Японія спростувала інформацію про участь у програмі PURL НАТО для України

Уряд Японії спростував повідомлення медіа про нібито намір Токіо приєднатися до програми підтримки України PURL, у межах якої планувалося закуповувати американське спорядження для передачі Києву.

Про це заявив генеральний секретар японського кабінету міністрів Мінору Кіхара, передає Цензор.НЕТ.

Водночас він підкреслив, що Японія й надалі підтримуватиме Україну, зокрема допомагаючи у відновленні країни та зміцненні її суспільства й економіки.

Раніше повідомлялося, що Японія планує долучитися до ініціативи НАТО PURL.

PURL: що відомо?

PURL — це міжнародна програма (ініціатива), що координує придбання США-виробленої оборонної техніки для України за кошти партнерів, особливо країн НАТО. Вона пришвидшує постачання важливого озброєння та підтримує українську оборону під час війни.

Програма запрацювала у серпні 2025 року.

За кілька місяців внески країн-партнерів перевищили кілька мільярдів доларів (станом на кінець 2025 року понад $4 млрд, і до проєкту приєднано понад 20 країн).

Українська влада вважає, що на рік програмі потрібно близько $15 млрд доларів для повного покриття потреб.

До ініціативи приєдналися європейські країни й НАТО-партнери — серед них: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Іспанія та інші.

Через PURL Україна отримала вже кілька пакетів підтримки, включно з:

ракети для систем Patriot,

боєприпаси для HIMARS,

інше важливе американське озброєння.

Це значною мірою допомагає укріпити оборону та протидіяти наступу РФ.

