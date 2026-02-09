War&Sanctions: 21 завод РФ производит дроны для атак на Украину, - ГУР
Проект War&Sanctions обнародовал данные о 21 российском предприятии, привлеченном к производству беспилотников для войны против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал ГУР МО.
В частности
- ООО "Агентство цифрового развития" — разработчик и производитель линейки грузовых БПЛА "Сварог", которые использовались подразделениями морской пехоты противника для обеспечения оккупационных сил на островах в дельте Днепра в Херсонской области;
- Предприятия группы "Аэро-хит" — разработчика и производителя FPV-дронов "Велес", принадлежащих так называемому сенатору РФ от временно оккупированной Херсонской области Константину Басюку и получающих государственное финансирование из бюджета РФ;
- КБ "Микроб" — разработчика одноименной серии FPV-дронов, а также АО "Площадь", которое создает для них системы автопилота и машинного зрения.
Часть опубликованной сегодня информации о предприятиях, привлеченных к обеспечению военной агрессии РФ, была предоставлена участниками международного хакатона War&Sanctions, который Главное управление разведки МО Украины провело в прошлом году.
Более половины компаний - без санкций
Как отмечается, обнародованные предприятия должны быть включены в "черные списки" ответственного бизнеса, финансовых учреждений и органов экспортного контроля в странах свободного мира.
В то же время более половины из них до сих пор не находятся под санкциями ни одного из государств санкционной коалиции. Это, по оценкам, позволяет государству-агрессору беспрепятственно получать необходимые технологии, комплектующие и финансирование для продолжения войны.
Необходимо усилить санкционное давление
В ГУР подчеркивают необходимость усиления санкционного давления и более жесткого контроля за соблюдением ограничительных мер.
Отмечается, что опыт, который российская армия и производители вооружений приобретают сегодня на поле боя в Украине, в будущем может быть использован Россией и ее союзниками - Ираном и КНДР - в новых конфликтах против цивилизованного мира.
Головне що ви в курсі - хай виробляють, да ?