Рютте про $15 млрд на закупівлю зброї для України: Абсолютно впевнений, що гроші будуть

Союзники планують виділити 15 млрд доларів на фінансування програми PURL у 2026 році.

Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Які очікування Рютте?

"Я абсолютно впевнений, що гроші будуть, тому що ми всі знаємо, що це ключове питання", - сказав Рютте.

Генсек Альянсу також зазначив, що дві третини союзників беруть участь у програмі PURL, однак розподіл фінансування залишається питанням, адже деякі країни не роблять нічого.

"Нам потрібен кращий розподіл навантаження всередині НАТО. Саме над цим ми працюємо", - додав він.

Що таке програма PURL?