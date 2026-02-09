УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8064 відвідувача онлайн
Новини РФ збільшила виробництво БПЛА
1 347 18

War&Sanctions: 21 завод РФ виробляє дрони для атак на Україну, - ГУР

ГУР назвало 21 компанію РФ, що виробляє БпЛА для війни

Проєкт War&Sanctions оприлюднив дані про 21 російське підприємство, залучене до виробництва безпілотників для війни проти України. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал ГУР МО.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зокрема:

  •  ТОВ "Агенство цифрового розвитку" - розробник і виробник лінійки вантажних БпЛА "Сварог", які використовувалися підрозділами морської піхоти противника для забезпечення окупаційних сил на островах у дельті Дніпра на Херсонщині;
  • Підприємства групи "Аеро-хіт" - розробника та виробника FPV-дронів "Велес", що належать так званому сенатору рф від тимчасово окупованої Херсонської області Костянтину Басюку та отримують державне фінансування з бюджету РФ;
  • КБ "Мікроб" - розробника однойменної серії FPV-дронів, а також АТ "Площадь", яке створює для них системи автопілота та машинного зору.

Частина опублікованої сьогодні інформації про підприємства, залучені до забезпечення військової агресії РФ, була надана учасниками міжнародного хакатону "War&Sanctions", який Головне управління розвідки МО України провело торік.

Понад половина компаній - без санкцій

Як зазначається, оприлюднені підприємства мають бути включені до "чорних списків" відповідального бізнесу, фінансових установ та органів експортного контролю у країнах вільного світу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оприлюднено інформацію про 15 спортсменів з РФ, які підтримують війну та претендують на участь у міжнародних змаганнях

Водночас понад половина з них досі не перебуває під санкціями жодної з держав санкційної коаліції. Це, за оцінками, дозволяє державі-агресору безперешкодно отримувати необхідні технології, комплектуючі та фінансування для продовження війни.

Необхідно посилити санкційний тиск

У ГУР наголошують на необхідності посилення санкційного тиску та жорсткішого контролю за дотриманням обмежувальних заходів.

Зауважується, що досвід, який російська армія та виробники озброєнь здобувають сьогодні на полі бою в Україні, у майбутньому може бути використаний Росією та її союзниками — Іраном і КНДР — у нових конфліктах проти цивілізованого світу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ГУР МО розкрило підприємства, залучені до виробництва модулів УМПК для авіабомб

Автор: 

росія (70023) санкції (13154) ГУР (872)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Слабаки! У нас по тисячі в місяць фламінгів та нептунів виготовляють, і мільйон дронів! Говнокомандувич ягелох брехати не буде!
показати весь коментар
09.02.2026 13:21 Відповісти
+7
лохи.. в нас фламінго тисячами роблять, але ніхто не знає де..
показати весь коментар
09.02.2026 13:53 Відповісти
+5
Дуже корисна інформація від ГУР.
Головне що ви в курсі - хай виробляють, да ?
показати весь коментар
09.02.2026 13:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слабаки! У нас по тисячі в місяць фламінгів та нептунів виготовляють, і мільйон дронів! Говнокомандувич ягелох брехати не буде!
показати весь коментар
09.02.2026 13:21 Відповісти
то ти задоволений своїм лайном?
показати весь коментар
12.02.2026 18:52 Відповісти
Дуже корисна інформація від ГУР.
Головне що ви в курсі - хай виробляють, да ?
показати весь коментар
09.02.2026 13:28 Відповісти
ГУР потрібно не про санаційний списки турбуватися, а знищувати робітників цих прідприємств і ***** на вік, стать, посаду або якісь інші причини. На роботі, на вулиці, дома, у крамницях, у лікарнях, на відпочинку. Щоб перед кожним виходом на роботу, на прогулянку, у крамницю сралися виходити із квартири, щоб сцялися знаходиться у себе в квартирі. Щоб однаково сралися як прибиральниця і охоронець, так і інженер, бухгалтер, секретарка або доставщик піци.
показати весь коментар
09.02.2026 13:33 Відповісти
Гур провів розслідування і заспокоївся, від душі відтягло
показати весь коментар
09.02.2026 13:34 Відповісти
Це значить що близький крах російської економіки. Не потягне країна стільки заводів. Треба просто триматися.
показати весь коментар
09.02.2026 13:39 Відповісти
По любому. Та й пунктів незламності понаробили, незламність потужно аж б'є божою росою в очі
показати весь коментар
09.02.2026 13:52 Відповісти
Пунктів незламності більше як москальських дронових заводів, так що шах і мат кацапня.
показати весь коментар
09.02.2026 14:20 Відповісти
Від перемоги до перемоги під керівництвом любімого лідора!
показати весь коментар
09.02.2026 14:25 Відповісти
Саме зараз слухаю Володимира Огризко - каже "ну ще цей рік російська економіка може проповзти". Так що ну ще цей рік, а в наступному то вже точно все, я ж кажу.
показати весь коментар
09.02.2026 14:29 Відповісти
Якщо без єхидства, то біс його знає як довго рашка зможе ефективно воювати і наступати. Але українська влада робить все, щоб Україна не могла ефективно протистояти. Здається, що навіть коли рашка реально почне видихатись і пробуксовувати, зелені поци зроблять так, що Україна програє.
показати весь коментар
09.02.2026 17:58 Відповісти
Якщо без єхидства, то я думаю так - якщо тобі чотири рази набрехали, то немає підстав вважати, що в п'ятий раз та сама людина (чи люди) кажуть правду. Якщо погортати новини, то в 22 році обіцяли крах економіки в наступному році, в 23, в 24 і в 25. Не розумію, чого треба вважати це правдою зараз. Швидше за все, це навпаки брехня.
показати весь коментар
09.02.2026 18:01 Відповісти
Так, брехали. І продовжують брехати. Але і економіка рашки не в кращому стані. На жаль,з таким керівництвом як в Україні , навіть при позитивних тенденція більш ймовірно програти, ніж виграти.
показати весь коментар
09.02.2026 18:15 Відповісти
А може справа взагалі не в російській економіці й не в українському керівництві й не в ефективності мобілізації навіть. Може все визначається просто тим чи впишуться за нас сильні світу цього (а то тільки США), чи ні. А все інше це тільки спектакль, аби бадьоріше було рухатися. Економіка, санкції, коаліції охочих - ну це все ж нічого не вирішує. Як ото у фокусника, в якого поки ти дивишся за руками, то магія відбувається зовсім в іншому місці.
показати весь коментар
09.02.2026 23:49 Відповісти
лохи.. в нас фламінго тисячами роблять, але ніхто не знає де..
показати весь коментар
09.02.2026 13:53 Відповісти
Так ніхто не знає куди ці фламінго літає,головне,гроші вчасно вкрасти
показати весь коментар
09.02.2026 14:02 Відповісти
Та у нас тих дронів настільки більше, що Зеля анонсує їхній продаж по всьому Світу!

показати весь коментар
09.02.2026 14:06 Відповісти
 
 