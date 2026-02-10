Росія масштабно нарощує війська БпЛА, - розвідка Естонії

Росія активно комплектує полки морських і повітряних безпілотників. У найближчі роки очікується подальше розширення підрозділів БПЛА, що посилить військовий потенціал РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це йдеться у щорічному звіті Департаменту зовнішньої розвідки Естонії.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"В рамках поточної військової реформи, ймовірно, планується створення близько 190 батальйонів безпілотних систем. Більшість з них будуть сформовані в сухопутних військах, повітряно-десантних військах і морській піхоті", - йдеться у звіті.

Крім того, у Департаменті зазначають, що у разі можливого конфлікту з Росією союзникам потрібно бути готовими боротися з противником, який буде масово використовувати безпілотні системи на стратегічному, оперативному і тактичному рівнях як на землі, так і в повітрі і на морі.

"Тому для НАТО критично важливо досягти прориву в розробці здатності протидіяти дронам, щоб зробити нинішні прості російські дрони, засновані на масовому виробництві, неефективними", - підкреслюють у Департаменті зовнішньої розвідки.

Росія розгортає полки морських дронів

За даними департаменту, Росія створює підрозділи бойових морських безпілотників у складі всіх своїх флотилій. Балтійський флот сформував полк морських безпілотних систем, а під командуванням Ленінградського військового округу знаходиться полк БПЛА. Наразі триває комплектування, озброєння та оснащення цих підрозділів. Ймовірно, в найближчі роки в Балтійському флоті буде сформовано ще один полк безпілотних літальних апаратів, а в дивізіях 6-ї загальновійськової армії - батальйони БпЛА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": War&Sanctions: 21 завод РФ виробляє дрони для атак на Україну, - ГУР

"Всі ці підрозділи посилюють поточні військові можливості Росії в безпосередній близькості від Естонії", - зазначив Департамент зовнішньої розвідки.

Департамент вказав, що темпи формування підрозділів безпілотних систем російськими збройними силами будуть залежати від тривалості та результату війни в Україні, проте безпілотні системи, ймовірно, стануть одним із пріоритетів російського озброєння.

РФ зможе забезпечити ЗС необхідною кількістю безпілотників

За оцінкою Департаменту зовнішньої розвідки, російська військово-промислова та цивільна галузі, ймовірно, зможуть забезпечити збройні сили необхідною кількістю безпілотних систем для постачання нових підрозділів.

Також у звіті зазначається, що в рамках проєкту, ініційованого російським урядом для співпраці державного і приватного сектора в розробці дронів, до 2030 року планується залучити мільйон фахівців у цю сферу і впровадити курси з безпілотних літальних апаратів у 75% російських шкіл в рамках навчальних програм.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія будує імперію дронів: до безпілотної індустрії вже залучено понад 900 компаній, - Defense News