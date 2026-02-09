РУС
Зеленский подписал закон о соцгарантиях для иностранцев, служащих в рядах ВСУ

Президент подписал закон о социальной защите военных-иностранцев

В понедельник, 9 февраля, президент Владимир Зеленский подписал закон, касающийся социальной защиты иностранных военных, служащих в рядах ВСУ.

Соответствующая карточка закона №4730-IX опубликована на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.

Что предусматривает закон

Согласно закону №14052, иностранцы и лица без гражданства, защищающие суверенитет и территориальную целостность Украины, будут считаться находящимися на украинской территории на законных основаниях, при условии получения ими вида на жительство.

Вид на жительство будет выдаваться на период действия контракта о прохождении военной службы и в течение шести месяцев после его прекращения (расторжения).

"Иностранцам и лицам без гражданства, проходящим военную службу, необходимо будет в течение шести месяцев со дня вступления в силу Закона обратиться за оформлением вида на жительство. До истечения указанного срока временное проживание на территории Украины для таких лиц будет подтверждаться военно-учетным документом (служебным удостоверением) военнослужащего", - пояснили в ВР.

Гарантии в сфере медицинских услуг

Кроме этого, закон распространяет законодательные гарантии в сфере медицинской помощи и медицинских услуг на военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства.

Отныне к ним будут применяться нормы закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" в части, касающейся медицинского обеспечения.

"Документирование иностранцев и лиц без гражданства, заключивших контракт о прохождении военной службы в Украине, удостоверением на временное проживание предоставит указанной категории лиц возможность беспрепятственно получать банковские, нотариальные, медицинские и другие социальные услуги", - отмечают в парламенте.

Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

якщо іноземеь відвоював пару років за Україну, то може не посвідку потрібно давати а громадянство?
09.02.2026 19:12 Ответить
ВИБАЧТЕ КОЛИ ЗАКОН Й СКІЛЬКИ СЛУЖАТЬ !?) КОЛИ НАШІ ВІЙСЬКОВІ НЕ РАЗ ПРЙМАЛИ УЧАСТЬ В МІССІЯХ ООН Й НЕ ТІЛЬКИ !!!
09.02.2026 19:14 Ответить
Тобто для закордонних добровольців все, а для своїх безпросвітне кріпацтво?
09.02.2026 19:20 Ответить
А своїм воїнам-калікам: виведення за штат і 800 гривень на місяць. Така вона, турбота про захисника.
09.02.2026 20:09 Ответить
09.02.2026 19:21 Ответить
ТУРБОРЕЖИМ,
ПОТУЖНОПОТУЖНА ШВИДКІСТЬ.
09.02.2026 19:37 Ответить
Курва а де виплати людям яким підвищити групу. А від них вимагають . Сукі кончані гниди тварини
09.02.2026 19:48 Ответить
Пізно всрався
09.02.2026 20:42 Ответить
лучше позже чем некогда😄
09.02.2026 21:08 Ответить
 
 