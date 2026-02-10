Японія приєднається до ініціативи НАТО з постачання Україні боєприпасів

Японія планує долучитися до ініціативи НАТО PURL з постачання Україні боєприпасів та обладнання американського виробництва і закуповуватиме нелетальне спорядження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NHK із посиланням на кілька представників НАТО,

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зокрема зазначається, що Японія надасть фінансування лише для нелетального оборонного обладнання і спорядження, яке, ймовірно, включатиме радіолокаційні системи та бронежилети.

Джерела NHK зазначили, що Японія поінформувала про цей план кілька членів НАТО і Україну.

"Один з представників НАТО зазначив, що навіть нелетальне обладнання є надзвичайно важливим для України, додавши, що участь Японії в ініціативі є значним кроком вперед", - йдеться в публікації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Естонія розглядає додатковий внесок до PURL для України, - Цахкна

PURL: що відомо?

PURL — це міжнародна програма (ініціатива), що координує придбання США-виробленої оборонної техніки для України за кошти партнерів, особливо країн НАТО. Вона пришвидшує постачання важливого озброєння та підтримує українську оборону під час війни.

Програма запрацювала у серпні 2025 року.

За кілька місяців внески країн-партнерів перевищили кілька мільярдів доларів (станом на кінець 2025 року понад $4 млрд, і до проєкту приєднано понад 20 країн).

Українська влада вважає, що на рік програмі потрібно близько $15 млрд доларів для повного покриття потреб.

До ініціативи приєдналися європейські країни й НАТО-партнери — серед них: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Іспанія та інші.

Через PURL Україна отримала вже кілька пакетів підтримки, включно з:

ракети для систем Patriot,

боєприпаси для HIMARS,

інше важливе американське озброєння.

Це значною мірою допомагає укріпити оборону та протидіяти наступу РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рютте про $15 млрд на закупівлю зброї для України: Абсолютно впевнений, що гроші будуть