Зеленский отреагировал на инициативу Каллас относительно требований ЕС к России: "Мне неизвестны детали"
Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не знаком с деталями перечня требований, которые Европа намерена предъявить РФ в рамках потенциального соглашения о завершении российско-украинской войны.
Об этом он сказал во время общения с журналистами 11 февраля, передает "ЕП", сообщает Цензор.НЕТ.
Требования ЕС к РФ
"Что касается требований Европейского Союза к России, то, наверное, что-то разрабатывается, если честно, я не знаю этих деталей, мне это неизвестно. Мы благодарны Европейскому Союзу, что у них такая твердая позиция, что безусловно должно быть возвращение украинских детей", - сказал глава государства.
Он также отметил, что впервые слышит о требовании сокращения российской армии.
"Это как Россия хотела от нас сокращения армии. Я считаю, что это суверенное право каждого государства. Безусловно, мы хотели бы, чтобы армия в России была меньше, но я не думаю, что Европа может на это повлиять", - считает Зеленский.
Диалог ЕС с РФ
Также глава государства высказался о возможных переговорах Европы с Россией. По его мнению, Россия будет использовать это, чтобы унизить Европу.
"На мой взгляд, и Америка, и Европа должны работать вместе исключительно с Украиной, потому что поднимаются исключительно наши вопросы... Вместе Америка и Европа точно сильнее", - добавил Зеленский.
Что предшествовало
"Мені невідомі деталі" ?
ЗЄбіл !
.
- ні про Ермака
- ні про Арестовича
- ні про крадіжки
- ні про диверсії
- ні про те що всі коло тебе евреї або рузкіе
- ні про російське громадянство всіх коло тебе
Вову потрібно ставити вже перед фактом, або раком!