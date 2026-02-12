Рютте про гарантії безпеки для України: Будапешт не має повторитися

Війна Росії проти України повинна бути припинена таким чином, щоб Київ міг рухатися вперед як суверенна держава з гарантіями безпеки, а російський диктатор Путін ніколи більше не намагався напасти.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції після завершення зустрічі міністрів оборони Альянсу у штаб-квартирі НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

Мирні зусилля США

На думку Рютте, саме президент США Дональд Трамп вийшов з глухого кута в мирних переговорах з Путіним у лютому 2025 року.

"Це було надзвичайно важливо. І з того часу він послідовно просуває мирний процес через Марко Рубіо, Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа. Вони постійно працюють над цим. І я вважаю, що це надзвичайно важливо. Вони постійно інформують про свої дії, про поточний стан справ у мирному процесі, в якому вони очолюють зусилля разом з росіянами та українцями", - сказав він.

Гарантії безпеки

  • За словами генсека НАТО, "потім" відбувається дискусія про те, що ще може зробити Європа в мирному процесі.

"І я думаю, що цілком нормально вести таку дискусію, якщо європейці також будуть це робити... Тому що у нас є тільки одна мета, і ця мета полягає в тому, щоб закінчити цю війну таким чином, щоб Росія ніколи більше не намагалася напасти. Тому війна має бути закінчена таким чином, щоб Україна могла рухатися вперед як суверенна держава з гарантіями безпеки, щоб Путін ніколи більше не намагався напасти на Україну. Тобто, щоб не повторився Будапешт і Мінськ", - наголосив Рютте.

Было бы чудом, если бы Зеле удалось все откатить к минским протоколам. Но не с нашим счастьем.
12.02.2026 20:06 Відповісти
И вернуться к границам времени минских протоколов.
12.02.2026 20:09 Відповісти
Ага, времен Януковича еще лучше, только не делает яныка хорошим президентом! Также не делает Минские соглашения хорошими!
12.02.2026 20:34 Відповісти
Это был компромисс в условиях практически полного отсутствия армии. И вы сами протоколы в глаза видели?
12.02.2026 21:31 Відповісти
Иначе не говорил бы. В интернете есть и сами Минские и что боле важно проект временной автономии для Данбаса на который ссылаются Минские - вот там полная опа!
13.02.2026 02:09 Відповісти
Ну и где здесь про автономию?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB

https://www.dialog.ua/news/17050_1410053938
13.02.2026 10:35 Відповісти
Чукча писатель, чукча не читатель?
Пункт 3. Здійснити децентралізацію влади, зокрема через ухвалення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%C2%BB Закону України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» (Закон про особливий статус).
13.02.2026 14:24 Відповісти
Так у нас и была произведена децентрализация власти в 2015-2019 годах. Это одна из реформ при Порошенко. Тогда все регионы что, стали автономными? Так, чукча читатель?
13.02.2026 15:50 Відповісти
Мені твоя трактовка абсолютно не цікава. Там є силка на конкретний документ який Україна мала прийняти - прочитай його, а то тільки пишеш. І там кошмар в стилі прокуратура, міліція і т.д. все їхнє, право вєто на глобальні рішення України (привіт і пока НАТО з ЄС), но Україна мала виплачувати пенсії і відродження регіону зі свого карману. Про мову і т.д. це взагалі окрема "пісня"...
13.02.2026 19:43 Відповісти
Мне точно так-же абсолютно фиолетова твоя трактовка. И еще раз - не путай свои фантазии, хотелки ***** и формулу Штайнмайера с реальными Минскими протоколами.
13.02.2026 21:45 Відповісти
А я не трактую - пункт 3 вказан ТОЧНИЙ закон який ми маємо прийняти - почитай його. Але ж ти чучка писатель не читатель, ну да =(
14.02.2026 03:56 Відповісти
Та ты шо?

