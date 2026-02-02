Новости Санкции против России
ГУР МО раскрыло предприятия, привлеченные к производству модулей УМПК для авиабомб

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало новые данные о российских предприятиях, задействованных в производстве универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК), которые Россия массово использует для ударов по территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ГУР МО, соответствующая информация размещена в рубрике "Средства поражения" на портале War&Sanctions.

ГУР МО Украины представило интерактивную 3D-модель УМПК, компонентную базу модулей, а также данные о 31 предприятии, привлеченном к их производству. Опубликованные материалы позволяют детально проследить полную цепочку изготовления и поставки компонентов для этих средств поражения.

Как Россия использует УМПК

С помощью УМПК российская армия превращает неуправляемые авиабомбы в управляемые — так называемые КАБы. В частности, модули устанавливают на:

  • ФАБ-500М62;

  • ФАБ-250;

  • РБК-500;

  • ОДАБ-500 и ОДАБ-1500;

  • ФАБ-3000 и другие боеприпасы.

Модуль планирования и коррекции состоит из силовой рамы, носового обтекателя, раскладных крыльев, элевонов и стабилизаторов и крепится к бомбе с помощью специальных хомутов. Наведение на цель обеспечивается системой управления планером "СМАРТ", спутниковой навигационной системой "Комета" с помехозащищенной адаптивной антенной, а также бесплатформенной инерциальной навигационной системой.

В 2024 году Россия начала применение авиабомб ФАБ-500Т с модулями повышенной дальности УМПК-ПД. Такие модули имеют увеличенную площадь крыла, удлиненную силовую раму, 12-элементную антенну "Комета-М12" и обновленный блок "СМАРТ", что позволяет значительно увеличить дальность планирования и применения авиабомб.

Предприятия и санкционные пробелы

Ключевым разработчиком УМПК и исполнителем государственного оборонного заказа РФ является корпорация "Тактическое ракетное вооружение". В то же время, по данным ГУР МО, шесть предприятий из обнародованного перечня до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции. В частности, АО "СКТБ "Курганприбор"" осуществляет конечную сборку УМПК-250 и УМПК-500, а ЗАО "Гефест и Т" разрабатывает и устанавливает вычислительные подсистемы СВП-24 "Гефест" на самолеты Су-34, Су-35С и Су-24М. Отсутствие санкций позволяет этим компаниям беспрепятственно получать иностранные технологии и обслуживать финансовые операции через международные банки.

Топ комментарии
+8
А нам це навіщо?
Передайте тим, хто може поцілити, в вже сюди - звіт про влучання.
02.02.2026 10:31 Ответить
+6
тепер москалота знає про те що відомо нашій розвідці... це просто ППЦ, нащо ці зливи інфи? Знаєте, то бийте по цим підприємствам мовчки. Чи може так публічно москалоту тепер попереджають про небезпеку?
02.02.2026 10:40 Ответить
+4
Чому в Україні не роблять нічого подібного а лише відосіки пиляють?
02.02.2026 10:31 Ответить
