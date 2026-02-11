Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение Financial Times о якобы намерении президента Украины Владимира Зеленского объявить план проведения президентских выборов и референдума по мирному соглашению с Россией 24 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Пескова, говорить об этом "пока рано".

"Мы фактически имеем обмен такими сообщениями через прессу со стороны некоторых источников. Источник заявил, что, мол, началась подготовка к выборам, затем источник также из администрации, из офиса киевского режима, заявил, что это не так, опроверг эту информацию", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ОП не против проведения выборов, но нужна безопасность, - СМИ

Спикер Кремля добавил, что нужно внимательно следить за "информационными потоками", однако ориентироваться следует на первоисточники.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский 24 февраля объявит о референдуме и выборах, которые должны состояться до 15 мая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский 24 февраля объявит о референдуме и выборах, которые должны состояться до 15 мая, - FT

Предстоящие выборы в Украине

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проведение переговоров по Украине в США не планируется, - Песков