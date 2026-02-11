РУС
В ОП не против проведения выборов, но нужна безопасность, - СМИ

Выборы в Украине: ОП прокомментировал материал FT

В Офисе Президента, комментируя материал FT о требовании США провести выборы до 15 мая, заявили, что не против этого, но нужна безопасность.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщил источник в ОП.

Подробности

"Если россияне каждый день убивают, то как можно объявлять или всерьез рассматривать выборы в ближайшие недели? Никто же не против выборов, но должна быть безопасность", - сказал собеседник.

Также в ОП напомнили, что только сегодня ночью россияне убили трех детей в Харьковской области, которым не было и двух лет.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский 24 февраля объявит о референдуме и выборах, которые должны состояться до 15 мая.

Предстоящие выборы в Украине

+10
ОПа не проти виборів, але тільки виборів вави
показать весь комментарий
11.02.2026 10:36 Ответить
+7
Короче тема виборів це чергова " димова завіса" на пару тижнів народу зайде, а там весна 😸
показать весь комментарий
11.02.2026 10:34 Ответить
+7
"Вимоги США провести" вибори, "вимоги ЄС" підняти ціни на послуги".., а ви зелена влада слугориг для чого займає владні кабінети і тирить бюджет, щоб всі свої промахи і хотєлки звалювати на США і ЄС?
показать весь комментарий
11.02.2026 10:48 Ответить
Так після виборів лідор отримає чоботом під зад ... А потім аудит ,,вирок і в'язниця..А ще повилазять вуха і європідарів......І хто на це піде??
показать весь комментарий
11.02.2026 10:39 Ответить
Ну і де візьмуться ці "смєтуни"? Молодь за кордоном, а тут він поліціантами обростає.
показать весь комментарий
11.02.2026 10:44 Ответить
А поліцаї ніщо без тцкашників..Силовики служитимуть сильному господарю ,навіть якшо їх лідор удвоїть --вони розбіжаться як тільки почують зміну ситуації🤣🤣
показать весь комментарий
11.02.2026 10:48 Ответить
Як казав відомий персонаж в ""іграх престолів "" ВСЕ ШО БУЛО СКАЗАНО ДО ""але"" то БРЕХНЯ
показать весь комментарий
11.02.2026 11:36 Ответить
А хто така ОПа по Конституції?
показать весь комментарий
11.02.2026 19:38 Ответить
Як там: чи є якісь нові матюки, бо старими вже неможливо висловити всю глибину моїх емоцій?)
У бубусіка нова цяцька з'явилась - вибори чи що?🫣
показать весь комментарий
11.02.2026 10:46 Ответить
А ОП--- "не проти"
виборів,але треба читати Конституцію і Закони
показать весь комментарий
11.02.2026 10:54 Ответить
Тема проведення виборів в Україні, це щоб Тампон заспокоївся.

Ну навряд чи Зе погодиться на вибори, тількі якщо на нього будуть тиснути із за океану.
показать весь комментарий
11.02.2026 10:56 Ответить
Джежерело з опи?
Це ім'я чи прізвище?
Бо криворагульний гундосий владімір зе!поц дуже сцикує відміни військового стану.
показать весь комментарий
11.02.2026 11:09 Ответить
Яка похрін різниця, чого хоче трамп та канцелярія? Важливо, про що говорить КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ.
показать весь комментарий
11.02.2026 11:41 Ответить
Вовину #ОПу якраз ніхто і не запитує.

Запитувати потрібно громадян України.
показать весь комментарий
11.02.2026 11:53 Ответить
Він подарив нам надію,але проблеа що вона помирає послідньою
показать весь комментарий
11.02.2026 12:57 Ответить
 
 