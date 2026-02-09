Зеленский подписал закон о соцгарантиях для иностранцев, служащих в рядах ВСУ

В понедельник, 9 февраля, президент Владимир Зеленский подписал закон, касающийся социальной защиты иностранных военных, служащих в рядах ВСУ.

Соответствующая карточка закона №4730-IX опубликована на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что предусматривает закон

Согласно закону №14052, иностранцы и лица без гражданства, защищающие суверенитет и территориальную целостность Украины, будут считаться находящимися на украинской территории на законных основаниях, при условии получения ими вида на жительство.

Вид на жительство будет выдаваться на период действия контракта о прохождении военной службы и в течение шести месяцев после его прекращения (расторжения).

"Иностранцам и лицам без гражданства, проходящим военную службу, необходимо будет в течение шести месяцев со дня вступления в силу Закона обратиться за оформлением вида на жительство. До истечения указанного срока временное проживание на территории Украины для таких лиц будет подтверждаться военно-учетным документом (служебным удостоверением) военнослужащего", - пояснили в ВР.

Читайте также: Сухопутные войска о расформировании интернациональных легионов: Решения принимаются для общей трансформации ВСУ

Гарантии в сфере медицинских услуг

Кроме этого, закон распространяет законодательные гарантии в сфере медицинской помощи и медицинских услуг на военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства.

Отныне к ним будут применяться нормы закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" в части, касающейся медицинского обеспечения.

"Документирование иностранцев и лиц без гражданства, заключивших контракт о прохождении военной службы в Украине, удостоверением на временное проживание предоставит указанной категории лиц возможность беспрепятственно получать банковские, нотариальные, медицинские и другие социальные услуги", - отмечают в парламенте.

Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

Читайте также: Иностранцы в ВСУ получат виды на временное проживание: Рада приняла законопроект