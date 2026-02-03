Рютте о $15 млрд на закупку оружия для Украины: Абсолютно уверен, что деньги будут

Союзники планируют выделить 15 млрд долларов на финансирование программы PURL в 2026 году.

Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Каковы ожидания Рютте?

"Я абсолютно уверен, что деньги будут, потому что мы все знаем, что это ключевой вопрос", - сказал Рютте.

Генсек Альянса также отметил, что две трети союзников участвуют в программе PURL, однако распределение финансирования остается вопросом, ведь некоторые страны не делают ничего.

"Нам нужно лучшее распределение нагрузки внутри НАТО. Именно над этим мы работаем", - добавил он.

