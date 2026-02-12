РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7977 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры Гарантии безопасности для Украины
1 191 38

Рютте о гарантиях безопасности для Украины: Не должно быть повторения Будапешта

рютте

Война России против Украины должна быть остановлена таким образом, чтобы Киев мог двигаться вперед как суверенное государство с гарантиями безопасности, а российский диктатор Путин никогда больше не пытался напасть.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции после завершения встречи министров обороны Альянса в штаб-квартире НАТО, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Мирные усилия США

По мнению Рютте, именно президент США Дональд Трамп вышел из тупика в мирных переговорах с Путиным в феврале 2025 года.

"Это было чрезвычайно важно. И с тех пор он последовательно продвигает мирный процесс через Марко Рубио, Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа. Они постоянно работают над этим. И я считаю, что это чрезвычайно важно. Они постоянно информируют о своих действиях, о текущем состоянии дел в мирном процессе, в котором они возглавляют усилия вместе с россиянами и украинцами", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рютте о поиске денег на оружие из США для Украины: Оставьте это дело мне

Гарантии безопасности

  • По словам генсека НАТО, "потом" происходит дискуссия о том, что еще может сделать Европа в мирном процессе.

"И я думаю, что вполне нормально вести такую дискуссию, если европейцы также будут это делать... Потому что у нас есть только одна цель, и эта цель заключается в том, чтобы закончить эту войну таким образом, чтобы Россия никогда больше не пыталась напасть. Поэтому война должна быть закончена таким образом, чтобы Украина могла двигаться вперед как суверенное государство с гарантиями безопасности, чтобы Путин никогда больше не пытался напасть на Украину. То есть, чтобы не повторился Будапешт и Минск", - подчеркнул Рютте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский отреагировал на инициативу Каллас относительно требований ЕС к России: "Мне неизвестны детали"

Автор: 

Рютте Марк (603) гарантии безопасности (435)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Было бы чудом, если бы Зеле удалось все откатить к минским протоколам. Но не с нашим счастьем.
показать весь комментарий
12.02.2026 20:06 Ответить
+8
И вернуться к границам времени минских протоколов.
показать весь комментарий
12.02.2026 20:09 Ответить
+7
Не для того воно в Оман літало.
показать весь комментарий
12.02.2026 20:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Было бы чудом, если бы Зеле удалось все откатить к минским протоколам. Но не с нашим счастьем.
показать весь комментарий
12.02.2026 20:06 Ответить
И вернуться к границам времени минских протоколов.
показать весь комментарий
12.02.2026 20:09 Ответить
Ага, времен Януковича еще лучше, только не делает яныка хорошим президентом! Также не делает Минские соглашения хорошими!
показать весь комментарий
12.02.2026 20:34 Ответить
Это был компромисс в условиях практически полного отсутствия армии. И вы сами протоколы в глаза видели?
показать весь комментарий
12.02.2026 21:31 Ответить
Иначе не говорил бы. В интернете есть и сами Минские и что боле важно проект временной автономии для Данбаса на который ссылаются Минские - вот там полная опа!
показать весь комментарий
13.02.2026 02:09 Ответить
Ну и где здесь про автономию?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB

https://www.dialog.ua/news/17050_1410053938
показать весь комментарий
13.02.2026 10:35 Ответить
Чукча писатель, чукча не читатель?
Пункт 3. Здійснити децентралізацію влади, зокрема через ухвалення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%C2%BB Закону України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» (Закон про особливий статус).
показать весь комментарий
13.02.2026 14:24 Ответить
Так у нас и была произведена децентрализация власти в 2015-2019 годах. Это одна из реформ при Порошенко. Тогда все регионы что, стали автономными? Так, чукча читатель?
показать весь комментарий
13.02.2026 15:50 Ответить
Мені твоя трактовка абсолютно не цікава. Там є силка на конкретний документ який Україна мала прийняти - прочитай його, а то тільки пишеш. І там кошмар в стилі прокуратура, міліція і т.д. все їхнє, право вєто на глобальні рішення України (привіт і пока НАТО з ЄС), но Україна мала виплачувати пенсії і відродження регіону зі свого карману. Про мову і т.д. це взагалі окрема "пісня"...
показать весь комментарий
13.02.2026 19:43 Ответить
Мне точно так-же абсолютно фиолетова твоя трактовка. И еще раз - не путай свои фантазии, хотелки ***** и формулу Штайнмайера с реальными Минскими протоколами.
показать весь комментарий
13.02.2026 21:45 Ответить
А я не трактую - пункт 3 вказан ТОЧНИЙ закон який ми маємо прийняти - почитай його. Але ж ти чучка писатель не читатель, ну да =(
показать весь комментарий
14.02.2026 03:56 Ответить
Та ты шо?

показать весь комментарий
13.02.2026 10:32 Ответить
1. Этот протокол был написан 5.09.2014. Он потерял силу после заключения Минских соглашений 12.02.2015.
2. Ну, ОК, то есть, из всего мною написанного, это единственное, что ты нашел возразить.
показать весь комментарий
13.02.2026 11:19 Ответить
Я вообще не вижу ничего написанного

Так и тогда публиковались исключительно протоколы. Причем два разных варианта - от пи@аров и от Украины.

Вот часть варианта от пи@аров, и я в упор не вижу там термина соглашение.
показать весь комментарий
13.02.2026 11:59 Ответить
Ну и? Еще раз для непонятливого - так где там в шапке написано соглашение? Конкретно. Соглашение и протокол - это абсолютно разные вещи. И мне абсолютно фиолетово как протоколы называют дебилы. Аж неудобно как фиолетово.

1. И где вы в тексте протоколов видели об отдаче наших территорий? Вы их текст хоть в глаза видели? В минских протоколах реально был написан порядок и условия возвращения Украине оккупированных территорий. Только свидетелям секты этого не растолковали по Г+Г. А вот подписанная в 2019 зеленым гельминтом формула Штайнмайера уже переворачивала их с ног на голову.
3. Бред и фантазии, не имеющие ничего общего с реальностью. И ***** называют "Путин" у нас сейчас только конченные дебилы. Надеюсь это вполне доходчиво?
показать весь комментарий
13.02.2026 13:25 Ответить
Не для того воно в Оман літало.
показать весь комментарий
12.02.2026 20:13 Ответить
Треба було в Конституцію і в теорію Держави та Права вносити роз'яснення , що Автономія = юридично дорівнює самозабезпеченню, ніхт дотаціонен ))
показать весь комментарий
12.02.2026 21:23 Ответить
Не путайте минские протоколы и формулу Штайнмайера.
показать весь комментарий
12.02.2026 21:29 Ответить
як задовбали оці "качелі" - методика трампона при укладені договорів (угод)
показать весь комментарий
12.02.2026 20:08 Ответить
Та ні. Там прописані "консультації", і коли Зеленський про них згадував, англосакси посилали його нахер. Так просто, як співала Іра Білик.
показать весь комментарий
12.02.2026 20:12 Ответить
Это одноразовый свежевыпеченный бот. Его задача развести здесь срач. Не парьтесь.

Kisulka Kis

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 12.02.2026
показать весь комментарий
12.02.2026 20:23 Ответить
Подивись де була лінія фронту при тому "фуфлі" і де вона зараз.
показать весь комментарий
12.02.2026 20:21 Ответить
И именно чтобы это высрать ты, бот, и зарегился сегодня на сайте? Люблю я вас, одноразовых
показать весь комментарий
12.02.2026 20:22 Ответить
На кота треба надіти нашійник з дзвіночком, як казала розумна миша. А ось як, досі не придумала. Але три еврея Трампа придумають. Рютте в них вірить. Ніхера не робить, но вірить, так оно проще.
показать весь комментарий
12.02.2026 20:10 Ответить
Будапешт зашкварився.
Мінськ - туфта.
Давайте спробуємо умовний Стамбул, може це спрацює, нє? Повинно щось колись спрацювати.
показать весь комментарий
12.02.2026 20:14 Ответить
вбомбити московію в каменний вік , і щоб равалилася країн на 20 ... ось би що спробувати ... мрії ((
показать весь комментарий
12.02.2026 20:32 Ответить
Реалії для ****** в Україні, після зустрічі зеленського з єрмаком та патрушевим в Омана, видно усьому Світу!!!!
показать весь комментарий
12.02.2026 20:24 Ответить
ще гірше буде ? щоб не було повторення , треба перемогти і наказати московію.. а ви про це навіть думати боїтеся.
показать весь комментарий
12.02.2026 20:31 Ответить
но будет
показать весь комментарий
12.02.2026 21:14 Ответить
Х&й!!!! . При "мінську" нарід не сидів в бомбосховищах...
П.с. чому критикувати "мінск" якщо Потужні гаранти НЕ залякали расію, не вмовили припинити агресію. Презедент🇺🇦 відвернув повномасштабну війну з мізером карт на руках!!
показать весь комментарий
12.02.2026 21:19 Ответить
Не треба ля-ля. Зараз буде все гірше ніж Будапешт
показать весь комментарий
12.02.2026 21:58 Ответить
 
 