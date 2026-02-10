Українське командування таємно розпустило Інтернаціональний легіон, - Le Monde

Українське військове командування ухвалило рішення про розпуск Інтернаціонального легіону, створеного на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, та закликало іноземних добровольців приєднатися до штурмових підрозділів регулярної армії.

Про це повідомляє Le Monde.

За даними видання, рішення про ліквідацію легіону було ухвалене 31 грудня 2025 року. Другий батальйон оскаржив це рішення та отримав тимчасове відтермінування до 15 лютого, однак його бійців уже перевели до 253-го штурмового полку 129-ї бригади територіальної оборони.

Як зазначається, легіонери дізналися про майбутнє переведення ще 1 листопада 2025 року - без пояснень з боку командування. За їхніми словами, після цього умови служби різко погіршилися: зникли повноцінні тренування, комунікація та розуміння подальших перспектив, що призвело до деморалізації та відтоку особового складу.

Іноземні добровольці також висловлюють занепокоєння можливим переведенням до підрозділів, де командири не володіють англійською мовою. Це, на їхню думку, ускладнює управління та створює додаткові ризики для безпеки під час бойових дій.

Командування легіону та військові експерти називають розпуск підрозділу "марною тратою ресурсів", оскільки легіонери мали спеціальну підготовку, налагоджену мовну й тактичну взаємодію та були унікальним елементом у структурі Збройних сил України.

Водночас частина іноземних бійців уже заявила про намір розірвати контракти через примусове переведення. Загальна чисельність Інтернаціонального легіону ніколи не перевищувала 20 тисяч осіб, а на початку 2025 року він складався з чотирьох батальйонів чисельністю приблизно 400-600 військових.

Топ коментарі
+56
Українське командування таємно розпустило, Зеленьський таємно зустрічається з Їрмаком. Наріт ні в хєр вже не ставлять, все таємно. В ОМані теж таємно було
показати весь коментар
10.02.2026 12:28 Відповісти
+50
Дивне рішення української влади. Можливо вже готуються до миру та здачі територій та щоб не було зайвих свідків.
показати весь коментар
10.02.2026 12:27 Відповісти
+44
и что єто если не намеренное вредительство?!
показати весь коментар
10.02.2026 12:28 Відповісти
Пакують чемодани
показати весь коментар
10.02.2026 12:35 Відповісти
подоляцьке , в лужу перднув , пакувати доведеться Зе&Ермачні і кроту " харошому хлопцю " сирьському , з ойго призначенням , ситуація , летить в прірву , " чего ізволіте?" пристосуванці -генерали , Іуди малайські, за міндічем&цукерманом , чи , до *****
показати весь коментар
10.02.2026 13:14 Відповісти
Зелений кібуц буде завжди шкодити і вбивати українців, бо кібуц не український і там немає жодного патріота.
показати весь коментар
10.02.2026 14:49 Відповісти
На превеликий жаль так звана влада в Україні не українська
показати весь коментар
10.02.2026 13:01 Відповісти
ZE Зрадник , співпрацює з рашистами на знищення України Ті , генерали , які підтанцьовують саботажу , незаконним наказам перевертня Зейла - зрадники українського народу ‼️
показати весь коментар
10.02.2026 13:35 Відповісти
який мир? яке прибирання свідків?

росіяни готують новий наступ навесні (на додачу до поточного повзучого 2.5 річного наступу).

