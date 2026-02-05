Глава МИД Эстонии Цахкна прибыл с визитом в Украину

Маргус Цахкна о перемирии Путина

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прибыл с визитом в Украину.

Об этом он сообщил в соцсети X, пишет Цензор.НЕТ.

По словам эстонского министра, цель поездки — непосредственно увидеть, в каких условиях украинцы продолжают жить и сопротивляться российской агрессии.

"Я приехал, чтобы воочию увидеть, как украинцы продолжают держаться в холоде и темноте, под постоянной угрозой для жизни, среди потерь и ужасов", - написал Цахкна.

Он подчеркнул, что Украина не позволяет победить террор и империализм и продолжает сопротивляться полномасштабному вторжению России.

"Эта борьба - это не только о безопасности Украины. Это о безопасности Европы. Невозможно выразить нашу благодарность Украине за то, что она стоит на своем - и мы сделаем все, что можем, чтобы ей помочь", - подчеркнул глава МИД Эстонии.

