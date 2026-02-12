Рютте про гарантії безпеки для України: Будапешт не має повторитися

Війна Росії проти України повинна бути припинена таким чином, щоб Київ міг рухатися вперед як суверенна держава з гарантіями безпеки, а російський диктатор Путін ніколи більше не намагався напасти.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції після завершення зустрічі міністрів оборони Альянсу у штаб-квартирі НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

Мирні зусилля США

На думку Рютте, саме президент США Дональд Трамп вийшов з глухого кута в мирних переговорах з Путіним у лютому 2025 року.

"Це було надзвичайно важливо. І з того часу він послідовно просуває мирний процес через Марко Рубіо, Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа. Вони постійно працюють над цим. І я вважаю, що це надзвичайно важливо. Вони постійно інформують про свої дії, про поточний стан справ у мирному процесі, в якому вони очолюють зусилля разом з росіянами та українцями", - сказав він.

Гарантії безпеки

За словами генсека НАТО, "потім" відбувається дискусія про те, що ще може зробити Європа в мирному процесі.

"І я думаю, що цілком нормально вести таку дискусію, якщо європейці також будуть це робити... Тому що у нас є тільки одна мета, і ця мета полягає в тому, щоб закінчити цю війну таким чином, щоб Росія ніколи більше не намагалася напасти. Тому війна має бути закінчена таким чином, щоб Україна могла рухатися вперед як суверенна держава з гарантіями безпеки, щоб Путін ніколи більше не намагався напасти на Україну. Тобто, щоб не повторився Будапешт і Мінськ", - наголосив Рютте.

