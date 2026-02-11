Новый раунд переговоров с США может состояться в следующий вторник или среду, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров по завершению войны с Россией.
Об этом он сообщил в интервью Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
По словам главы государства, встреча может состояться во вторник или среду, однако пока неизвестно, согласится ли Россия на переговоры в США. Среди ключевых тем - инициатива Вашингтона по созданию свободной экономической зоны как буфера на востоке Донецкой области.
"Ни одна из сторон не заинтересована в идее свободной экономической зоны - ни россияне, ни мы. У нас разные взгляды на это. А договоренности были такими - давайте вернемся к следующей встрече с видением того, как это может выглядеть", - сказал Зеленский.
Буферная зона
Президент подчеркнул, что в случае создания буферной зоны управление ею должна осуществлять Украина: "Если это наша территория, а это наша территория, то страна, чья это территория, должна ею управлять".
Он также сообщил, что администрация Дональда Трампа стремится подписать все документы одновременно. Украина же, по его словам, рассматривает возможность утверждения мирного соглашения либо парламентом, либо на национальном референдуме.
Переговоры в ОАЭ
Отдельно Зеленский отметил, что во время переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах стороны обсуждали механизмы прекращения огня и мониторинг с участием США, однако окончательных решений без политических договоренностей на высшем уровне принять не удалось.
"У россиян одна формулировка, у нас - другая, у американцев - третья. Есть понимание того, что мониторинг будет, но также есть понимание того, что нужна дополнительная работа над формулировкой и деталями", - добавил глава государства.
Что предшествовало?
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
