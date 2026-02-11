1 790 17
В ОП не против проведения выборов, но нужна безопасность, - СМИ
В Офисе Президента, комментируя материал FT о требовании США провести выборы до 15 мая, заявили, что не против этого, но нужна безопасность.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщил источник в ОП.
Подробности
"Если россияне каждый день убивают, то как можно объявлять или всерьез рассматривать выборы в ближайшие недели? Никто же не против выборов, но должна быть безопасность", - сказал собеседник.
Также в ОП напомнили, что только сегодня ночью россияне убили трех детей в Харьковской области, которым не было и двух лет.
Что предшествовало?
Ранее СМИ сообщили, что Зеленский 24 февраля объявит о референдуме и выборах, которые должны состояться до 15 мая.
Предстоящие выборы в Украине
- Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.
- В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.
- В Раде формируется рабочая группа по вопросу выборов президента во время военного положения.
- 23 декабря, впервые за время полномасштабного российского вторжения, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) возобновила работу "Государственного реестра избирателей".
Топ комментарии
+10 vlad podolsky
показать весь комментарий11.02.2026 10:36 Ответить Ссылка
+7 Besya #601314
показать весь комментарий11.02.2026 10:34 Ответить Ссылка
+7 Поділля16
показать весь комментарий11.02.2026 10:48 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У бубусіка нова цяцька з'явилась - вибори чи що?🫣
виборів,але треба читати Конституцію і Закони
Ну навряд чи Зе погодиться на вибори, тількі якщо на нього будуть тиснути із за океану.
Це ім'я чи прізвище?
Бо криворагульний гундосий владімір зе!поц дуже сцикує відміни військового стану.
Запитувати потрібно громадян України.