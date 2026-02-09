War&Sanctions: 21 завод РФ виробляє дрони для атак на Україну, - ГУР

Проєкт War&Sanctions оприлюднив дані про 21 російське підприємство, залучене до виробництва безпілотників для війни проти України.

Зокрема:

ТОВ "Агенство цифрового розвитку" - розробник і виробник лінійки вантажних БпЛА "Сварог", які використовувалися підрозділами морської піхоти противника для забезпечення окупаційних сил на островах у дельті Дніпра на Херсонщині;

Підприємства групи "Аеро-хіт" - розробника та виробника FPV-дронів "Велес", що належать так званому сенатору рф від тимчасово окупованої Херсонської області Костянтину Басюку та отримують державне фінансування з бюджету РФ;

КБ "Мікроб" - розробника однойменної серії FPV-дронів, а також АТ "Площадь", яке створює для них системи автопілота та машинного зору.

Частина опублікованої сьогодні інформації про підприємства, залучені до забезпечення військової агресії РФ, була надана учасниками міжнародного хакатону "War&Sanctions", який Головне управління розвідки МО України провело торік.

Понад половина компаній - без санкцій

Як зазначається, оприлюднені підприємства мають бути включені до "чорних списків" відповідального бізнесу, фінансових установ та органів експортного контролю у країнах вільного світу.

Водночас понад половина з них досі не перебуває під санкціями жодної з держав санкційної коаліції. Це, за оцінками, дозволяє державі-агресору безперешкодно отримувати необхідні технології, комплектуючі та фінансування для продовження війни.

Необхідно посилити санкційний тиск

У ГУР наголошують на необхідності посилення санкційного тиску та жорсткішого контролю за дотриманням обмежувальних заходів.

Зауважується, що досвід, який російська армія та виробники озброєнь здобувають сьогодні на полі бою в Україні, у майбутньому може бути використаний Росією та її союзниками — Іраном і КНДР — у нових конфліктах проти цивілізованого світу.

