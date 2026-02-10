УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9598 відвідувачів онлайн
Новини Підтримка України Мирні перемовини
1 106 17

Росія має відмовитися від максималістських вимог у війні проти України, - речник уряду ФРН Корнеліус

52% німців хочуть бачити ще більше допомоги для України

Речник уряду ФРН Штефан Корнеліус заявив, що Німеччина закликає Росію перейти від максималістських вимог у війні проти України до пошуку реалістичних компромісів на мирних переговорах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, важливо, що переговори між Україною та Росією продовжуються, а також відбувся перший за п’ять місяців обмін полоненими, що є невеликим сигналом прогресу. Водночас Москва продовжує наполягати на максималістських позиціях, і Німеччина закликає її змінити підхід.

Корнеліус підкреслив, що Німеччина тісно координує свою підтримку з Україною та супроводжує її в мирному процесі. Він також підтвердив, що посли ЄС погодили кредит для України обсягом 90 млрд євро, який може використовуватися, зокрема, для закупівлі озброєння, виготовленого поза межами ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Японія спростувала інформацію про участь у програмі PURL НАТО для України

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українське командування таємно розпустило Інтернаціональний легіон, - Le Monde

Автор: 

Німеччина (8035) росія (70041) війна в Україні (8335)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Бідні мають розбагатіти.
Хворі мають виздоровіти.
показати весь коментар
10.02.2026 15:26 Відповісти
+4
Російська економіка має зруйнуватися.
показати весь коментар
10.02.2026 15:28 Відповісти
+2
Уявляю як ці всі корнеліуси там кайфують з цими заявами. Просто ідеально все йде)
показати весь коментар
10.02.2026 15:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Має. Але хто її заставить крім ЗСУ? Тому всі ресурси на допомогу!
показати весь коментар
10.02.2026 15:24 Відповісти
Всі ресурси на захист ЄС!
А поки Україна воює - https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/3645029,%D1%96%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%B0%D1%94-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE ЄС у безпеці.
показати весь коментар
10.02.2026 15:29 Відповісти
Де ж ті ресурси брати? В мене, наприклад, вже нема. З 2014 народ витрачав на допомогу ЗСУ, а з 2019 міндічі з цукєрманами розкрадали під дахом зєлєнского. Схоже що єдиним способом допомоги війську є зміна "зєльоної влади".
показати весь коментар
10.02.2026 15:30 Відповісти
Уявляю як ці всі корнеліуси там кайфують з цими заявами. Просто ідеально все йде)
показати весь коментар
10.02.2026 15:25 Відповісти
Бідні мають розбагатіти.
Хворі мають виздоровіти.
показати весь коментар
10.02.2026 15:26 Відповісти
Російська економіка має зруйнуватися.
показати весь коментар
10.02.2026 15:28 Відповісти
ВВХ має лягти в морозильник.
показати весь коментар
10.02.2026 15:30 Відповісти
«Чи то колодязь був справді дуже глибоким, чи то летіла Аліса дуже не поспішаючи» (с)
показати весь коментар
10.02.2026 15:37 Відповісти
Бажано для Німеччини та її патріотичних партій, почати з території Кьонігсбергу, яку використовують НЕЗАКОННО московіти!!
показати весь коментар
10.02.2026 15:31 Відповісти
А з Гітлером теж були "реалістичні компроміси"?
Якось нічого іншого, як спробувати вбити Гітлера, німці тоді придумати не змогли. Але Гітлеру дуже везло, що довело в результаті німців до катастрофи.
Але щось про спроби вбити російського царя ***** нічого не чути.
показати весь коментар
10.02.2026 15:35 Відповісти
Той був ідейний. Цей - за гроші.
показати весь коментар
10.02.2026 17:10 Відповісти
должна - значит откажется раз дядька так сказал, особенно после того как европка потужно закупит ресурсов на 100+ лярдов фактические спонсируя эту войну не говоря уже о том какие цифры были до 2022😎
показати весь коментар
10.02.2026 15:38 Відповісти
Парадокс помощи: платежи в рф превысили поддержку Украины Анализ данных выявил поразительный факт: с февраля 2022 года страны ЕС заплатили россии за энергоносители более 213 миллиардов евро. Эта сумма значительно превышает всю финансовую, военную и гуманитарную помощь, которую ЕС выделил Украине за тот же период - 167 миллиардов евро (по данным Кильского института). Эксперты CREA назвали такую ситуацию «формой самосаботажа» со стороны некоторых стран. «Кремль буквально получает финансирование для продолжения развертывания своих вооруженных сил в Украине», - отмечают они.
Разом до перемоги, Европа з вами!😎
показати весь коментар
10.02.2026 15:41 Відповісти
куля в йбальнік кремлівського йбанутого хйла легко прибере "максималістські вимоги" параші.
показати весь коментар
10.02.2026 16:06 Відповісти
Кацапстан має бути покапраний за всі злочини а не винагороджений навіть на копійку . Або закон один для всіх або - або вони або хтось інший прийде навіть до так званих наддержав ( точніше імперій - бо шо КНР шо США шо Британія шо Франція то є імперії ). Імперії мають зникнути і любого хто навіть заїкнеться про шось подібне тре виселяти на якийсь відалений острів - де любителі грабувати вбивати і принижувати ( ким і являються імперці ) нехай воюють між собою за пліснявілий кусень хліба і ковток брудної води ( на більше вони не заслуговують ).
показати весь коментар
10.02.2026 20:33 Відповісти
Рососія має відмовитись від всього, що суперечить міжнародному праву! Або має перестати існувати! Бо якщо світ піде хоча б на 1 поступку, то вона і надалі буде нехтувати міжнародним правом!
Немає рососії, немає війни!
показати весь коментар
11.02.2026 10:04 Відповісти
 
 