Естонія розглядає додатковий внесок до PURL для України, - Цахкна

Естонія розглядає можливість додаткового внеску до механізму Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), який передбачає закупівлю американської зброї для України.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що Естонія вже доєдналась до ініціативи PURL, зокрема у вересні країна внесла 10 мільйонів євро.

"Наш уряд зараз розглядає можливість зробити додатковий внесок до PURL, щоб Україна могла отримати від США те, що потрібно", - сказав Цахкна.

Міністр також запевнив, що Естонія повністю підтримує Україну та її територіальну цілісність і ніколи не визнає насильницьку зміну її кордонів.

"Ніяких змін у позиції Естонії щодо підтримки України. Більше тиску на РФ", - додав Цахкна, пообіцявши продовжувати військову допомогу.

Що таке програма PURL?

Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.

ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.

