Рютте о поиске денег на оружие из США для Украины: Оставьте это дело мне
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина продолжит получать американское оружие в рамках программы PURL и что для этого будет собрано достаточно средств.
Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Он сказал, что "абсолютно уверен", что военная техника и дальше будет поступать в Украину через инициативу PURL (Список приоритетных потребностей Украины), и что "мы сможем собрать достаточно средств для этого".
"Оставьте это дело мне, мы сделаем все возможное", - подчеркнул Рютте.
На вопрос, поддержит ли он развертывание международных сил в Украине после прекращения огня как часть гарантий безопасности, если Россия не согласится на такой шаг, Рютте ответил: он не реагирует на каждое заявление, которое идет из Москвы.
Программа PURL
PURL - это международная программа (инициатива), координирующая приобретение произведенной в США оборонной техники для Украины за средства партнеров, особенно стран НАТО. Она ускоряет поставки важного вооружения и поддерживает украинскую оборону во время войны.
Программа заработала в августе 2025 года.
За несколько месяцев взносы стран-партнеров превысили несколько миллиардов долларов (по состоянию на конец 2025 года более $4 млрд, и к проекту присоединились более 20 стран).
Украинские власти считают, что в год программе требуется около $15 млрд долларов для полного покрытия потребностей.
К инициативе присоединились европейские страны и НАТО-партнеры - среди них: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Испания и другие.
Через PURL Украина получила уже несколько пакетов поддержки, включая:
ракеты для систем Patriot,
боеприпасы для HIMARS,
другое важное американское вооружение.
