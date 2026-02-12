Рютте о гарантиях безопасности для Украины: Не должно быть повторения Будапешта
Война России против Украины должна быть остановлена таким образом, чтобы Киев мог двигаться вперед как суверенное государство с гарантиями безопасности, а российский диктатор Путин никогда больше не пытался напасть.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции после завершения встречи министров обороны Альянса в штаб-квартире НАТО, информирует Цензор.НЕТ.
Мирные усилия США
По мнению Рютте, именно президент США Дональд Трамп вышел из тупика в мирных переговорах с Путиным в феврале 2025 года.
"Это было чрезвычайно важно. И с тех пор он последовательно продвигает мирный процесс через Марко Рубио, Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа. Они постоянно работают над этим. И я считаю, что это чрезвычайно важно. Они постоянно информируют о своих действиях, о текущем состоянии дел в мирном процессе, в котором они возглавляют усилия вместе с россиянами и украинцами", - сказал он.
Гарантии безопасности
- По словам генсека НАТО, "потом" происходит дискуссия о том, что еще может сделать Европа в мирном процессе.
"И я думаю, что вполне нормально вести такую дискуссию, если европейцы также будут это делать... Потому что у нас есть только одна цель, и эта цель заключается в том, чтобы закончить эту войну таким образом, чтобы Россия никогда больше не пыталась напасть. Поэтому война должна быть закончена таким образом, чтобы Украина могла двигаться вперед как суверенное государство с гарантиями безопасности, чтобы Путин никогда больше не пытался напасть на Украину. То есть, чтобы не повторился Будапешт и Минск", - подчеркнул Рютте.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.dialog.ua/news/17050_1410053938
Пункт 3. Здійснити децентралізацію влади, зокрема через ухвалення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%C2%BB Закону України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» (Закон про особливий статус).
2. Ну, ОК, то есть, из всего мною написанного, это единственное, что ты нашел возразить.
Так и тогда публиковались исключительно протоколы. Причем два разных варианта - от пи@аров и от Украины.
Вот часть варианта от пи@аров, и я в упор не вижу там термина соглашение.
1. И где вы в тексте протоколов видели об отдаче наших территорий? Вы их текст хоть в глаза видели? В минских протоколах реально был написан порядок и условия возвращения Украине оккупированных территорий. Только свидетелям секты этого не растолковали по Г+Г. А вот подписанная в 2019 зеленым гельминтом формула Штайнмайера уже переворачивала их с ног на голову.
3. Бред и фантазии, не имеющие ничего общего с реальностью. И ***** называют "Путин" у нас сейчас только конченные дебилы. Надеюсь это вполне доходчиво?
Мінськ - туфта.
Давайте спробуємо умовний Стамбул, може це спрацює, нє? Повинно щось колись спрацювати.
П.с. чому критикувати "мінск" якщо Потужні гаранти НЕ залякали расію, не вмовили припинити агресію. Презедент🇺🇦 відвернув повномасштабну війну з мізером карт на руках!!