War&Sanctions: 21 завод РФ производит дроны для атак на Украину, - ГУР

ГУР назвало 21 компанию РФ, производящую БПЛА для войны

Проект War&Sanctions обнародовал данные о 21 российском предприятии, привлеченном к производству беспилотников для войны против Украины. 

В частности

  •  ООО "Агентство цифрового развития" — разработчик и производитель линейки грузовых БПЛА "Сварог", которые использовались подразделениями морской пехоты противника для обеспечения оккупационных сил на островах в дельте Днепра в Херсонской области;
  • Предприятия группы "Аэро-хит" — разработчика и производителя FPV-дронов "Велес", принадлежащих так называемому сенатору РФ от временно оккупированной Херсонской области Константину Басюку и получающих государственное финансирование из бюджета РФ;
  • КБ "Микроб" — разработчика одноименной серии FPV-дронов, а также АО "Площадь", которое создает для них системы автопилота и машинного зрения.

Часть опубликованной сегодня информации о предприятиях, привлеченных к обеспечению военной агрессии РФ, была предоставлена участниками международного хакатона War&Sanctions, который Главное управление разведки МО Украины провело в прошлом году.

Более половины компаний - без санкций

Как отмечается, обнародованные предприятия должны быть включены в "черные списки" ответственного бизнеса, финансовых учреждений и органов экспортного контроля в странах свободного мира.

В то же время более половины из них до сих пор не находятся под санкциями ни одного из государств санкционной коалиции. Это, по оценкам, позволяет государству-агрессору беспрепятственно получать необходимые технологии, комплектующие и финансирование для продолжения войны.

Необходимо усилить санкционное давление

В ГУР подчеркивают необходимость усиления санкционного давления и более жесткого контроля за соблюдением ограничительных мер.

Отмечается, что опыт, который российская армия и производители вооружений приобретают сегодня на поле боя в Украине, в будущем может быть использован Россией и ее союзниками - Ираном и КНДР - в новых конфликтах против цивилизованного мира.

Слабаки! У нас по тисячі в місяць фламінгів та нептунів виготовляють, і мільйон дронів! Говнокомандувич ягелох брехати не буде!
09.02.2026 13:21 Ответить
лохи.. в нас фламінго тисячами роблять, але ніхто не знає де..
09.02.2026 13:53 Ответить
Дуже корисна інформація від ГУР.
Головне що ви в курсі - хай виробляють, да ?
09.02.2026 13:28 Ответить
то ти задоволений своїм лайном?
12.02.2026 18:52 Ответить
Дуже корисна інформація від ГУР.
Головне що ви в курсі - хай виробляють, да ?
09.02.2026 13:28 Ответить
ГУР потрібно не про санаційний списки турбуватися, а знищувати робітників цих прідприємств і ***** на вік, стать, посаду або якісь інші причини. На роботі, на вулиці, дома, у крамницях, у лікарнях, на відпочинку. Щоб перед кожним виходом на роботу, на прогулянку, у крамницю сралися виходити із квартири, щоб сцялися знаходиться у себе в квартирі. Щоб однаково сралися як прибиральниця і охоронець, так і інженер, бухгалтер, секретарка або доставщик піци.
09.02.2026 13:33 Ответить
Гур провів розслідування і заспокоївся, від душі відтягло
09.02.2026 13:34 Ответить
Це значить що близький крах російської економіки. Не потягне країна стільки заводів. Треба просто триматися.
09.02.2026 13:39 Ответить
По любому. Та й пунктів незламності понаробили, незламність потужно аж б'є божою росою в очі
09.02.2026 13:52 Ответить
Пунктів незламності більше як москальських дронових заводів, так що шах і мат кацапня.
09.02.2026 14:20 Ответить
Від перемоги до перемоги під керівництвом любімого лідора!
09.02.2026 14:25 Ответить
Саме зараз слухаю Володимира Огризко - каже "ну ще цей рік російська економіка може проповзти". Так що ну ще цей рік, а в наступному то вже точно все, я ж кажу.
09.02.2026 14:29 Ответить
Якщо без єхидства, то біс його знає як довго рашка зможе ефективно воювати і наступати. Але українська влада робить все, щоб Україна не могла ефективно протистояти. Здається, що навіть коли рашка реально почне видихатись і пробуксовувати, зелені поци зроблять так, що Україна програє.
09.02.2026 17:58 Ответить
Якщо без єхидства, то я думаю так - якщо тобі чотири рази набрехали, то немає підстав вважати, що в п'ятий раз та сама людина (чи люди) кажуть правду. Якщо погортати новини, то в 22 році обіцяли крах економіки в наступному році, в 23, в 24 і в 25. Не розумію, чого треба вважати це правдою зараз. Швидше за все, це навпаки брехня.
09.02.2026 18:01 Ответить
Так, брехали. І продовжують брехати. Але і економіка рашки не в кращому стані. На жаль,з таким керівництвом як в Україні , навіть при позитивних тенденція більш ймовірно програти, ніж виграти.
09.02.2026 18:15 Ответить
А може справа взагалі не в російській економіці й не в українському керівництві й не в ефективності мобілізації навіть. Може все визначається просто тим чи впишуться за нас сильні світу цього (а то тільки США), чи ні. А все інше це тільки спектакль, аби бадьоріше було рухатися. Економіка, санкції, коаліції охочих - ну це все ж нічого не вирішує. Як ото у фокусника, в якого поки ти дивишся за руками, то магія відбувається зовсім в іншому місці.
09.02.2026 23:49 Ответить
09.02.2026 13:53 Ответить
Так ніхто не знає куди ці фламінго літає,головне,гроші вчасно вкрасти
09.02.2026 14:02 Ответить
Та у нас тих дронів настільки більше, що Зеля анонсує їхній продаж по всьому Світу!

09.02.2026 14:06
 
 