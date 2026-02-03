Цахкна после удара РФ по Украине: "Это не дипломатия, а государственный террор"

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна резко раскритиковал Россию за массированный удар по украинским регионам в ночь на 3 февраля, подчеркнув необходимость максимального давления на агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Х министра.

Цахкна заявил, что российские войска наносят удары по жилым домам, детским садам и объектам энергетической инфраструктуры в один из самых холодных периодов зимы.

"Это не дипломатия, это государственный террор. Любое меньшее, чем максимальное давление на агрессора, способствует совершению преступления", - написал эстонский министр.

Атака РФ на Украину 3 февраля

Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.

Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.

Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.

Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.

Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

