й бригады территориальной обороны.

Как отмечается, легионеры узнали о предстоящем переводе еще 1 ноября 2025 года - без объяснений со стороны командования. По их словам, после этого условия службы резко ухудшились: исчезли полноценные тренировки, коммуникация и понимание дальнейших перспектив, что привело к деморализации и оттоку личного состава.

Иностранные добровольцы также выражают обеспокоенность возможным переводом в подразделения, где командиры не владеют английским языком. Это, по их мнению, затрудняет управление и создает дополнительные риски для безопасности во время боевых действий.

Командование легиона и военные эксперты называют распуск подразделения "бесполезной тратой ресурсов", поскольку легионеры имели специальную подготовку, налаженное языковое и тактическое взаимодействие и были уникальным элементом в структуре Вооруженных сил Украины.

В то же время часть иностранных бойцов уже заявила о намерении расторгнуть контракты из-за принудительного перевода. Общая численность Интернационального легиона никогда не превышала 20 тысяч человек, а в начале 2025 года он состоял из четырех батальонов численностью примерно 400-600 военных.