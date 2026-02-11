РУС
Зеленский отреагировал на инициативу Каллас относительно требований ЕС к России: "Мне неизвестны детали"

Зеленский о возможных требованиях ЕС к РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не знаком с деталями перечня требований, которые Европа намерена предъявить РФ в рамках потенциального соглашения о завершении российско-украинской войны.

Об этом он сказал во время общения с журналистами 11 февраля, передает "ЕП", сообщает Цензор.НЕТ.

Требования ЕС к РФ 

"Что касается требований Европейского Союза к России, то, наверное, что-то разрабатывается, если честно, я не знаю этих деталей, мне это неизвестно. Мы благодарны Европейскому Союзу, что у них такая твердая позиция, что безусловно должно быть возвращение украинских детей", - сказал глава государства.

Он также отметил, что впервые слышит о требовании сокращения российской армии.

"Это как Россия хотела от нас сокращения армии. Я считаю, что это суверенное право каждого государства. Безусловно, мы хотели бы, чтобы армия в России была меньше, но я не думаю, что Европа может на это повлиять", - считает Зеленский.

Диалог ЕС с РФ

Также глава государства высказался о возможных переговорах Европы с Россией. По его мнению, Россия будет использовать это, чтобы унизить Европу.

"На мой взгляд, и Америка, и Европа должны работать вместе исключительно с Украиной, потому что поднимаются исключительно наши вопросы... Вместе Америка и Европа точно сильнее", - добавил Зеленский. 

Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что высокая представительница ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз предложит перечень уступок, которых Европа должна требовать от РФ в рамках урегулирования войны в Украине.

россия (98966) Евросоюз (18163)
Топ комментарии
+14
ТА ТОБІ ВЗАГАЛІ НІЧОГО НЕ ВІДОМО

- ні про Ермака
- ні про Арестовича
- ні про крадіжки
- ні про диверсії
- ні про те що всі коло тебе евреї або рузкіе
- ні про російське громадянство всіх коло тебе
показать весь комментарий
11.02.2026 23:50 Ответить
+11
"Я нічого не знаю я нічого не чую, і взагалі.. відчепіться від мене!!! Я нічего вам не должен!!!"
показать весь комментарий
11.02.2026 23:49 Ответить
+9
ви уявляєте, щоб Порох заявив таке про перемовини по Україні:
"Мені невідомі деталі" ?

ЗЄбіл !

.
показать весь комментарий
12.02.2026 01:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
"Я нічого не знаю я нічого не чую, і взагалі.. відчепіться від мене!!! Я нічего вам не должен!!!"
показать весь комментарий
11.02.2026 23:49 Ответить
ви уявляєте, щоб Порох заявив таке про перемовини по Україні:
"Мені невідомі деталі" ?

ЗЄбіл !

.
показать весь комментарий
12.02.2026 01:30 Ответить
P.S. просто дайте грошей і робіт що хочете 😸
показать весь комментарий
12.02.2026 09:56 Ответить
ТА ТОБІ ВЗАГАЛІ НІЧОГО НЕ ВІДОМО

- ні про Ермака
- ні про Арестовича
- ні про крадіжки
- ні про диверсії
- ні про те що всі коло тебе евреї або рузкіе
- ні про російське громадянство всіх коло тебе
показать весь комментарий
11.02.2026 23:50 Ответить
Тому що, «Нічого про Україну без України», а не «Нічого про Україну без Зеленського».
показать весь комментарий
11.02.2026 23:53 Ответить
Боневтік, Бонездав, Бонезнав.
показать весь комментарий
12.02.2026 00:20 Ответить
Яке ще суверенне право у росії, якщо вона сама порушила всі права іншої країни.
показать весь комментарий
12.02.2026 02:11 Ответить
Во дурня клеїть.....майстер
показать весь комментарий
12.02.2026 05:02 Ответить
Поки Путін, поки і війна
показать весь комментарий
12.02.2026 06:02 Ответить
Зеленський відреагував на ініціативу Каллас щодо вимог ЄС до Росії: "Мені невідомі деталі" Після Давоського обсирання європейської руки, котра на утримання України і її народу виділила 90 лярдів невдячною "зегнидою" , тепер від ЄС багато чого він не буде знати.Чим менше знає тим менше зеленим поносом ср,,,є...
показать весь комментарий
12.02.2026 10:26 Ответить
В ЄС вже зрозуміли, що цьому зеленому балаболу, краще не розповідати про свої наміри.

Вову потрібно ставити вже перед фактом, або раком!
показать весь комментарий
12.02.2026 14:21 Ответить
 
 