ГУР МО раскрыло предприятия, привлеченные к производству модулей УМПК для авиабомб

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало новые данные о российских предприятиях, задействованных в производстве универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК), которые Россия массово использует для ударов по территории Украины.

соответствующая информация размещена в рубрике "Средства поражения" на портале War&Sanctions.

ГУР МО Украины представило интерактивную 3D-модель УМПК, компонентную базу модулей, а также данные о 31 предприятии, привлеченном к их производству. Опубликованные материалы позволяют детально проследить полную цепочку изготовления и поставки компонентов для этих средств поражения.

Как Россия использует УМПК

С помощью УМПК российская армия превращает неуправляемые авиабомбы в управляемые — так называемые КАБы. В частности, модули устанавливают на:

ФАБ-500М62;

ФАБ-250;

РБК-500;

ОДАБ-500 и ОДАБ-1500;

ФАБ-3000 и другие боеприпасы.

Модуль планирования и коррекции состоит из силовой рамы, носового обтекателя, раскладных крыльев, элевонов и стабилизаторов и крепится к бомбе с помощью специальных хомутов. Наведение на цель обеспечивается системой управления планером "СМАРТ", спутниковой навигационной системой "Комета" с помехозащищенной адаптивной антенной, а также бесплатформенной инерциальной навигационной системой.

В 2024 году Россия начала применение авиабомб ФАБ-500Т с модулями повышенной дальности УМПК-ПД. Такие модули имеют увеличенную площадь крыла, удлиненную силовую раму, 12-элементную антенну "Комета-М12" и обновленный блок "СМАРТ", что позволяет значительно увеличить дальность планирования и применения авиабомб.

Предприятия и санкционные пробелы

Ключевым разработчиком УМПК и исполнителем государственного оборонного заказа РФ является корпорация "Тактическое ракетное вооружение". В то же время, по данным ГУР МО, шесть предприятий из обнародованного перечня до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции. В частности, АО "СКТБ "Курганприбор"" осуществляет конечную сборку УМПК-250 и УМПК-500, а ЗАО "Гефест и Т" разрабатывает и устанавливает вычислительные подсистемы СВП-24 "Гефест" на самолеты Су-34, Су-35С и Су-24М. Отсутствие санкций позволяет этим компаниям беспрепятственно получать иностранные технологии и обслуживать финансовые операции через международные банки.

