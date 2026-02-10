РУС
Япония опровергла информацию об участии в программе PURL НАТО для Украины

Япония предоставит Украине более 3 млрд долларов за счет замороженных российских активов

Правительство Японии опровергло сообщения СМИ о якобы намерении Токио присоединиться к программе поддержки Украины PURL, в рамках которой планировалось закупать американское снаряжение для передачи Киеву.

Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Минору Кихара, передает Цензор.НЕТ.

В то же время он подчеркнул, что Япония и в дальнейшем будет поддерживать Украину, в частности помогая в восстановлении страны и укреплении ее общества и экономики.

Ранее сообщалось, что Япония планирует присоединиться к инициативе НАТО PURL.

PURL: что известно?

PURL — это международная программа (инициатива), которая координирует приобретение произведенной в США оборонной техники для Украины за средства партнеров, особенно стран НАТО. Она ускоряет поставки важного вооружения и поддерживает украинскую оборону во время войны.

Программа заработала в августе 2025 года.

За несколько месяцев взносы стран-партнеров превысили несколько миллиардов долларов (по состоянию на конец 2025 года более $4 млрд, и к проекту присоединились более 20 стран).

Украинские власти считают, что в год программе требуется около $15 млрд долларов для полного покрытия потребностей.

К инициативе присоединились европейские страны и НАТО-партнеры — среди них: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Испания и другие.

Через PURL Украина получила уже несколько пакетов поддержки, включая:

  • ракеты для систем Patriot,

  • боеприпасы для HIMARS,

  • другое важное американское вооружение.

Это в значительной степени помогает укрепить оборону и противодействовать наступлению РФ.

Автор: 

НАТО (10678) Япония (1336) война в Украине (7702)
Самурії - сцикуни
10.02.2026 13:55 Ответить
А тi хто написав про нібито намір Токіо приєднатися до програми підтримки України PURL, у межах якої планувалося закуповувати американське спорядження для передачі Києву - звичайнiсенькi пiстуни та хайпожери....
10.02.2026 14:03 Ответить
Відновлення? У Покровську колись вже відновлювали клумби із тротуарами… Світ хворий…
10.02.2026 13:58 Ответить
У них в конституції заборонено експорт зброї. Але навіть якщо й так - хіба не можна знайти якийсь "обхідний маневр"? Нам від них потрібні ракети для петріотів, що використовуватимуться виключно для захисту. Це так важко зробити? Чи це просто виправдання їхньому небажанню допомогти?
10.02.2026 14:30 Ответить
"У них в конституції заборонено експорт зброї"

речь не об экспорте оружия, а об участии в программе PURL
10.02.2026 15:26 Ответить
Рішення не брати участь у PURL насамперед пояснюється конституційними обмеженнями.

У Статті 9 Конституції Японії йдеться про офіційну відмову від військових дій та застосування сили для вирішення міжнародних суперечок, обмежуючи можливості країни надавати пряму військову допомогу.

Японська заборона на експорт зброї, відома як «Три принципи заборони на експорт зброї», була фактичним законом, що регулював експорт військової техніки за межі країни.

Основою заборони були Три принципи експорту зброї (японською: 武器輸出三原則 Buki-yushutsu-sangensoku), прийняті у 1967 році. Вони стосувалися ситуацій, в яких зброя не могла бути експортована з Японії до:

- країн комуністичного блоку
- країн, на які накладено ембарго на експорт зброї згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН
- країн, які беруть участь або можуть брати участь у міжнародних конфліктах
10.02.2026 17:40 Ответить
зато Лукашенко підор вусатий запусте виробництво снарядів для Раші.
показать весь комментарий
10.02.2026 15:26 Ответить
З такою допомогою ще 1000 років будете мріяти про повернення північних територій.
показать весь комментарий
10.02.2026 17:08 Ответить
 
 