тут скоріше - тупорилість , недалекоглядність та неадекватність рішень .
показати весь коментар
10.02.2026 13:59 Відповісти
Ну чого можна чекати від Сирського ,про його успіхи на фронті всі побачили.
показати весь коментар
10.02.2026 12:28 Відповісти
"Таємна горбата гора" на дачі, прямо якийсь єротичний триллер жахів можна зняти 😂
показати весь коментар
10.02.2026 12:36 Відповісти
А хто автор такого наказу? Призвіще зрадника в МО України?
показати весь коментар
10.02.2026 12:28 Відповісти
Це питання до творожнікова.
показати весь коментар
10.02.2026 12:32 Відповісти
в України є верховний головнокомандувач
показати весь коментар
10.02.2026 12:34 Відповісти
Якби в Україні був верховний головнокомандувач то військові не збирали би на грілки,ремонт авто і інши речі.
показати весь коментар
10.02.2026 12:39 Відповісти
так, згоден
натомість є особа, яка обіймає цю посаду та несе персональну відповідальність за рішення стосовно Легіону
показати весь коментар
10.02.2026 12:44 Відповісти
Призвищє - Зеленський ‼️ Ще " неначасі" , казати правду ⁉️🤢🤡🎪тільки він по всіх законах віддає накази , як верховний , дякуйтє безмозглим самогубцям 73%
показати весь коментар
10.02.2026 13:18 Відповісти
Стефанчуки-зеленський, в котре підтвердили своїми діями виконання Оманських задач від ******!!
Ось такі вони «саміти», від єрмака і зеленського для України…..
показати весь коментар
10.02.2026 12:30 Відповісти
Командування ЗСУ -просто саботажники, дебіли і сволота.
показати весь коментар
10.02.2026 12:30 Відповісти
Сирський і Зе виконують завдання кремлівського виродка ,
інакше не можливо пояснити такі ворожі дії цього керівництва нашої краіни!!
показати весь коментар
10.02.2026 12:31 Відповісти
рішення зе-гівнокомандувача
чи чекали чогось іншого від того, хто закрив ракетні програми, замість 100 нептунів заплатив бульбофюреру за бітум та асфальт, розмінував Чонгар, здав південь України, у т.ч. Маріуполь та його гарнізон, відправляв двушку на *********?
показати весь коментар
10.02.2026 12:33 Відповісти
Знищувати все що ефективно працює, це логіка саботажників та диверсантів. За цією логікою зелена падаль нищить не лише армію, а й економіку, енергетику, зовнішню політику. Всіх ефективних та компетентних прибирають, на їх місце стають некомпетентні, людоблизи і потім вся система буксує, а потім рушиться. І зовні, для мудрого наріда, все виглядає як природні пройоби та факапи, а насправді це результат саботажу на рівні керівництва державою.
показати весь коментар
10.02.2026 12:36 Відповісти
Наскільки ефективно? По яким критеріям ви ефективність роботи легіону оцінюєти?
показати весь коментар
10.02.2026 13:44 Відповісти
по яких критеріях ви визначили що іноземний легіон неефективний і що його треба розпустити або розпорошити по звичайним піхотним або ТРОшним підрозділам?
показати весь коментар
10.02.2026 13:59 Відповісти
Ви сплутали, я нічого не визначав. У мене, як і у вас, немає даних, щоби визначити ефективність роботи цього підрізділу. Ці дані є у військового командування, яке прийняло відповідне рішення.
показати весь коментар
10.02.2026 14:02 Відповісти
Ну так ви б спочатку хоч поцікавилися що таке легіон і як влаштована його структура та як вони воюють. З того що вже писав та розповідав про них Бутусов, то легіон це самодостатня й непогано збалансована система, досить закрита, але ефективна на полі бою. Уся піхота трьох батальйонів - майже на 100 % іноземці, крім офіцерів, котрі на 100 % українці. У підрозділах забезпечення і підтримки іноземців - третина. Якоїсь миті в Легіоні зрозуміли, що потік рекрутів усихає, піхоти все менше, наступальні можливості невпинно знижуються, а у противника - навпаки. І з цим щось слід робити якнайшвидше. Маючи доступ до іноземного досвіду з перших рук, командування легіонерів зробило ставку на комбінацію «авіаудар БпЛА - наземні штурмові дії піхоти». Тобто об'єкт атаки ретельно розвідують з повітря, після цього основні його елементи знищують ударами БпЛА різних типів і вогнем важких вогневих засобів - і лише тоді свою справу робить піхота. Цю тактику вони назвали «концепція підтримки маневру».