Британия назвала Россию главным фактором напряженности в Гренландии
Министр обороны Великобритании Джон Гилли подчеркнул, что главным противником НАТО остается Россия, на фоне обострения споров между Европой и США по поводу Гренландии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, его заявление прозвучало во время пресс-конференции с датским министром обороны Троельсом Лундом Поульсеном в Копенгагене.
Британский министр обороны подчеркнул, что в период неопределенности европейцы должны помнить об угрозе со стороны России, которая касается всего континента и НАТО. Также он отметил войну, которую ведет Путин в Украине.
"Именно российские атаки усиливаются в Украине, именно российская деятельность расширяется на Севере с новыми базами, и именно российская безрассудная политика испытывает реакцию и решимость НАТО", - заявил Джон Гилли.
Министр также подчеркнул важность поддержки Украины и назвал ее ключевым фактором безопасности в Европе. Он отметил, что Великобритания и Дания являются одними из самых активных сторонников Киева, предоставляя военную помощь. Гилли подчеркнул необходимость поддерживать Украину сегодня и готовиться к будущему миру.
Соглашение по Гренландии
Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что после встречи с генсеком НАТО Рютте они сформировали рамки будущего соглашения по Гренландии.
"На основе очень продуктивной встречи, которую я провел с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, мы сформировали основу будущего соглашения по Гренландии и, фактически, всему Арктическому региону. Это решение, если оно будет реализовано, будет прекрасным для Соединенных Штатов Америки и всех стран НАТО", - написал глава Белого дома.
Трамп отметил, что на основе этих договоренностей он не будет вводить пошлины, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.
"Проводятся дополнительные обсуждения по "Золотому куполу", поскольку это касается Гренландии", - написал Трамп.
По словам президента США, ответственными за дальнейшие переговоры будут вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, специальный посланник Стив Уиткофф.
Что предшествовало
- Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
- Депутаты Европарламента уже заявили о готовности приостановить одобрение торгового соглашения между ЕС и США. Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета для координации дальнейших действий.
- Трамп заявил, что Гренландия является чрезвычайно важной для национальной и мировой безопасности.
