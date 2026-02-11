Песков прокомментировал сообщения СМИ о планах Зеленского относительно выборов: "Говорить об этом пока рано"
Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение Financial Times о якобы намерении президента Украины Владимира Зеленского объявить план проведения президентских выборов и референдума по мирному соглашению с Россией 24 февраля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
По словам Пескова, говорить об этом "пока рано".
"Мы фактически имеем обмен такими сообщениями через прессу со стороны некоторых источников. Источник заявил, что, мол, началась подготовка к выборам, затем источник также из администрации, из офиса киевского режима, заявил, что это не так, опроверг эту информацию", - отметил он.
Спикер Кремля добавил, что нужно внимательно следить за "информационными потоками", однако ориентироваться следует на первоисточники.
Что предшествовало?
Ранее СМИ сообщили, что Зеленский 24 февраля объявит о референдуме и выборах, которые должны состояться до 15 мая.
Предстоящие выборы в Украине
- Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.
- В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.
- В Раде формируется рабочая группа по вопросу выборов президента во время военного положения.
- 23 декабря, впервые за время полномасштабного российского вторжения, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) возобновила работу "Государственного реестра избирателей".
Перемовини фактично «стоять на місці», оскільки нинішня російська делегація не має повноважень ухвалювати рішення. Віткофф і Кушнер пропонують виступити «гарантами безпеки»: літак із українськими переговорниками має прилетіти до Варшави, звідки вирушить до «Внуково» для прямих переговорів із Путіним.
Під питанням залишається участь Кирила Буданова, якого РФ заочно «заарештувала» у 2023 році.
громадян сша ***** навряд чи наважиться наразі затримати та заарештувати, шоби не дратувати рудого
буде вой та гемор, а рудом це зараз не тре
для перемовин із ****** потрібен відповідний посадовець - президент, із керівником офісу ***** розмовляти не буде
до речи... вже забули про схожи переговори за участью венгрів на чолі з Тельманом...?! і смоленську акцію з Качинським?! і багато це злочинів з цивільними літаками під запевнення безпеки?!
Що на переговорах робить завхоз?
У нас вимерли дипломати?
яка поіде до москви , звідти не повернулася
до нашоі краіни - тому що це відверта ЗРАДА !!
Чому на болоті зустріч,а чому не в Гренландії ?
а коли ні !
Бидляки кацапаські , зтулість свої смердючі писки і забудьте
про нашу краіну !!
І це правильно, бо поєднання референдуму з виборами є улюбленою політтехнологією різних диктаторів і авантюристів, та й сама природа виборів і референдумів дуже різна!!