Така тактика не потребує великої кількості штурмовиків, їхні втрати мінімальні, але застосовувати БпЛА навчено 60-70 % персоналу батальйону, адже в штаті - лише взвод БпЛА, тому багатьом доводиться опановувати суміжну ВОС. Зворотний бік медальки - нагальна потреба мати якісно навчену, добре треновану та вмотивовану піхоту. Тобто 2/3 батальйону вогнем готують штурмову дію, третина виконує її. У Легіоні дійшли висновку про пряму залежність успішності тактичних дій від ретельного планування, організації, забезпечення та постійного стійкого оперативного управління боєм. І застосували неочікуваний і дуже простий підхід, котрого я, витративши на комунікацію з іноземними військовими добряче так часу й особисто відвідавши і МО різних країн-членів НАТО, і штаби, і військові частини, не зустрів ніде: командний пункт батальйону поділили на два складники, чого бойовий статут Сухопутних військ не передбачає в цій ланці. На передовий КП максимально близько до бойових порядків першого ешелону винесли інформаційно-аналітичний підрозділ штабу батальйону, котрий в режимі реального часу збирає, аналізує, узагальнює інформацію про перебіг бою та передає висновки на основний КП. Там розгорнуті всі структурні підрозділи, які планують, управляють, забезпечують і підтримують бойові дії. Формально це класична S-структура штабу батальйону, прийнята в НАТО.
показати весь коментар
10.02.2026 14:08 Відповісти
Знання структури легіону не можуть дати відповідь, наскільки ефективно працював легіон. Для оцінки ефективності його роботи потрібно знати, скільки техніки та особового складу знищив підрозділ, порівняти ці данні з данними по іншим підрозділам, які виконують аналогічні задачі.
показати весь коментар
10.02.2026 14:19 Відповісти
Ваша думка, що "нагорі там командуванню видніше", не дивує, бо так жити простіше. Бачу ви навіть не читали що вам відповіли в пості 10.02.2026 14:08 . Де ви в звичайних підрозділах ТРО (куди будуть перерозподіляти бійців легіону) бачили планування, управління та забезпечення дій по стандартах НАТО? Ну хіба що в 3 ОШБ, в Хартії, ще в декількох підрозділах, які по пальцях руки перерахувати можна. Де ви бачили щоб на стадії планування бойових дій підрозділу до планування залучалися командири тих підрозділів, які потім будуть приймати безпосередню участь в бою (командири рот, взводів, командири відділень)??? А в легіоні це норма, тому у них і втрати і ефективність на високому рівні. А тепер їх розкидають по звичайним підрозділам, де про планування та аналіз бойових дій і мова іноді не йде. До того ж хто з командирів звичайних підрохділів знають англійську чи іспанську мови? ))) Як тепер цим бійцям з легіону розуміти які накази та команди їм дають? Яка тепер буде комунікація?
показати весь коментар
10.02.2026 14:54 Відповісти
1. Я просив вас не описувати структуру підрозділу, а навести показники ефективності роботи підрозділу. Щодо якості структури, то це суб'єктивна думка якихось експертів. З ними можна погоджуватись, можна не погоджуватись, але підрозділи навіть з найкращою структурою можуть не брати участь у бойових діях, і тому їх ефективність дорівнює нулю. Це, як автомобіль, який має потужний двигун та шикарний салон, але який з якихось причин не їздить і стоїть в гаражі.

