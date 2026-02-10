Українське командування таємно розпустило Інтернаціональний легіон, - Le Monde

Українське військове командування ухвалило рішення про розпуск Інтернаціонального легіону, створеного на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, та закликало іноземних добровольців приєднатися до штурмових підрозділів регулярної армії.

Про це повідомляє Le Monde, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, рішення про ліквідацію легіону було ухвалене 31 грудня 2025 року. Другий батальйон оскаржив це рішення та отримав тимчасове відтермінування до 15 лютого, однак його бійців уже перевели до 253-го штурмового полку 129-ї бригади територіальної оборони.

Як зазначається, легіонери дізналися про майбутнє переведення ще 1 листопада 2025 року - без пояснень з боку командування. За їхніми словами, після цього умови служби різко погіршилися: зникли повноцінні тренування, комунікація та розуміння подальших перспектив, що призвело до деморалізації та відтоку особового складу.

Іноземні добровольці також висловлюють занепокоєння можливим переведенням до підрозділів, де командири не володіють англійською мовою. Це, на їхню думку, ускладнює управління та створює додаткові ризики для безпеки під час бойових дій.

Командування легіону та військові експерти називають розпуск підрозділу "марною тратою ресурсів", оскільки легіонери мали спеціальну підготовку, налагоджену мовну й тактичну взаємодію та були унікальним елементом у структурі Збройних сил України.

Водночас частина іноземних бійців уже заявила про намір розірвати контракти через примусове переведення. Загальна чисельність Інтернаціонального легіону ніколи не перевищувала 20 тисяч осіб, а на початку 2025 року він складався з чотирьох батальйонів чисельністю приблизно 400-600 військових.