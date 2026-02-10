РУС
1 364 6

Россия масштабно наращивает войска БПЛА, - разведка Эстонии

РФ формирует полки морских дронов у границ Эстонии

Россия активно комплектует полки морских и воздушных беспилотников. В ближайшие годы ожидается дальнейшее расширение подразделений БПЛА, что усилит военный потенциал РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом говорится в ежегодном отчете Департамента внешней разведки Эстонии.

"В рамках текущей военной реформы, вероятно, планируется создание около 190 батальонов беспилотных систем. Большинство из них будут сформированы в сухопутных войсках, воздушно-десантных войсках и морской пехоте", - говорится в отчете.

Кроме того, в Департаменте отмечают, что в случае возможного конфликта с Россией союзникам нужно быть готовыми бороться с противником, который будет массово использовать беспилотные системы на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях как на земле, так и в воздухе и на море.

"Поэтому для НАТО критически важно достичь прорыва в разработке способности противодействовать дронам, чтобы сделать нынешние простые российские дроны, основанные на массовом производстве, неэффективными", - подчеркивают в Департаменте внешней разведки.

Россия разворачивает полки морских дронов

По данным департамента, Россия создает подразделения боевых морских беспилотников в составе всех своих флотилий. Балтийский флот сформировал полк морских беспилотных систем, а под командованием Ленинградского военного округа находится полк БПЛА. В настоящее время продолжается комплектование, вооружение и оснащение этих подразделений. Вероятно, в ближайшие годы в Балтийском флоте будет сформирован еще один полк беспилотных летательных аппаратов, а в дивизиях 6-й общевойсковой армии - батальоны БПЛА.

"Все эти подразделения усиливают текущие военные возможности России в непосредственной близости от Эстонии", - отметил Департамент внешней разведки.

Департамент указал, что темпы формирования подразделений беспилотных систем российскими вооруженными силами будут зависеть от продолжительности и результата войны в Украине, однако беспилотные системы, вероятно, станут одним из приоритетов российского вооружения.

РФ сможет обеспечить ВС необходимым количеством беспилотников

По оценке Департамента внешней разведки, российская военно-промышленная и гражданская отрасли, вероятно, смогут обеспечить вооруженные силы необходимым количеством беспилотных систем для снабжения новых подразделений.

Также в отчете отмечается, что в рамках проекта, инициированного российским правительством для сотрудничества государственного и частного сектора в разработке дронов, к 2030 году планируется привлечь миллион специалистов в эту сферу и внедрить курсы по беспилотным летательным аппаратам в 75% российских школ в рамках учебных программ.

беспилотник (4840) НАТО (10678) россия (98966) Эстония (1622)
У росії є Китай який може постачати їм мільйони безпілотників. На всі полки хватить.
показать весь комментарий
10.02.2026 11:47 Ответить
А у нас бла-бла-бла. Так уже 4 роки. Плани перемоги, плани справедливого миру, тепер уже стійкого миру, далі-хоч якогось миру і закінчиться капітуляцією. Мільйони дерев, доріг, дронів, ракет уже виробили язиком гундосого.
показать весь комментарий
10.02.2026 11:47 Ответить
Та ясно.Цікаво Мадяр теж блалала розказує вже другий місяць,що орки не встигають поповнюватись як рік тому.З дивана писати всяку лабуду багато розуму не потрібно..За вашою логікою москальня вже б стояла в закарпатті,якщо тільки блалала і нічого нема..
показать весь комментарий
10.02.2026 12:05 Ответить
Про це з передка вже більше року трублять. Але Зельоним не на часі. Міндіч-схеми в пріоритеті. Поки Зеля відволікає лохторат байками про мільйони дронів.
показать весь комментарий
10.02.2026 11:55 Ответить
У нас зато будуть відосити і ПОТУЖНА НЕЗЛАМНІСТЬ
показать весь комментарий
10.02.2026 11:57 Ответить
 
 