2. Показниками ефективності роботи підрозділу можуть бути, наприклад, кількість знищеного особового складу ворога. Або, якщо це не бойовий підрозділ, а, наприклад, медичний, то кількість тих, що вижили серед загального числа поранених, або, як ви правильно вказали, кількість втрат у підрозділі. У вас є данні по кількості втрат в іноземному легіоні, і кількість втрат в інших аналогічних підрозділах, щоби зробити порівняння?

3. Я не писав, що "нагорі там командуванню видніше", це ви збрехали. Інколи видніше на нижній ланці. Але, у будь-якому разі, щоби щось оцінювати, експерт (внизу, нагорі, чи всередині) має володіти даними. У командування вони є, а у вас їх немає. Тому, все, що ви пишете, це порожня балаканина.
показати весь коментар
10.02.2026 20:30 Відповісти
Пустою балаканиною вже декілька постів поспіль займаєтеся ви. Бо саме ви кажете, що командування правильно робить, що розформувало злагоджений бойовий підрозділ, який воювє з 2022 в Бахмуті, Лимані, на Херсонщині, який планує та виконує свої завдання за стандартами НАТО та використовує аналіз бойової роботи по ітогам виконаних завдань after-action review (те саме впроваджено в 3 ОШБ, в Хартії і т.д) і ви кажете що командування правильно робить, що такий підрозділ розпорошує поміж бригадами ТРО, де все вищеописане ніколи ніким не проводиться і командири яких не знають іноземної мови, хоча б англійської, хоча питома кількість легіонерів іспаномовна. Ви реально прикидаєтесь що не розумієте - розкидати бійців легіону по звичайним підрозділам це фактично його знищити, як бойову одиницю, а його бійці, скоріш за все просто поїдуть з України, бо це добровольчий підрозділ, де лише командири українці, решта іноземці. Судячи з усього ви і звільнення Залужного та 18 генералів у лютому 2024 сприймаєте як правильний крок, бо типу начальству віднєє, у начальства вся інформація для аналізу, бла бла бла...
показати весь коментар
10.02.2026 21:58 Відповісти
Дай мені цитату, де я кажу, що: "командування правильно робить, що розформувало злагоджений бойовий підрозділ".
показати весь коментар
10.02.2026 22:23 Відповісти
це слідує з контексту твоїх тверджень. Що таке контекст можеш подивитися в Гуглі
показати весь коментар
10.02.2026 22:46 Відповісти
1. Отже, зазначимо факт того, що ти збрехав, що я написав : "командування правильно робить, що розформувало злагоджений бойовий підрозділ".

2. Для того, щоб правильно розуміти контекст, треба мати мізки. І мій контекст ти або зрозумів неправильно (через їх відсутність), або робиш вигляд, що не зрозумів.

3. Тепер спробую тобі розжувати, що я написав, і що я мав на увазі.
Ані ти, ані я не володіємо інформацією, з якої ми можемо зробити висновки про ефективність роботи цього підрозділу. Але, цю інформацію має військове керівництво, і у нього більше можливості правильно оцінити роботу цього військового підрозділу. Чи може керівництво помилитись? Звичайно, може. Але вірогідність помилки військового керівництва значно менша, ніж вірогідність помилки диванних експертів, які не володіють повнотою інформації.

4. Тепер щодо іноземних найманців. Як ми можемо дізнатись з останніх новин, іноземці успішно воюють в інших іноземних підрозділах. Міжнародний легіон "Revanche" провів зачистку позицій ворога біля Степногірська.

