Японія приєднається до ініціативи НАТО з постачання Україні боєприпасів
Японія планує долучитися до ініціативи НАТО PURL з постачання Україні боєприпасів та обладнання американського виробництва і закуповуватиме нелетальне спорядження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NHK із посиланням на кілька представників НАТО,
Зокрема зазначається, що Японія надасть фінансування лише для нелетального оборонного обладнання і спорядження, яке, ймовірно, включатиме радіолокаційні системи та бронежилети.
Джерела NHK зазначили, що Японія поінформувала про цей план кілька членів НАТО і Україну.
"Один з представників НАТО зазначив, що навіть нелетальне обладнання є надзвичайно важливим для України, додавши, що участь Японії в ініціативі є значним кроком вперед", - йдеться в публікації.
PURL: що відомо?
PURL — це міжнародна програма (ініціатива), що координує придбання США-виробленої оборонної техніки для України за кошти партнерів, особливо країн НАТО. Вона пришвидшує постачання важливого озброєння та підтримує українську оборону під час війни.
Програма запрацювала у серпні 2025 року.
За кілька місяців внески країн-партнерів перевищили кілька мільярдів доларів (станом на кінець 2025 року понад $4 млрд, і до проєкту приєднано понад 20 країн).
Українська влада вважає, що на рік програмі потрібно близько $15 млрд доларів для повного покриття потреб.
До ініціативи приєдналися європейські країни й НАТО-партнери — серед них: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Іспанія та інші.
Через PURL Україна отримала вже кілька пакетів підтримки, включно з:
-
ракети для систем Patriot,
-
боєприпаси для HIMARS,
-
інше важливе американське озброєння.
Це значною мірою допомагає укріпити оборону та протидіяти наступу РФ.
