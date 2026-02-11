В ОП не против проведения выборов, но нужна безопасность, - СМИ

В Офисе Президента, комментируя материал FT о требовании США провести выборы до 15 мая, заявили, что не против этого, но нужна безопасность.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщил источник в ОП.

Подробности

"Если россияне каждый день убивают, то как можно объявлять или всерьез рассматривать выборы в ближайшие недели? Никто же не против выборов, но должна быть безопасность", - сказал собеседник.

Также в ОП напомнили, что только сегодня ночью россияне убили трех детей в Харьковской области, которым не было и двух лет.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский 24 февраля объявит о референдуме и выборах, которые должны состояться до 15 мая.

Предстоящие выборы в Украине

