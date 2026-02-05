Прем’єр-міністр Польщі Туск прибув до Києва

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розпочав свій офіційний візит до Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила канцелярія глави уряду у мережі X.

"Прем'єр-міністр Дональд Туск розпочав свій візит до Києва", - вказано в повідомленні.

На залізничному вокзалі в Києві Туска зустріли міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, а також посли України в Польщі Василь Боднар та Польщі в Україні Пьотр Лукасевич.

Що передувало?

Днями Туск анонсував візит до Києва спільно із міністром фінансів та економіки Анджеєм Доманським.

Туск зазначив, що його поїздка до Києва цього тижня не є випадковою. Міністр фінансів та економіки Анджей Доманський супроводжуватиме його зокрема через підготовку до глобальної конференції з питань відбудови України, яка відбудеться в червні у Гданську.

