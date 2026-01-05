Росія використовує криголамний танкер для обходу санкцій США щодо експорту СПГ, ‒ Bloomberg

Росія використовує єдиний криголамний танкер, щоб і взимку продовжувати експорт скрапленого природного газу (СПГ) із підсанкційного арктичного проєкту.

Криголамний танкер Christophe De Margerie у понеділок пришвартувався до підсанкційного заводу Arctic LNG 2 і готується відправити вже третю партію з 20 грудня, повідомляє Bloomberg.

Це судно є єдиним у російському тіньовому СПГ-флоті, здатним цілорічно працювати в замерзлих арктичних водах. Взимку лід навколо Arctic LNG 2 стає надто щільним для проходження звичайних танкерів, і минулого місяця одне зі суден було змушене припинити завантаження, оскільки не могло дістатися до термінала.

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Натомість Christophe De Margerie, побудований за стандартом Arc7, уже доставив дві останні партії газу до плавучого сховища Saam у Мурманській області. Звідти паливо можуть завантажувати звичайні судна та доправляти до Китаю ‒ єдиного покупця російського підсанкційного СПГ. Така схема, ймовірно, працюватиме доти, доки влітку не відкриється коротший східний маршрут після танення криги.

Можливість продовжувати експорт особливо важлива для Росії, яка намагається наростити продажі СПГ на тлі жорсткіших західних санкцій і втрати європейського ринку. Торік узимку Arctic LNG 2 був змушений суттєво знизити виробництво через брак відповідних суден та переповнені сховища.

Єдиний криголамний танкер забезпечує роботу Arctic LNG 2 лише на приблизно 25% від його доступних потужностей. Минулого місяця Росія завершила будівництво першого вітчизняного СПГ-танкера льодового класу "Олексій Косигін", який прямує до Арктики з Далекого Сходу. Очікується, що він також зможе збільшити обсяги експорту з цього заводу.

Як повідомлялося, чотири сенатори-демократи США ‒ Елізабет Воррен, Тім Кейн, Кріс Ван Холлен та Анджела Олсбрукс ‒ заявили, що адміністрація Дональда Трампа неналежним чином реалізує санкції проти російського газового термінала "Арктик СПГ-2".

Вони наголосили, що оператор проєкту, компанія "Новатек" (NVTK.MM), яка частково належить наближеним до Володимира Путіна особам, із серпня змогла продати близько 14 партій скрапленого природного газу. При цьому, зауважують сенатори, поставки здійснювалися із значними знижками для китайських покупців ‒ на рівні приблизно 30-40%.