Рютте про $15 млрд на закупівлю зброї для України: Абсолютно впевнений, що гроші будуть
Союзники планують виділити 15 млрд доларів на фінансування програми PURL у 2026 році.
Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Які очікування Рютте?
"Я абсолютно впевнений, що гроші будуть, тому що ми всі знаємо, що це ключове питання", - сказав Рютте.
Генсек Альянсу також зазначив, що дві третини союзників беруть участь у програмі PURL, однак розподіл фінансування залишається питанням, адже деякі країни не роблять нічого.
"Нам потрібен кращий розподіл навантаження всередині НАТО. Саме над цим ми працюємо", - додав він.
Що таке програма PURL?
- Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.
- ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.
