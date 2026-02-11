Зеленский отреагировал на инициативу Каллас относительно требований ЕС к России: "Мне неизвестны детали"

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не знаком с деталями перечня требований, которые Европа намерена предъявить РФ в рамках потенциального соглашения о завершении российско-украинской войны.

Об этом он сказал во время общения с журналистами 11 февраля, передает "ЕП", сообщает Цензор.НЕТ.

Требования ЕС к РФ

"Что касается требований Европейского Союза к России, то, наверное, что-то разрабатывается, если честно, я не знаю этих деталей, мне это неизвестно. Мы благодарны Европейскому Союзу, что у них такая твердая позиция, что безусловно должно быть возвращение украинских детей", - сказал глава государства.

Он также отметил, что впервые слышит о требовании сокращения российской армии.

"Это как Россия хотела от нас сокращения армии. Я считаю, что это суверенное право каждого государства. Безусловно, мы хотели бы, чтобы армия в России была меньше, но я не думаю, что Европа может на это повлиять", - считает Зеленский.

Диалог ЕС с РФ

Также глава государства высказался о возможных переговорах Европы с Россией. По его мнению, Россия будет использовать это, чтобы унизить Европу.

"На мой взгляд, и Америка, и Европа должны работать вместе исключительно с Украиной, потому что поднимаются исключительно наши вопросы... Вместе Америка и Европа точно сильнее", - добавил Зеленский.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что высокая представительница ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз предложит перечень уступок, которых Европа должна требовать от РФ в рамках урегулирования войны в Украине.

