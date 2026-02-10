Українське командування таємно розпустило Інтернаціональний легіон, - Le Monde
Українське військове командування ухвалило рішення про розпуск Інтернаціонального легіону, створеного на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, та закликало іноземних добровольців приєднатися до штурмових підрозділів регулярної армії.
Про це повідомляє Le Monde, передає Цензор.НЕТ.
За даними видання, рішення про ліквідацію легіону було ухвалене 31 грудня 2025 року. Другий батальйон оскаржив це рішення та отримав тимчасове відтермінування до 15 лютого, однак його бійців уже перевели до 253-го штурмового полку 129-ї бригади територіальної оборони.
Як зазначається, легіонери дізналися про майбутнє переведення ще 1 листопада 2025 року - без пояснень з боку командування. За їхніми словами, після цього умови служби різко погіршилися: зникли повноцінні тренування, комунікація та розуміння подальших перспектив, що призвело до деморалізації та відтоку особового складу.
Іноземні добровольці також висловлюють занепокоєння можливим переведенням до підрозділів, де командири не володіють англійською мовою. Це, на їхню думку, ускладнює управління та створює додаткові ризики для безпеки під час бойових дій.
Командування легіону та військові експерти називають розпуск підрозділу "марною тратою ресурсів", оскільки легіонери мали спеціальну підготовку, налагоджену мовну й тактичну взаємодію та були унікальним елементом у структурі Збройних сил України.
Водночас частина іноземних бійців уже заявила про намір розірвати контракти через примусове переведення. Загальна чисельність Інтернаціонального легіону ніколи не перевищувала 20 тисяч осіб, а на початку 2025 року він складався з чотирьох батальйонів чисельністю приблизно 400-600 військових.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
росіяни готують новий наступ навесні (на додачу до поточного повзучого 2.5 річного наступу).
тут скоріше - тупорилість , недалекоглядність та неадекватність рішень .
натомість є особа, яка обіймає цю посаду та несе персональну відповідальність за рішення стосовно Легіону
Ось такі вони «саміти», від єрмака і зеленського для України…..
інакше не можливо пояснити такі ворожі дії цього керівництва нашої краіни!!
чи чекали чогось іншого від того, хто закрив ракетні програми, замість 100 нептунів заплатив бульбофюреру за бітум та асфальт, розмінував Чонгар, здав південь України, у т.ч. Маріуполь та його гарнізон, відправляв двушку на *********?
2. Показниками ефективності роботи підрозділу можуть бути, наприклад, кількість знищеного особового складу ворога. Або, якщо це не бойовий підрозділ, а, наприклад, медичний, то кількість тих, що вижили серед загального числа поранених, або, як ви правильно вказали, кількість втрат у підрозділі. У вас є данні по кількості втрат в іноземному легіоні, і кількість втрат в інших аналогічних підрозділах, щоби зробити порівняння?
3. Я не писав, що "нагорі там командуванню видніше", це ви збрехали. Інколи видніше на нижній ланці. Але, у будь-якому разі, щоби щось оцінювати, експерт (внизу, нагорі, чи всередині) має володіти даними. У командування вони є, а у вас їх немає. Тому, все, що ви пишете, це порожня балаканина.
2. Для того, щоб правильно розуміти контекст, треба мати мізки. І мій контекст ти або зрозумів неправильно (через їх відсутність), або робиш вигляд, що не зрозумів.
3. Тепер спробую тобі розжувати, що я написав, і що я мав на увазі.
Ані ти, ані я не володіємо інформацією, з якої ми можемо зробити висновки про ефективність роботи цього підрозділу. Але, цю інформацію має військове керівництво, і у нього більше можливості правильно оцінити роботу цього військового підрозділу. Чи може керівництво помилитись? Звичайно, може. Але вірогідність помилки військового керівництва значно менша, ніж вірогідність помилки диванних експертів, які не володіють повнотою інформації.
4. Тепер щодо іноземних найманців. Як ми можемо дізнатись з останніх новин, іноземці успішно воюють в інших іноземних підрозділах. Міжнародний легіон "Revanche" провів зачистку позицій ворога біля Степногірська.
5. Я, навіть, підозрюю, що "тайне розформування іноземного легіону" є черговою качкою. Але це вже моя особиста суб'єктивна думка, на правдивість якої я не претендую.
Одна з вагомих причин,чому повномасштабна так затягнулась і стратегії перемоги в нього як не було,так і не нема.
Для них потрібно створювати умови, а навіщо це? Краще наловити дідів за 50, безплатно
Вони навоюють.
який повинен захищати Украіну від русофашистів ,
а не готуватись до капітуляціі !!