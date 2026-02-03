Цахкна після удару РФ по Україні: "Це не дипломатія, а державний терор"

Маргус Цахкна про збиття літаків НАТО

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна різко розкритикував Росію за масований удар по українських регіонах у ніч проти 3 лютого, наголосивши на необхідності максимального тиску на агресора.

Цахкна заявив, що російські війська завдають ударів по житлових будинках, дитячих садках та об’єктах енергетичної інфраструктури в один із найхолодніших періодів зими.

"Це не дипломатія, це державний терор. Будь-що менше, ніж максимальний тиск на агресора, сприяє скоєнню злочину", - написав естонський міністр.

Атака РФ на Україну 3 лютого

  • Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
  • Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
  • Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
  • Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
  • Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.

Цахкна Маргус (148) війна в Україні (8299)
