Рютте о поиске денег на оружие из США для Украины: Оставьте это дело мне

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина продолжит получать американское оружие в рамках программы PURL и что для этого будет собрано достаточно средств.

Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Он сказал, что "абсолютно уверен", что военная техника и дальше будет поступать в Украину через инициативу PURL (Список приоритетных потребностей Украины), и что "мы сможем собрать достаточно средств для этого".

"Оставьте это дело мне, мы сделаем все возможное", - подчеркнул Рютте.

На вопрос, поддержит ли он развертывание международных сил в Украине после прекращения огня как часть гарантий безопасности, если Россия не согласится на такой шаг, Рютте ответил: он не реагирует на каждое заявление, которое идет из Москвы.

Программа PURL

PURL - это международная программа (инициатива), координирующая приобретение произведенной в США оборонной техники для Украины за средства партнеров, особенно стран НАТО. Она ускоряет поставки важного вооружения и поддерживает украинскую оборону во время войны.

Программа заработала в августе 2025 года.

За несколько месяцев взносы стран-партнеров превысили несколько миллиардов долларов (по состоянию на конец 2025 года более $4 млрд, и к проекту присоединились более 20 стран).

Украинские власти считают, что в год программе требуется около $15 млрд долларов для полного покрытия потребностей.

К инициативе присоединились европейские страны и НАТО-партнеры - среди них: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Испания и другие.

Через PURL Украина получила уже несколько пакетов поддержки, включая:

ракеты для систем Patriot,

боеприпасы для HIMARS,

другое важное американское вооружение.

