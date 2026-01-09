Понад половину підприємств "Уралвагонзаводу" досі не під санкціями, - ГУР

ГУР МО України на порталі War&Sanctions оприлюднило детальний перелік 41 підприємства, що входять до складу або перебувають під управлінням російського концерну "Уралвагонзавод".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у телеграм-каналі Головного управління розвідки України.

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Роль холдингу у війні проти України

"Уралвагонзавод" – бронетанковий холдинг російської держкорпорації "Ростєх".

Підприємства концерну виготовляють і модернізують: танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, Т-90МС "Прорив", важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок", бойові машини підтримки танків (БМПТ) та броньовані ремонтно-евакуаційні машини (БРЕМ).

Також на замовлення МО РФ концерн виготовляє залізничні вагони для перевезення особового складу та техніки.

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З 2022 року виробництво цивільних вагонів значно скоротили, віддаючи пріоритет державному оборонному замовленню.

Проблеми санкційного покриття

Попри стратегічне значення холдингу для війни проти України, 23 підприємства досі не перебувають під санкціями жодної країни коаліції.

Серед них:

конструкторське бюро, що розробило залізничні платформи для перевезення танків;

виробники навчальних стендів і тренажерів для екіпажів бронетехніки;

підприємства, що забезпечують виробництво ресурсами, обладнанням та супутніми послугами.

"Наразі розділ "ВПК агресора порталу War&Sanctions містить інформацію щодо 429 підприємств, що входять до складу або перебувають під управлінням п’яти холдингів корпорації "Ростєх".

Для кожного з них наведені ідентифікаційні дані, функції в структурі холдингу та "Ростєху" загалом, схема зв’язків і підпорядкування, а також відомості про застосовані санкції", - йдеться в повідомленні.

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