Прем’єр-міністр Польщі Туск прибув до Києва
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розпочав свій офіційний візит до Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила канцелярія глави уряду у мережі X.
"Прем'єр-міністр Дональд Туск розпочав свій візит до Києва", - вказано в повідомленні.
На залізничному вокзалі в Києві Туска зустріли міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, а також посли України в Польщі Василь Боднар та Польщі в Україні Пьотр Лукасевич.
Що передувало?
Днями Туск анонсував візит до Києва спільно із міністром фінансів та економіки Анджеєм Доманським.
Туск зазначив, що його поїздка до Києва цього тижня не є випадковою. Міністр фінансів та економіки Анджей Доманський супроводжуватиме його зокрема через підготовку до глобальної конференції з питань відбудови України, яка відбудеться в червні у Гданську.
