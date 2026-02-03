987 10
Рютте о $15 млрд на закупку оружия для Украины: Абсолютно уверен, что деньги будут
Союзники планируют выделить 15 млрд долларов на финансирование программы PURL в 2026 году.
Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Каковы ожидания Рютте?
"Я абсолютно уверен, что деньги будут, потому что мы все знаем, что это ключевой вопрос", - сказал Рютте.
Генсек Альянса также отметил, что две трети союзников участвуют в программе PURL, однако распределение финансирования остается вопросом, ведь некоторые страны не делают ничего.
"Нам нужно лучшее распределение нагрузки внутри НАТО. Именно над этим мы работаем", - добавил он.
Что такое программа PURL?
- Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.
- Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.
Топ комментарии
+2 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий03.02.2026 16:02 Ответить Ссылка
+2 Ан Мур
показать весь комментарий03.02.2026 17:59 Ответить Ссылка
+1 Ukrainian Tarot
показать весь комментарий03.02.2026 16:04 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зэлэный_Змий
показать весь комментарий03.02.2026 16:02 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Ukrainian Tarot
показать весь комментарий03.02.2026 16:04 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Григорий Сковорода #400648
показать весь комментарий03.02.2026 16:07 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Зэлэный_Змий
показать весь комментарий03.02.2026 16:10 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Ivan Pogorelov
показать весь комментарий03.02.2026 16:11 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Дмитро Михайловський
показать весь комментарий03.02.2026 16:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Alessandro Moretti
показать весь комментарий03.02.2026 17:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ан Мур
показать весь комментарий03.02.2026 17:59 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Максим Коваленко
показать весь комментарий03.02.2026 19:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ан Мур
показать весь комментарий03.02.2026 21:11 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль