Рютте о гарантиях безопасности для Украины: Не должно быть повторения Будапешта

Война России против Украины должна быть остановлена таким образом, чтобы Киев мог двигаться вперед как суверенное государство с гарантиями безопасности, а российский диктатор Путин никогда больше не пытался напасть.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции после завершения встречи министров обороны Альянса в штаб-квартире НАТО, информирует Цензор.НЕТ.

Мирные усилия США

По мнению Рютте, именно президент США Дональд Трамп вышел из тупика в мирных переговорах с Путиным в феврале 2025 года.

"Это было чрезвычайно важно. И с тех пор он последовательно продвигает мирный процесс через Марко Рубио, Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа. Они постоянно работают над этим. И я считаю, что это чрезвычайно важно. Они постоянно информируют о своих действиях, о текущем состоянии дел в мирном процессе, в котором они возглавляют усилия вместе с россиянами и украинцами", - сказал он.

Гарантии безопасности

По словам генсека НАТО, "потом" происходит дискуссия о том, что еще может сделать Европа в мирном процессе.

"И я думаю, что вполне нормально вести такую дискуссию, если европейцы также будут это делать... Потому что у нас есть только одна цель, и эта цель заключается в том, чтобы закончить эту войну таким образом, чтобы Россия никогда больше не пыталась напасть. Поэтому война должна быть закончена таким образом, чтобы Украина могла двигаться вперед как суверенное государство с гарантиями безопасности, чтобы Путин никогда больше не пытался напасть на Украину. То есть, чтобы не повторился Будапешт и Минск", - подчеркнул Рютте.

