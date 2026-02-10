Японія спростувала інформацію про участь у програмі PURL НАТО для України
Уряд Японії спростував повідомлення медіа про нібито намір Токіо приєднатися до програми підтримки України PURL, у межах якої планувалося закуповувати американське спорядження для передачі Києву.
Про це заявив генеральний секретар японського кабінету міністрів Мінору Кіхара, передає Цензор.НЕТ.
Водночас він підкреслив, що Японія й надалі підтримуватиме Україну, зокрема допомагаючи у відновленні країни та зміцненні її суспільства й економіки.
Раніше повідомлялося, що Японія планує долучитися до ініціативи НАТО PURL.
PURL: що відомо?
PURL — це міжнародна програма (ініціатива), що координує придбання США-виробленої оборонної техніки для України за кошти партнерів, особливо країн НАТО. Вона пришвидшує постачання важливого озброєння та підтримує українську оборону під час війни.
Програма запрацювала у серпні 2025 року.
За кілька місяців внески країн-партнерів перевищили кілька мільярдів доларів (станом на кінець 2025 року понад $4 млрд, і до проєкту приєднано понад 20 країн).
Українська влада вважає, що на рік програмі потрібно близько $15 млрд доларів для повного покриття потреб.
До ініціативи приєдналися європейські країни й НАТО-партнери — серед них: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Іспанія та інші.
Через PURL Україна отримала вже кілька пакетів підтримки, включно з:
ракети для систем Patriot,
боєприпаси для HIMARS,
інше важливе американське озброєння.
Це значною мірою допомагає укріпити оборону та протидіяти наступу РФ.
речь не об экспорте оружия, а об участии в программе PURL
У Статті 9 Конституції Японії йдеться про офіційну відмову від військових дій та застосування сили для вирішення міжнародних суперечок, обмежуючи можливості країни надавати пряму військову допомогу.
Японська заборона на експорт зброї, відома як «Три принципи заборони на експорт зброї», була фактичним законом, що регулював експорт військової техніки за межі країни.
Основою заборони були Три принципи експорту зброї (японською: 武器輸出三原則 Buki-yushutsu-sangensoku), прийняті у 1967 році. Вони стосувалися ситуацій, в яких зброя не могла бути експортована з Японії до:
- країн комуністичного блоку
- країн, на які накладено ембарго на експорт зброї згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН
- країн, які беруть участь або можуть брати участь у міжнародних конфліктах