Новый раунд переговоров с США может состояться в следующий вторник или среду, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров по завершению войны с Россией.

Об этом он сообщил в интервью Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам главы государства, встреча может состояться во вторник или среду, однако пока неизвестно, согласится ли Россия на переговоры в США. Среди ключевых тем - инициатива Вашингтона по созданию свободной экономической зоны как буфера на востоке Донецкой области.

"Ни одна из сторон не заинтересована в идее свободной экономической зоны - ни россияне, ни мы. У нас разные взгляды на это. А договоренности были такими - давайте вернемся к следующей встрече с видением того, как это может выглядеть", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна отказаться от максималистских требований в войне против Украины, - спикер правительства ФРГ Корнелиус

Буферная зона

Президент подчеркнул, что в случае создания буферной зоны управление ею должна осуществлять Украина: "Если это наша территория, а это наша территория, то страна, чья это территория, должна ею управлять".

Он также сообщил, что администрация Дональда Трампа стремится подписать все документы одновременно. Украина же, по его словам, рассматривает возможность утверждения мирного соглашения либо парламентом, либо на национальном референдуме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Песков прокомментировал сообщения СМИ о планах Зеленского относительно выборов: "Говорить об этом пока рано"

Переговоры в ОАЭ

Отдельно Зеленский отметил, что во время переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах стороны обсуждали механизмы прекращения огня и мониторинг с участием США, однако окончательных решений без политических договоренностей на высшем уровне принять не удалось.

"У россиян одна формулировка, у нас - другая, у американцев - третья. Есть понимание того, что мониторинг будет, но также есть понимание того, что нужна дополнительная работа над формулировкой и деталями", - добавил глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия не планирует останавливаться, она готовится воевать дальше, - Зеленский

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никаких выборов или референдума в мае не будет, подготовки нет, - Гончаренко