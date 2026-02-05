Глава МЗС Естонії Цахкна прибув з візитом в Україну

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна прибув з візитом в Україну.

Про це він повідомив у соцмережі X.

За словами естонського міністра, поїздка має на меті безпосередньо побачити, в яких умовах українці продовжують жити та чинити опір російській агресії.

"Я приїхав, щоб на власні очі побачити, як українці продовжують триматися у холоді й темряві, під постійною загрозою для життя, серед втрат і жахіть", - написав Цахкна.

Він підкреслив, що Україна не дозволяє перемогти терору й імперіалізму та продовжує опір повномасштабному вторгненню Росії.

"Ця боротьба - це не лише про безпеку України. Це про безпеку Європи. Неможливо висловити нашу вдячність Україні за те, що вона стоїть на своєму – і ми зробимо усе, що можемо, щоб їй допомогти", - наголосив глава МЗС Естонії.

