Цахкна після удару РФ по Україні: "Це не дипломатія, а державний терор"

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна різко розкритикував Росію за масований удар по українських регіонах у ніч проти 3 лютого, наголосивши на необхідності максимального тиску на агресора.

Цахкна заявив, що російські війська завдають ударів по житлових будинках, дитячих садках та об’єктах енергетичної інфраструктури в один із найхолодніших періодів зими.

"Це не дипломатія, це державний терор. Будь-що менше, ніж максимальний тиск на агресора, сприяє скоєнню злочину", - написав естонський міністр.

Атака РФ на Україну 3 лютого

Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.

Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.

Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.

Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.

Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.

