ГУР МО розкрило підприємства, залучені до виробництва модулів УМПК для авіабомб

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило нові дані про російські підприємства, задіяні у виробництві універсальних модулів планерування та корекції (УМПК), які Росія масово використовує для ударів по території України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ГУР МО, що відповідну інформацію розміщено в рубриці "Засоби ураження" на порталі War&Sanctions.

ГУР МО України представило інтерактивну 3D-модель УМПК, компонентну базу модулів, а також дані про 31 підприємство, залучене до їхнього виробництва. Опубліковані матеріали дають змогу детально простежити повний ланцюг виготовлення та постачання компонентів для цих засобів ураження.

Як Росія використовує УМПК

За допомогою УМПК російська армія перетворює некеровані авіабомби на керовані — так звані КАБи. Зокрема, модулі встановлюють на:

ФАБ-500М62;

ФАБ-250;

РБК-500;

ОДАБ-500 та ОДАБ-1500;

ФАБ-3000 та інші боєприпаси.

Модуль планерування та корекції складається із силової рами, носового обтічника, розкладних крил, елевонів і стабілізаторів та кріпиться до бомби за допомогою спеціальних хомутів. Наведення на ціль забезпечується системою керування планером "СМАРТ", супутниковою навігаційною системою "Комета" з завадозахищеною адаптивною антеною, а також безплатформенною інерціальною навігаційною системою.

У 2024 році Росія розпочала застосування авіабомб ФАБ-500Т із модулями підвищеної дальності УМПК-ПД. Такі модулі мають збільшену площу крила, подовжену силову раму, 12-елементну антену "Комета-М12" та оновлений блок "СМАРТ", що дозволяє значно збільшити дальність планування і застосування авіабомб.

Підприємства та санкційні прогалини

Ключовим розробником УМПК і виконавцем державного оборонного замовлення РФ є корпорація "Тактичне ракетне озброєння". Водночас за даними ГУР МО, шість підприємств із оприлюдненого переліку досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції. Зокрема, АТ "СКТБ "Курганприбор"" здійснює кінцеву збірку УМПК-250 та УМПК-500, а ЗАТ "Гефест і Т" розробляє й встановлює обчислювальні підсистеми СВП-24 "Гефест" на літаки Су-34, Су-35С і Су-24М. Відсутність санкцій дозволяє цим компаніям безперешкодно отримувати іноземні технології та обслуговувати фінансові операції через міжнародні банки.

