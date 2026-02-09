Зеленський підписав закон щодо соцгарантій для іноземців, які служать у лавах ЗСУ

У понеділок, 9 лютого, президент Володимир Зеленський підписав закон, що стосується соціального захисту іноземних військових, які служать у лавах ЗСУ.

Відповідна картка закону №4730-IX опублікована на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

Що передбачає закон

Згідно із законом №14052, іноземці та особи без громадянства, які захищають суверенітет та територіальну цілісність України, вважатимуться такими, які перебувають на українській території на законних підставах, за умови отримання ними посвідки на тимчасове проживання.

Посвідка видаватиметься на період дії контракту про проходження військової служби та протягом шести місяців після його припинення (розірвання).

"Іноземцям та особам без громадянства, які проходять військову службу, потрібно буде протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом звернутися за оформленням посвідки на тимчасове проживання. До спливу зазначеного строку тимчасове проживання на території України для таких осіб підтверджуватиметься військово-обліковим документом (службовим посвідченням) військовослужбовця", - пояснили у ВР.

Гарантії у сфері медичних послуг

Крім цього, закон поширює законодавчі гарантії у сфері медичної допомоги та медичних послуг на військовослужбовців з числа іноземців та осіб без громадянства.

Відтепер до них застосовуватимуть норми закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" у частині, яка стосується медичного забезпечення.

"Документування іноземців та осіб без громадянства, які уклали контракт про проходження військової служби в Україні, посвідкою на тимчасове проживання надасть зазначеній категорії осіб можливість безперешкодно отримувати банківські, нотаріальні, медичні та інші соціальні послуги", - зазначають у парламенті.

Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

