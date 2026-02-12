Рютте про пошук грошей на зброю з США для України: Залиште цю справу мені
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна продовжить отримувати американську зброю в рамках програми PURL і що для цього буде зібрано достатньо коштів.
Про це він заявив на пресконференції після зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Він сказав, що "абсолютно впевнений", що військова техніка і далі надходитиме до України через ініціативу PURL (Список пріоритетних потреб України), і що "ми зможемо зібрати достатньо коштів для цього".
"Залиште цю справу мені, ми зробимо все можливе", - наголосив Рютте.
На запитання, чи підтримає він розгортання міжнародних сил в Україні після припинення вогню як частину гарантій безпеки, якщо Росія не погодиться на такий крок, Рютте відповів: він не реагує на кожну заяву, що йде з Москви.
Програма PURL
PURL — це міжнародна програма (ініціатива), що координує придбання США-виробленої оборонної техніки для України за кошти партнерів, особливо країн НАТО. Вона пришвидшує постачання важливого озброєння та підтримує українську оборону під час війни.
Програма запрацювала у серпні 2025 року.
За кілька місяців внески країн-партнерів перевищили кілька мільярдів доларів (станом на кінець 2025 року понад $4 млрд, і до проєкту приєднано понад 20 країн).
Українська влада вважає, що на рік програмі потрібно близько $15 млрд доларів для повного покриття потреб.
До ініціативи приєдналися європейські країни й НАТО-партнери — серед них: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Іспанія та інші.
Через PURL Україна отримала вже кілька пакетів підтримки, включно з:
ракетами для систем Patriot,
боєприпасмами для HIMARS,
іншим важливим американським озброєнням.
