Рютте про $15 млрд на закупівлю зброї для України: Абсолютно впевнений, що гроші будуть

Союзники планують виділити 15 млрд доларів на фінансування програми PURL у 2026 році.

Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Які очікування Рютте?

"Я абсолютно впевнений, що гроші будуть, тому що ми всі знаємо, що це ключове питання", - сказав Рютте.

Генсек Альянсу також зазначив, що дві третини союзників беруть участь у програмі PURL, однак розподіл фінансування залишається питанням, адже деякі країни не роблять нічого.

"Нам потрібен кращий розподіл навантаження всередині НАТО. Саме над цим ми працюємо", - додав він.

Що таке програма PURL?

  • Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.
  • ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.

Топ коментарі
Україні пощастило, що серед круговерті гімнюків і слимаків генсеком НАТО поставили Рюте, а не якогось чергового Віткофа чи Хегсета. А легко могли.
03.02.2026 16:02 Відповісти
Що цікаво, США на цю програму PURL дадуть (і дають) абсолютний нуль... Це до питання, хто нині є союзником України...
03.02.2026 17:59 Відповісти
Так рудий дід вже майже закінчив війну, нащо гроші? Віддайте гренландським пінгвінам
03.02.2026 16:04 Відповісти
хватить закупати усілякий старовинний непотріб для окопних боїв та робити вигляд що йде допомога. ось Вартість однієї міжконтинентальної ядерної балістичної ракети (наприклад, типу "Ярс" або "Сармат") становить від $100 млн до $200 млн доларів США включаючи розробку, виробництво та пускові установки.
03.02.2026 16:07 Відповісти
А шо ви в той ярс запхаєте? Масогабаритний макет? Вас так сильно налякав "удар" орєшніком?
03.02.2026 16:10 Відповісти
Цікаво, а скільки грошей для закупівлі зброї для раші виділила КНР?
03.02.2026 16:11 Відповісти
Гроші будуть в будь-якому випадку, потрібно тільки більше щоб збільшити знищення кацапстанців і звільнення територій!
03.02.2026 16:42 Відповісти
Звісно! Тільки спочатку перетрясіть батальйон Монте-Карло.
03.02.2026 17:49 Відповісти
ти плутаєш союзників з партнерами, і сша не союзник, і європа теж не союзник.
03.02.2026 19:01 Відповісти
Союзники бувають різними з різною мірою прихильності.
03.02.2026 21:11 Відповісти
 
 