Рютте про пошук грошей на зброю з США для України: Залиште цю справу мені

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна продовжить отримувати американську зброю в рамках програми PURL і що для цього буде зібрано достатньо коштів.

Про це він заявив на пресконференції після зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він сказав, що "абсолютно впевнений", що військова техніка і далі надходитиме до України через ініціативу PURL (Список пріоритетних потреб України), і що "ми зможемо зібрати достатньо коштів для цього".

"Залиште цю справу мені, ми зробимо все можливе", - наголосив Рютте.

На запитання, чи підтримає він розгортання міжнародних сил в Україні після припинення вогню як частину гарантій безпеки, якщо Росія не погодиться на такий крок, Рютте відповів: він не реагує на кожну заяву, що йде з Москви.

Програма PURL

PURL — це міжнародна програма (ініціатива), що координує придбання США-виробленої оборонної техніки для України за кошти партнерів, особливо країн НАТО. Вона пришвидшує постачання важливого озброєння та підтримує українську оборону під час війни.

Програма запрацювала у серпні 2025 року.

За кілька місяців внески країн-партнерів перевищили кілька мільярдів доларів (станом на кінець 2025 року понад $4 млрд, і до проєкту приєднано понад 20 країн).

Українська влада вважає, що на рік програмі потрібно близько $15 млрд доларів для повного покриття потреб.

До ініціативи приєдналися європейські країни й НАТО-партнери — серед них: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Іспанія та інші.

Через PURL Україна отримала вже кілька пакетів підтримки, включно з:

ракетами для систем Patriot,

боєприпасмами для HIMARS,

іншим важливим американським озброєнням.

