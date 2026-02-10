РФ остается угрозой, но нападение пока не готовит, - разведка Эстонии

Россия способна одновременно воевать против Украины и наращивать армию, однако признаков подготовки нападения на Эстонию и страны НАТО пока нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Поводов для паники нет: по оценке Департамента внешней разведки, Россия не намерена в следующем году нападать на Эстонию или другую страну-члена НАТО", – написал Розин во вступительном слове к ежегодному отчету Департамента внешней разведки. "Скорее всего, мы придем к аналогичному выводу и в следующем году. Эстония и вся Европа в целом приняли меры, которые заставляют Кремль очень тщательно взвешивать, стоит ли что-то делать. Наша задача – поддерживать такую ситуацию и в будущем", – добавил он.

В то же время Розин подчеркнул, что военная реформа, проводимая в России, в будущем усилит ее военные возможности, и для того, чтобы противостоять этому, Эстонии и другим странам НАТО необходимо продолжать инвестировать в укрепление своей обороноспособности. "Баланс сил в расчетах России должен всегда оставаться в нашу пользу", – отметил он.

Санкции имеют ощутимый эффект, но краха экономики РФ не ожидается

Несмотря на попытки России подорвать единство Запада через акты саботажа и вмешательства во внутренние дела других государств, ей не удалось ослабить готовность партнеров поддерживать Украину и усиливать санкционное давление на агрессора.

Хотя Москва находит способы обхода части ограничений, введенные санкции уже оказывают очевидное влияние на российскую экономику. Экспортные запреты на современные технологии, ограничения доступа к финансовым рынкам и препятствия для продажи нефти и газа постепенно уменьшают возможности Кремля финансировать войну.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания назвала Россию главным фактором напряженности в Гренландии

В отчете Департамента внешней разведки отмечается, что полного краха экономики РФ пока не прогнозируют. В то же время фиксируются многочисленные признаки стагнации, которые могут создать дополнительные вызовы для российской власти.

Усиление контроля и возможные риски

На фоне экономических трудностей Кремль усиливает контроль над обществом, которое и без того существенно ограничено в демократических правах и свободах. Однако такие действия могут иметь обратный эффект.

"История показывает, что усиление социального контроля ранее подталкивало россиян к решению идти на рискованные шаги", - отметил Розин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия готова письменно гарантировать ненападение на Европу, - Лавров

Он также подчеркнул, что сдерживающим фактором для России является твердая и последовательная позиция Запада.

"Именно твердая и спокойная готовность - вот что на самом деле сдерживает Россию. Так мы показываем Кремлю те качества, которых он больше всего боится: мы свободны, решительны и настойчивы, и мы принимаем решения самостоятельно, без внешнего давления", - подытожил Розин.

Что предшествовало?

В своем ежегодном отчете Департамент внешней разведки также указывает, что Россия планирует значительное расширение своего арсенала беспилотных летательных аппаратов и увеличение объемов производства боеприпасов. В частности, в российской армии планируется создать около 190 батальонов беспилотных систем, а за последние четыре года производство артиллерийских снарядов в стране выросло в 17 раз.