6 504 34

Песков прокомментировал сообщения СМИ о планах Зеленского относительно выборов: "Говорить об этом пока рано"

пєсков

Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение Financial Times о якобы намерении президента Украины Владимира Зеленского объявить план проведения президентских выборов и референдума по мирному соглашению с Россией 24 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По словам Пескова, говорить об этом "пока рано".

"Мы фактически имеем обмен такими сообщениями через прессу со стороны некоторых источников. Источник заявил, что, мол, началась подготовка к выборам, затем источник также из администрации, из офиса киевского режима, заявил, что это не так, опроверг эту информацию", - отметил он.

Спикер Кремля добавил, что нужно внимательно следить за "информационными потоками", однако ориентироваться следует на первоисточники.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский 24 февраля объявит о референдуме и выборах, которые должны состояться до 15 мая.

Предстоящие выборы в Украине

выборы (24931) Зеленский Владимир (23705) Песков Дмитрий (2094)
Топ комментарии
+16
Приїзд української делегації до Москви = капітуляція.
11.02.2026 12:22 Ответить
+9
Бажано , щоби делегація з Украіни ,
яка поіде до москви , звідти не повернулася
до нашоі краіни - тому що це відверта ЗРАДА !!
11.02.2026 12:36 Ответить
+7
Та зрозуміло що їх і так ніхто не буде чипати, свої ж люди.
11.02.2026 12:40 Ответить
Розглядається можливість приїзду української делегації до Москви для переговорів особисто з Путіним, - ЗМІ

Перемовини фактично «стоять на місці», оскільки нинішня російська делегація не має повноважень ухвалювати рішення. Віткофф і Кушнер пропонують виступити «гарантами безпеки»: літак із українськими переговорниками має прилетіти до Варшави, звідки вирушить до «Внуково» для прямих переговорів із Путіним.

Під питанням залишається участь Кирила Буданова, якого РФ заочно «заарештувала» у 2023 році.
11.02.2026 12:20 Ответить
умеров також у розшуку на **********, заочно заарештований басманним судом мацкви
11.02.2026 12:27 Ответить
Але бачите по ньому " питань" не має, Буданов не зручний
11.02.2026 12:28 Ответить
умеров та арахамія - громадяни сша, а буданов - ні
громадян сша ***** навряд чи наважиться наразі затримати та заарештувати, шоби не дратувати рудого
11.02.2026 12:31 Ответить
Та при бажанні можна було для Буданова зробити імунітет, щодо Арахманії то не думаю що Трампу на нього не похєр
11.02.2026 12:34 Ответить
захист громадянина сша - конституційний обов'язок президента, незалежно від симпатій/антипатій/пофігу
буде вой та гемор, а рудом це зараз не тре
для перемовин із ****** потрібен відповідний посадовець - президент, із керівником офісу ***** розмовляти не буде
11.02.2026 12:37 Ответить
Та зрозуміло що їх і так ніхто не буде чипати, свої ж люди.
11.02.2026 12:40 Ответить
дипломатичний імунінте, ніхто не відміняв, але то ж х...ло, що срало на всі міжнародні норми і правила
показать весь комментарий
Та коли це правда і наші попруться на поклон до путіна то йому цього приниження буде більше ніж достатньо. Нікого там не заарештують.
показать весь комментарий
було колись в історії, теж приїздили до болотного сцаря, на переговори чи щесь, а він їх катував і полоним. воно упивається владою і безкарністю.
показать весь комментарий
пу - ще той хазяїн свого слова: сам дав, сам забрав... і досі це все сходило йому як з гуся вода
показать весь комментарий
Рижий клоун Трампон вже не знає, як дотиснути Вовочку, який розуміє, що капітуляція - це особистий смертний вирок в Україні. Тому починаються скажені вкиди. Але очікую, що це не просто так. Думаю, в кінці місяця НАБУ за вказівкою трампівських лакеїв висуне обвинувачення Єрмаку, який має здати Зеленського і підірвати українську позицію. Треба нейтралізувати НАБУшників і замінити їх на реальних борців зк орупцією, оскільки Кривонос з бандою перетворились на амерських ляльок, які займаються політичним шантажем, але відпускають корупционерів. Контррозвідка України має щось з цим робити, бо інакше втратимо державу
11.02.2026 13:38 Ответить
Добре що ОПе не перетворилося на російських ляльок, хоча вони ним й були...
показать весь комментарий
"переговори" в логові звіра пу - більшого абсурду вже не вигадати...
до речи... вже забули про схожи переговори за участью венгрів на чолі з Тельманом...?! і смоленську акцію з Качинським?! і багато це злочинів з цивільними літаками під запевнення безпеки?!
показать весь комментарий
Приїзд української делегації до Москви = капітуляція.
показать весь комментарий
Так ще й можливо без Буданова, там тоді взагалі нінакого сподіватися
показать весь комментарий
Може це пролунає трохи несподівано й незвично, але...
Що на переговорах робить завхоз?
У нас вимерли дипломати?
показать весь комментарий
У нас дипломати " воюють лопатами" , а завхоз розвідник країни, все з ніг на голову 😸
показать весь комментарий
Для кого рано? Умови Зеленского об'днати вибори себе в "Дії" разом з референдумом по віддачі окупованих під красивою назвою. Щоб всі погодились на легітимність референдуму, а заодно і його перемогу на виборах.
показать весь комментарий
Там он вище Норвегія підкинула потужному " лазєйку" типу окупувати країну можна, а от втримати дуже важко 😸....
показать весь комментарий
Бажано , щоби делегація з Украіни ,
яка поіде до москви , звідти не повернулася
до нашоі краіни - тому що це відверта ЗРАДА !!
показать весь комментарий
Якщо це і відбувається то в Україну вони навряд повернутся. Це не влада це паразити.
показать весь комментарий
Нехай та делегація їде до мацкви на українських електросамокатах та з ізраїльськими пейджерами...
показать весь комментарий
Чого вони диктують умови?.Буданова об'явлено в розшук тому він не може в складі делегації їхати на болото.путін оголошений теж в розшук,виданий ордер на арешт і з ним ведуть "шури-мури".Покажіть зуби,пуйло нелегітимний,вибори підтасовані,постійно змінюють свою конституцію,обнуливши попередні строки перебування царя на троні.
Чому на болоті зустріч,а чому не в Гренландії ?
показать весь комментарий
через 15 днів весна, яке ***** перемиря, після такої жопи яку ми пережили зимою????
показать весь комментарий
Виродку песькову видніше , коли в Украіні можна говорити про вибори ,
а коли ні !
Бидляки кацапаські , зтулість свої смердючі писки і забудьте
про нашу краіну !!
показать весь комментарий
Передусім, у законі "Про всеукраїнський референдум" чітко написано: "Всеукраїнський референдум не може проводитися одночасно з черговими та позачерговими загальнодержавними виборами, черговими місцевими виборами".
І це правильно, бо поєднання референдуму з виборами є улюбленою політтехнологією різних диктаторів і авантюристів, та й сама природа виборів і референдумів дуже різна!!
показать весь комментарий
А до чого тут рашиське чмо ?здохни паскуда.
показать весь комментарий
Можемо до москви направити делегацію на чолі з сонцесяйним боневтіком, єрмаком, бойком, муравйовим, шуфричом та цією фракцією слуг.
показать весь комментарий
УДИВИТЕЛЬНО !!! ЗА СТОЛЬКО ДЕНЕГ ЕЩЁ НИ ОДНОГО НИ ДРУГОГО НЕ УБИЛИ !?)
показать весь комментарий
