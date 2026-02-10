Япония присоединится к инициативе НАТО по поставкам боеприпасов Украине

Япония планирует присоединиться к инициативе НАТО PURL по поставкам Украине боеприпасов и оборудования американского производства и будет закупать нелетальное снаряжение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает NHK со ссылкой на нескольких представителей НАТО.

В частности, отмечается, что Япония предоставит финансирование только для нелетального оборонного оборудования и снаряжения, которое, вероятно, будет включать радиолокационные системы и бронежилеты.

Источники NHK отметили, что Япония проинформировала об этом плане несколько членов НАТО и Украину.

"Один из представителей НАТО отметил, что даже нелетальное оборудование является чрезвычайно важным для Украины, добавив, что участие Японии в инициативе является значительным шагом вперед", - говорится в публикации.

PURL: что известно?

PURL — это международная программа (инициатива), которая координирует приобретение произведенной в США оборонной техники для Украины за средства партнеров, особенно стран НАТО. Она ускоряет поставки важного вооружения и поддерживает украинскую оборону во время войны.

Программа заработала в августе 2025 года.

За несколько месяцев взносы стран-партнеров превысили несколько миллиардов долларов (по состоянию на конец 2025 года более $4 млрд, и к проекту присоединились более 20 стран).

Украинские власти считают, что в год программе требуется около $15 млрд долларов для полного покрытия потребностей.

К инициативе присоединились европейские страны и НАТО-партнеры — среди них: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Испания и другие.

Через PURL Украина получила уже несколько пакетов поддержки, включая:

ракеты для систем Patriot,

боеприпасы для HIMARS,

другое важное американское вооружение.

Это в значительной степени помогает укрепить оборону и противодействовать наступлению РФ.

