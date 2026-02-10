Япония опровергла информацию об участии в программе PURL НАТО для Украины
Правительство Японии опровергло сообщения СМИ о якобы намерении Токио присоединиться к программе поддержки Украины PURL, в рамках которой планировалось закупать американское снаряжение для передачи Киеву.
Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Минору Кихара, передает Цензор.НЕТ.
В то же время он подчеркнул, что Япония и в дальнейшем будет поддерживать Украину, в частности помогая в восстановлении страны и укреплении ее общества и экономики.
Ранее сообщалось, что Япония планирует присоединиться к инициативе НАТО PURL.
PURL: что известно?
PURL — это международная программа (инициатива), которая координирует приобретение произведенной в США оборонной техники для Украины за средства партнеров, особенно стран НАТО. Она ускоряет поставки важного вооружения и поддерживает украинскую оборону во время войны.
Программа заработала в августе 2025 года.
За несколько месяцев взносы стран-партнеров превысили несколько миллиардов долларов (по состоянию на конец 2025 года более $4 млрд, и к проекту присоединились более 20 стран).
Украинские власти считают, что в год программе требуется около $15 млрд долларов для полного покрытия потребностей.
К инициативе присоединились европейские страны и НАТО-партнеры — среди них: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Испания и другие.
Через PURL Украина получила уже несколько пакетов поддержки, включая:
-
ракеты для систем Patriot,
-
боеприпасы для HIMARS,
-
другое важное американское вооружение.
Это в значительной степени помогает укрепить оборону и противодействовать наступлению РФ.
речь не об экспорте оружия, а об участии в программе PURL
У Статті 9 Конституції Японії йдеться про офіційну відмову від військових дій та застосування сили для вирішення міжнародних суперечок, обмежуючи можливості країни надавати пряму військову допомогу.
Японська заборона на експорт зброї, відома як «Три принципи заборони на експорт зброї», була фактичним законом, що регулював експорт військової техніки за межі країни.
Основою заборони були Три принципи експорту зброї (японською: 武器輸出三原則 Buki-yushutsu-sangensoku), прийняті у 1967 році. Вони стосувалися ситуацій, в яких зброя не могла бути експортована з Японії до:
- країн комуністичного блоку
- країн, на які накладено ембарго на експорт зброї згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН
- країн, які беруть участь або можуть брати участь у міжнародних конфліктах