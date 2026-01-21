Британія назвала Росію головним чинником напруженості у Гренландії
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі наголосив, що головним противником НАТО залишається Росія, на тлі загострення суперечок між Європою та США щодо Гренландії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, його заява пролунала під час пресконференції з данським міністром оборони Троельсом Лундом Поульсеном у Копенгагені.
Британський міністр оборони підкреслив, що у часи невизначеності європейці мають пам’ятати про загрозу з боку Росії, яка стосується всього континенту та НАТО. Також він наголосив на війні, яку веде Путін в Україні.
"Саме російські атаки посилюються в Україні, саме російська діяльність розширюється на Півночі з новими базами, і саме російська безрозсудність випробовує реакцію і рішучість НАТО", — заявив Джон Гілі.
Міністр також підкреслив важливість підтримки України та назвав її ключовим фактором безпеки у Європі. Він зазначив, що Велика Британія та Данія є одними з найактивніших прихильників Києва, надаючи військову допомогу. Гілі наголосив на необхідності підтримувати Україну сьогодні та готуватися до майбутнього миру.
Угода щодо Гренландії
Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що після зустрічі з генсеком НАТО Рютте вони сформували рамки майбутньої угоди щодо Гренландії.
"На основі дуже продуктивної зустрічі, яку я мав із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, ми сформували основу майбутньої угоди щодо Гренландії та, фактично, всього Арктичного регіону. Це рішення, якщо воно буде реалізовано, буде чудовим для Сполучених Штатів Америки та всіх країн НАТО",- написав глава Білого дому.
Трамп зазначив, що на основі цих домовленостей, він не запроваджуватиме мита, які мали набути чинності з 1 лютого.
"Проводяться додаткові обговорення щодо "Золотого купола", оскільки це стосується Гренландії", - написав Трамп.
За словами президента США, відповідальними за подальші переговори будуть віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф.
Що передувало
- Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
- Депутати Європарламенту вже заявили про готовність призупинити схвалення торговельної угоди між ЄС та США. Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання позачергового засідання Європейської ради для координації подальших дій.
- Трамп заявив, що Гренландія є надзвичайно важливою для національної та світової безпеки.
