Рютте про гарантії безпеки для України: Будапешт не має повторитися
Війна Росії проти України повинна бути припинена таким чином, щоб Київ міг рухатися вперед як суверенна держава з гарантіями безпеки, а російський диктатор Путін ніколи більше не намагався напасти.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції після завершення зустрічі міністрів оборони Альянсу у штаб-квартирі НАТО, інформує Цензор.НЕТ.
Мирні зусилля США
На думку Рютте, саме президент США Дональд Трамп вийшов з глухого кута в мирних переговорах з Путіним у лютому 2025 року.
"Це було надзвичайно важливо. І з того часу він послідовно просуває мирний процес через Марко Рубіо, Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа. Вони постійно працюють над цим. І я вважаю, що це надзвичайно важливо. Вони постійно інформують про свої дії, про поточний стан справ у мирному процесі, в якому вони очолюють зусилля разом з росіянами та українцями", - сказав він.
Гарантії безпеки
- За словами генсека НАТО, "потім" відбувається дискусія про те, що ще може зробити Європа в мирному процесі.
"І я думаю, що цілком нормально вести таку дискусію, якщо європейці також будуть це робити... Тому що у нас є тільки одна мета, і ця мета полягає в тому, щоб закінчити цю війну таким чином, щоб Росія ніколи більше не намагалася напасти. Тому війна має бути закінчена таким чином, щоб Україна могла рухатися вперед як суверенна держава з гарантіями безпеки, щоб Путін ніколи більше не намагався напасти на Україну. Тобто, щоб не повторився Будапешт і Мінськ", - наголосив Рютте.
Пункт 3. Здійснити децентралізацію влади, зокрема через ухвалення Закону України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» (Закон про особливий статус).
2. Ну, ОК, то есть, из всего мною написанного, это единственное, что ты нашел возразить.
Так и тогда публиковались исключительно протоколы. Причем два разных варианта - от пи@аров и от Украины.
Вот часть варианта от пи@аров, и я в упор не вижу там термина соглашение.
1. И где вы в тексте протоколов видели об отдаче наших территорий? Вы их текст хоть в глаза видели? В минских протоколах реально был написан порядок и условия возвращения Украине оккупированных территорий. Только свидетелям секты этого не растолковали по Г+Г. А вот подписанная в 2019 зеленым гельминтом формула Штайнмайера уже переворачивала их с ног на голову.
3. Бред и фантазии, не имеющие ничего общего с реальностью. И ***** называют "Путин" у нас сейчас только конченные дебилы. Надеюсь это вполне доходчиво?
Kisulka Kis
Мінськ - туфта.
Давайте спробуємо умовний Стамбул, може це спрацює, нє? Повинно щось колись спрацювати.
П.с. чому критикувати "мінск" якщо Потужні гаранти НЕ залякали расію, не вмовили припинити агресію. Презедент🇺🇦 відвернув повномасштабну війну з мізером карт на руках!!