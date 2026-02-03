Рютте о $15 млрд на закупку оружия для Украины: Абсолютно уверен, что деньги будут

Союзники планируют выделить 15 млрд долларов на финансирование программы PURL в 2026 году.

Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Каковы ожидания Рютте?

"Я абсолютно уверен, что деньги будут, потому что мы все знаем, что это ключевой вопрос", - сказал Рютте.

Генсек Альянса также отметил, что две трети союзников участвуют в программе PURL, однако распределение финансирования остается вопросом, ведь некоторые страны не делают ничего.

"Нам нужно лучшее распределение нагрузки внутри НАТО. Именно над этим мы работаем", - добавил он.

Что такое программа PURL?

  • Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.
  • Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.

+2
Україні пощастило, що серед круговерті гімнюків і слимаків генсеком НАТО поставили Рюте, а не якогось чергового Віткофа чи Хегсета. А легко могли.
03.02.2026 16:02 Ответить
+2
Що цікаво, США на цю програму PURL дадуть (і дають) абсолютний нуль... Це до питання, хто нині є союзником України...
03.02.2026 17:59 Ответить
+1
Так рудий дід вже майже закінчив війну, нащо гроші? Віддайте гренландським пінгвінам
03.02.2026 16:04 Ответить
хватить закупати усілякий старовинний непотріб для окопних боїв та робити вигляд що йде допомога. ось Вартість однієї міжконтинентальної ядерної балістичної ракети (наприклад, типу "Ярс" або "Сармат") становить від $100 млн до $200 млн доларів США включаючи розробку, виробництво та пускові установки.
03.02.2026 16:07 Ответить
А шо ви в той ярс запхаєте? Масогабаритний макет? Вас так сильно налякав "удар" орєшніком?
03.02.2026 16:10 Ответить
Цікаво, а скільки грошей для закупівлі зброї для раші виділила КНР?
03.02.2026 16:11 Ответить
Гроші будуть в будь-якому випадку, потрібно тільки більше щоб збільшити знищення кацапстанців і звільнення територій!
03.02.2026 16:42 Ответить
Звісно! Тільки спочатку перетрясіть батальйон Монте-Карло.
03.02.2026 17:49 Ответить
Що цікаво, США на цю програму PURL дадуть (і дають) абсолютний нуль... Це до питання, хто нині є союзником України...
03.02.2026 17:59 Ответить
ти плутаєш союзників з партнерами, і сша не союзник, і європа теж не союзник.
03.02.2026 19:01 Ответить
Союзники бувають різними з різною мірою прихильності.
03.02.2026 21:11 Ответить
 
 