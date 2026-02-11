РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8002 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры
1 159 12

Новый раунд переговоров с США может состояться в следующий вторник или среду, - Зеленский

Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров по завершению войны с Россией.

Об этом он сообщил в интервью Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам главы государства, встреча может состояться во вторник или среду, однако пока неизвестно, согласится ли Россия на переговоры в США. Среди ключевых тем - инициатива Вашингтона по созданию свободной экономической зоны как буфера на востоке Донецкой области.

"Ни одна из сторон не заинтересована в идее свободной экономической зоны - ни россияне, ни мы. У нас разные взгляды на это. А договоренности были такими - давайте вернемся к следующей встрече с видением того, как это может выглядеть", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна отказаться от максималистских требований в войне против Украины, - спикер правительства ФРГ Корнелиус

Буферная зона

Президент подчеркнул, что в случае создания буферной зоны управление ею должна осуществлять Украина: "Если это наша территория, а это наша территория, то страна, чья это территория, должна ею управлять".

Он также сообщил, что администрация Дональда Трампа стремится подписать все документы одновременно. Украина же, по его словам, рассматривает возможность утверждения мирного соглашения либо парламентом, либо на национальном референдуме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Песков прокомментировал сообщения СМИ о планах Зеленского относительно выборов: "Говорить об этом пока рано"

Переговоры в ОАЭ

Отдельно Зеленский отметил, что во время переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах стороны обсуждали механизмы прекращения огня и мониторинг с участием США, однако окончательных решений без политических договоренностей на высшем уровне принять не удалось.

"У россиян одна формулировка, у нас - другая, у американцев - третья. Есть понимание того, что мониторинг будет, но также есть понимание того, что нужна дополнительная работа над формулировкой и деталями", - добавил глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия не планирует останавливаться, она готовится воевать дальше, - Зеленский

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никаких выборов или референдума в мае не будет, подготовки нет, - Гончаренко

Автор: 

Зеленский Владимир (23705) переговоры с Россией (7)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
ЯК ЖЕ ТИ ЗАДРАВ!!!! ЧМО наркоманське. Еврей клятий який лише собою і любується
показать весь комментарий
11.02.2026 15:48 Ответить
+6
По факту стратегии как воевать дальше и добиться каких-то целей (которые тоже отсутствуют) нет. Вся возня сводится к тому, как продать договорняк, который неизбежен так, чтобы остаться у власти после. Заковыка даже не сути, а в формулировках.
показать весь комментарий
11.02.2026 15:54 Ответить
+5
чмо неголенне ,пожвавів морду обличча 🤡 ...бл..ь де всі смітуни подівалися ? Нема кому взяти цього махрового корупціонера за горло !!! ...
показать весь комментарий
11.02.2026 16:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЯК ЖЕ ТИ ЗАДРАВ!!!! ЧМО наркоманське. Еврей клятий який лише собою і любується
показать весь комментарий
11.02.2026 15:48 Ответить
Він буде ше не один - кацапи миру не хочуть
показать весь комментарий
11.02.2026 15:52 Ответить
По факту стратегии как воевать дальше и добиться каких-то целей (которые тоже отсутствуют) нет. Вся возня сводится к тому, как продать договорняк, который неизбежен так, чтобы остаться у власти после. Заковыка даже не сути, а в формулировках.
показать весь комментарий
11.02.2026 15:54 Ответить
Стратегія одна - здати країну і звалити під гарантії Трампона. Вовочка догрався з своїм улюбленим Єрмаком. А тепер не знає, як згодувати народу капітуляцію. Коротше тут виживе лише один: або Зеленський, або український народ. Цього зрадника повинен хтось вже зупинити, бо від країни вже скоро нічого не залишиться. Зеленського додавили корупційним компроматом.
показать весь комментарий
11.02.2026 18:10 Ответить
А може й не відбутися. Чого воно хоче досягти своїм напівсвідомим варняканням?
показать весь комментарий
11.02.2026 15:55 Ответить
"... Ішак, постоявшій в тєні, на солнцє работать нє будєт..."
показать весь комментарий
11.02.2026 15:56 Ответить
Угу...А ішак,якому одна дурепа з "1+1" внесла у його віслячі вуха,що він сталевий лев і лідер світу,то він намотає пейси на копито та буде далі сцяти своїм виборцям межи очі.
показать весь комментарий
11.02.2026 16:13 Ответить
чмо неголенне ,пожвавів морду обличча 🤡 ...бл..ь де всі смітуни подівалися ? Нема кому взяти цього махрового корупціонера за горло !!! ...
показать весь комментарий
11.02.2026 16:04 Ответить
З трампонутим можна тільки побалакати у мірний час, а зараз ця балаканина нічого не дасть. Бо трампонутий працює на ху...ла. Якщо тільки потужний не домовляється про власну безпеку, та власні гроші. Всю зброю нам постачає ЄС, а трампонутий на цьому тільки заробляє
показать весь комментарий
11.02.2026 16:28 Ответить
Зараз у найвеличнішого лідера світу непростий момент. Йому треба придумати та переконати мудрий народ - чим затвердження на референдумі "мирної" угоди зі створенням буферної зони краще "зрадницьких" мінських домовленостей.
показать весь комментарий
11.02.2026 16:32 Ответить
Якось пропетляє, їрмак йому зробить спеціальний підклад
показать весь комментарий
11.02.2026 17:45 Ответить
Нічого нового...
Але фото шикарне!🤭
Вова прийняв доріжку.😂
показать весь комментарий
11.02.2026 17:53 Ответить
 
 