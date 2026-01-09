Более половины предприятий "Уралвагонзавода" до сих пор не под санкциями, - ГУР

ГУР МО Украины на портале War&Sanctions обнародовало подробный перечень 41 предприятия, входящих в состав или находящихся под управлением российского концерна "Уралвагонзавод".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления разведки Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Роль холдинга в войне против Украины

"Уралвагонзавод" – бронетанковый холдинг российской госкорпорации "Ростех".

Предприятия концерна производят и модернизируют: танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, Т-90МС "Прорыв", тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек", боевые машины поддержки танков (БМПТ) и бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ).

Также по заказу МО РФ концерн производит железнодорожные вагоны для перевозки личного состава и техники.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия продолжает покупать дефицитные шины для самолетов Michelin в обход санкций, – The Guardian

С 2022 года производство гражданских вагонов значительно сократили, отдавая приоритет государственному оборонному заказу.

Проблемы санкционного покрытия

Несмотря на стратегическое значение холдинга для войны против Украины, 23 предприятия до сих пор не находятся под санкциями ни одной страны коалиции.

Среди них:

конструкторское бюро, разработавшее железнодорожные платформы для перевозки танков;

производители учебных стендов и тренажеров для экипажей бронетехники;

предприятия, обеспечивающие производство ресурсами, оборудованием и сопутствующими услугами.

"В настоящее время раздел "ВПК агрессора" портала War&Sanctions содержит информацию о 429 предприятиях, входящих в состав или находящихся под управлением пяти холдингов корпорации "Ростех".

Для каждого из них приведены идентификационные данные, функции в структуре холдинга и "Ростеха" в целом, схема связей и подчинения, а также сведения о примененных санкциях", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия использует ледокольный танкер для обхода санкций США по экспорту СПГ, ‒ Bloomberg