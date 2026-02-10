Росія має відмовитися від максималістських вимог у війні проти України, - речник уряду ФРН Корнеліус

Речник уряду ФРН Штефан Корнеліус заявив, що Німеччина закликає Росію перейти від максималістських вимог у війні проти України до пошуку реалістичних компромісів на мирних переговорах.

За його словами, важливо, що переговори між Україною та Росією продовжуються, а також відбувся перший за п’ять місяців обмін полоненими, що є невеликим сигналом прогресу. Водночас Москва продовжує наполягати на максималістських позиціях, і Німеччина закликає її змінити підхід.

Корнеліус підкреслив, що Німеччина тісно координує свою підтримку з Україною та супроводжує її в мирному процесі. Він також підтвердив, що посли ЄС погодили кредит для України обсягом 90 млрд євро, який може використовуватися, зокрема, для закупівлі озброєння, виготовленого поза межами ЄС.