13.02.2026 10:32 Відповісти
1. Этот протокол был написан 5.09.2014. Он потерял силу после заключения Минских соглашений 12.02.2015.
2. Ну, ОК, то есть, из всего мною написанного, это единственное, что ты нашел возразить.
13.02.2026 11:19 Відповісти
Я вообще не вижу ничего написанного

Так и тогда публиковались исключительно протоколы. Причем два разных варианта - от пи@аров и от Украины.

Вот часть варианта от пи@аров, и я в упор не вижу там термина соглашение.
13.02.2026 11:59 Відповісти
Ну и? Еще раз для непонятливого - так где там в шапке написано соглашение? Конкретно. Соглашение и протокол - это абсолютно разные вещи. И мне абсолютно фиолетово как протоколы называют дебилы. Аж неудобно как фиолетово.

1. И где вы в тексте протоколов видели об отдаче наших территорий? Вы их текст хоть в глаза видели? В минских протоколах реально был написан порядок и условия возвращения Украине оккупированных территорий. Только свидетелям секты этого не растолковали по Г+Г. А вот подписанная в 2019 зеленым гельминтом формула Штайнмайера уже переворачивала их с ног на голову.
3. Бред и фантазии, не имеющие ничего общего с реальностью. И ***** называют "Путин" у нас сейчас только конченные дебилы. Надеюсь это вполне доходчиво?
13.02.2026 13:25 Відповісти
Не для того воно в Оман літало.
12.02.2026 20:13 Відповісти
Треба було в Конституцію і в теорію Держави та Права вносити роз'яснення , що Автономія = юридично дорівнює самозабезпеченню, ніхт дотаціонен ))
12.02.2026 21:23 Відповісти
Не путайте минские протоколы и формулу Штайнмайера.
12.02.2026 21:29 Відповісти
як задовбали оці "качелі" - методика трампона при укладені договорів (угод)
12.02.2026 20:08 Відповісти
Та ні. Там прописані "консультації", і коли Зеленський про них згадував, англосакси посилали його нахер. Так просто, як співала Іра Білик.
12.02.2026 20:12 Відповісти
Это одноразовый свежевыпеченный бот. Его задача развести здесь срач. Не парьтесь.

Kisulka Kis

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 12.02.2026
12.02.2026 20:23 Відповісти
Подивись де була лінія фронту при тому "фуфлі" і де вона зараз.
12.02.2026 20:21 Відповісти
И именно чтобы это высрать ты, бот, и зарегился сегодня на сайте? Люблю я вас, одноразовых
12.02.2026 20:22 Відповісти
На кота треба надіти нашійник з дзвіночком, як казала розумна миша. А ось як, досі не придумала. Але три еврея Трампа придумають. Рютте в них вірить. Ніхера не робить, но вірить, так оно проще.
12.02.2026 20:10 Відповісти
Будапешт зашкварився.
Мінськ - туфта.
Давайте спробуємо умовний Стамбул, може це спрацює, нє? Повинно щось колись спрацювати.
12.02.2026 20:14 Відповісти
вбомбити московію в каменний вік , і щоб равалилася країн на 20 ... ось би що спробувати ... мрії ((
12.02.2026 20:32 Відповісти
Реалії для ****** в Україні, після зустрічі зеленського з єрмаком та патрушевим в Омана, видно усьому Світу!!!!
12.02.2026 20:24 Відповісти
ще гірше буде ? щоб не було повторення , треба перемогти і наказати московію.. а ви про це навіть думати боїтеся.
12.02.2026 20:31 Відповісти
но будет
12.02.2026 21:14 Відповісти
Х&й!!!! . При "мінську" нарід не сидів в бомбосховищах...
П.с. чому критикувати "мінск" якщо Потужні гаранти НЕ залякали расію, не вмовили припинити агресію. Презедент🇺🇦 відвернув повномасштабну війну з мізером карт на руках!!
12.02.2026 21:19 Відповісти
Не треба ля-ля. Зараз буде все гірше ніж Будапешт
12.02.2026 21:58 Відповісти
 
 