Росія має відмовитися від максималістських вимог у війні проти України, - речник уряду ФРН Корнеліус
Речник уряду ФРН Штефан Корнеліус заявив, що Німеччина закликає Росію перейти від максималістських вимог у війні проти України до пошуку реалістичних компромісів на мирних переговорах.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, важливо, що переговори між Україною та Росією продовжуються, а також відбувся перший за п’ять місяців обмін полоненими, що є невеликим сигналом прогресу. Водночас Москва продовжує наполягати на максималістських позиціях, і Німеччина закликає її змінити підхід.
Корнеліус підкреслив, що Німеччина тісно координує свою підтримку з Україною та супроводжує її в мирному процесі. Він також підтвердив, що посли ЄС погодили кредит для України обсягом 90 млрд євро, який може використовуватися, зокрема, для закупівлі озброєння, виготовленого поза межами ЄС.
Що передувало?
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
А поки Україна воює - https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/3645029,%D1%96%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%B0%D1%94-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE ЄС у безпеці.
Хворі мають виздоровіти.
Якось нічого іншого, як спробувати вбити Гітлера, німці тоді придумати не змогли. Але Гітлеру дуже везло, що довело в результаті німців до катастрофи.
Але щось про спроби вбити російського царя ***** нічого не чути.
Разом до перемоги, Европа з вами!😎
Немає рососії, немає війни!