РФ залишається загрозою, але напад поки не готує, - розвідка Естонії

Росія здатна одночасно воювати проти України та нарощувати армію, однак ознак підготовки нападу на Естонію та країни НАТО наразі немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив генеральний директор Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін.

"Приводів для паніки немає: за оцінкою Департаменту зовнішньої розвідки, Росія не має наміру наступного року нападати на Естонію чи іншу країну-члена НАТО", – написав Розін у вступному слові до щорічного звіту Департаменту зовнішньої розвідки. "Швидше за все, ми дійдемо аналогічного висновку і наступного року. Естонія і вся Європа в цілому вжили заходів, які змушують Кремль дуже ретельно зважувати, чи варто щось робити. Наше завдання – підтримувати таку ситуацію і в майбутньому", – додав він.

Водночас Розін підкреслив, що військова реформа, яка проводиться в Росії, в майбутньому посилить її військові можливості, і для того, щоб протистояти цьому, Естонії та іншим країнам НАТО необхідно продовжувати інвестувати в зміцнення своєї обороноздатності. "Баланс сил у розрахунках Росії повинен завжди залишатися на нашу користь", – зазначив він.

Санкції мають відчутний ефект, але краху економіки РФ не очікується

Попри спроби Росії підірвати єдність Заходу через акти саботажу та втручання у внутрішні справи інших держав, їй не вдалося послабити готовність партнерів підтримувати Україну та посилювати санкційний тиск на агресора.

Хоча Москва знаходить способи обходу частини обмежень, запроваджені санкції вже мають очевидний вплив на російську економіку. Експортні заборони на сучасні технології, обмеження доступу до фінансових ринків і перешкоди для продажу нафти та газу поступово зменшують можливості Кремля фінансувати війну.

У звіті Департаменту зовнішньої розвідки зазначається, що повного краху економіки РФ наразі не прогнозують. Водночас фіксуються численні ознаки стагнації, які можуть створити додаткові виклики для російської влади.

Посилення контролю та можливі ризики

На тлі економічних труднощів Кремль посилює контроль над суспільством, яке вже суттєво обмежене в демократичних правах і свободах. Однак такі дії можуть мати зворотний ефект.

"Історія показує, що посилення соціального контролю раніше підштовхувало росіян до рішення йти на ризиковані кроки", - зазначив Розін.

Він також наголосив, що стримуючим фактором для Росії є тверда й послідовна позиція Заходу.

"Саме тверда і спокійна готовність - ось що насправді стримує Росію. Так ми показуємо Кремлю ті якості, яких він найбільше боїться: ми вільні, рішучі і наполегливі, і ми приймаємо рішення самостійно, без зовнішнього тиску", - підсумував Розін.

Що передувало?

У своєму щорічному звіті Департамент зовнішньої розвідки також вказує, що Росія планує значне розширення свого арсеналу безпілотних літальних апаратів і збільшення обсягів виробництва боєприпасів. Зокрема, в російській армії планується створити близько 190 батальйонів безпілотних систем, і за останні чотири роки виробництво артилерійських снарядів в країні зросло в 17 разів.