5. Я, навіть, підозрюю, що "тайне розформування іноземного легіону" є черговою качкою. Але це вже моя особиста суб'єктивна думка, на правдивість якої я не претендую.
показати весь коментар
10.02.2026 23:24 Відповісти
Вони заміняють тебе на фронті, достатньо ефективно?
показати весь коментар
10.02.2026 13:59 Відповісти
Тобто у нас нестача особистого складу і тому вирішили викинути 20 тисяч іноземних профі, перевівши їх до недолугого ТРО?
показати весь коментар
10.02.2026 12:38 Відповісти
"на початку 2025 року він складався з чотирьох батальйонів чисельністю приблизно 400-600"
показати весь коментар
10.02.2026 12:41 Відповісти
Тобто - з 20 тисяч довели до 2 тисяч, а зараз і від цих позбавитись вирішили? 2000 профі зайві на фронті?
показати весь коментар
10.02.2026 12:45 Відповісти
Їм ще і платити потрібно. Міндіч відмовився спонсорувати.
показати весь коментар
10.02.2026 12:51 Відповісти
брешешь , зейло-міндіч , платив рашистам :"двушечка ушла на москву"
показати весь коментар
10.02.2026 13:21 Відповісти
Які у тебе данні про роботу цього легіона, щоб оцінити його професійність і результативність?
показати весь коментар
10.02.2026 13:43 Відповісти
Хто і чому чмошник? І при чому тут Подоляк?
показати весь коментар
10.02.2026 13:51 Відповісти
А послухати,що говорить найвеличніший і що робить на практиці - небо і земля.
Одна з вагомих причин,чому повномасштабна так затягнулась і стратегії перемоги в нього як не було,так і не нема.
показати весь коментар
10.02.2026 12:48 Відповісти
А оні нам и даром не нать, и за деньгі не нать.
Для них потрібно створювати умови, а навіщо це? Краще наловити дідів за 50, безплатно
Вони навоюють.
показати весь коментар
10.02.2026 12:49 Відповісти
100%
показати весь коментар
10.02.2026 12:55 Відповісти
Антиукраїнська влада робить все щоб підвести Україну до капітуляції.
показати весь коментар
10.02.2026 12:49 Відповісти
рашка наймає корейців, індусів, і сомалійців. Україна розпускає інтернаціональний легіон. І посилює бусифікацію 50+ українців з хворобами. Що це, якщо не зелена зрада?
показати весь коментар
10.02.2026 12:55 Відповісти
Ну тобто, вище військове та політичне командування відверто саботує захист держави але винні у всьому кляті ухилянти, які відмовляються табунами забиватись під командуванням кацапа?
показати весь коментар
10.02.2026 12:59 Відповісти
бо ху*ло поставив умови, а Зеля зробив
показати весь коментар
10.02.2026 13:05 Відповісти
А то втратить він свою кінокомпанію в рашці, по самому болісному Бьють (
показати весь коментар
10.02.2026 13:13 Відповісти
показати весь коментар
10.02.2026 13:05 Відповісти
Ми маємо злодія і зрадника , замість головнокомандувача ,
який повинен захищати Украіну від русофашистів ,
а не готуватись до капітуляціі !!
показати весь коментар
10.02.2026 13:06 Відповісти
Чому зелені малороси постійно приймають рішення не на користь України, а на користь ворога?
показати весь коментар
10.02.2026 13:11 Відповісти
безродна верховна Зєля сциться будь-якої притомної проукраїнської сили..
показати весь коментар
10.02.2026 13:21 Відповісти
Схоже - "дух анкоріджа" таки працює . Рішення прийняті і "дорожна карта" , поступово впроваджується в життя
показати весь коментар
10.02.2026 13:25 Відповісти
Що відбувається в країні?Якби не ЗЕлені гниди такої війни не було б.На 100% впевнений.Невже командуванню не потрібні люди?ЗЕлені тварі випустили за кордон через численні схематози.Чому не дають роз'яснення.
показати весь коментар
10.02.2026 13:31 Відповісти
Зесрань вже ВІДКРИТО зливає Україну
показати весь коментар
10.02.2026 13:57 Відповісти
Оманський ішак все робить для капітуляції...
показати весь коментар
10.02.2026 14:26 Відповісти
Навіть іноземці що воюють за Україну цій владі не потрібні. Як ви гадаєте, чи не почнуть іноземці тікати з України ?
показати весь коментар
10.02.2026 16:13 Відповісти
...зрадники привладні виконують завдання мордору.
показати весь коментар
10.02.2026 16:46 Відповісти
Навіть і не дивуюся з 2019 вже стільки всього було..,подивимося, що далі узеленського ухвалять..
показати весь коментар
11.02.2026 12:49 Відповісти
 
 